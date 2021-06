Verovapaus, ei asevelvollisuutta... Tiesitkö nämä asiat Ahvenanmaasta?

Ahvenanmaa on Suomen oma veroparatiisi. Kansainvälisestikin kiitelty itsehallinto täyttää sata vuotta.

Otetaan upea luonto, yhdeksänkymmentä eri kansallisuutta ja yksi virallinen kieli. Lisätään kunnon ropsaus yrittäjähenkeä, tujaus nurkkakuntaisuutta, aimo annos rentoa huumorintajua.

Annetaan marinoitua sata vuotta, ja åj, tuloksena on kukkea idylli, jossa on aina suvi ja sunnuntai.

Olisikin.

Merestä ja matkailusta elävä Ahvenanmaa on ottanut siipeensä pandemiasta kuten koko maailma. Mutta elämä voittaa: saarilla aiotaan juhlia itsehallinnon syntymäpäiviä kokonainen vuosi.

Kuinka tämä satavuotias Solsidan päätyi pakkoavioliittoon juntti-Suomen kanssa, vaikka se on henkisesti ja fyysisesti lähempänä Ruotsia?

Sepä onkin monimutkainen juttu. Taustalla ovat sodat ja mellakat, niin kuin rajojen vetämisessä aina.

Ahvenanmaa on demilitarisoitu, joten siinä mielessä tilanne on helt okej. Miksei muutenkin. Ensimmäisen koronavuoden jälkeen elintaso on yhä Suomen maakunnista korkein.

Ruotsin kielessä on passeli sana lagom kuvaamaan elämää, joka on riittävän hyvin. Suomeksi se ei käänny.

Hurmaava seitsenkuinen Max hymyilee molemmilla hampaillaan äitinsä Malin Söderbergin sylissä. Isä Pontus Nylén kantaa seurakoiraa, jonka nimi on Bubby.

He edustavat modernia ahvenanmaalaisuutta. Söderberg on kotoisin saarilta, Nylén on ruotsalainen. Sporttinen nuori perhe sai töitä ja asettui Ahvenanmaalle.

– Rakastan tätä paikkaa. Turvallinen kasvuympäristö lapselle ja koti meille, Nylén sanoo.

Malin Söderberg, Pontus Nylén, Max ja Bubby viettävät aurinkoista sunnuntaipäivää Mickels gårdin pihalla Jomalassa. Alkukesästä koko maakunta juhlii viljelykauden alkua, syksyllä sadonkorjuuta.

Sama laulava riikinruotsi kuuluu Linus Olssonin puheessa, kun hän kertoo sukunsa tarinaa Mormors Gröna Hus -tilaravintolan omenapuutarhassa. Ålandista on aina kuljettu meriteitä edestakaisin. Tukholmassa syntynyt Olsson astelee kuudennessa polvessa esiäitiensä mailla, kuten paikan nimi kertoo.

– Olen ruotsalainen, mutta isoäitini syntyi täällä. Hänen isänsä, norjalaisen laivan kapteeni, vei sodan aikana tarvikkeita miehitettyyn Norjaan.

– Saksalaiset pidättivät miehistön salakuljettajina. Merikarhut kieltäytyivät työskentelemästä saksalaisille ja joutuivat keskitysleiriin ja hiilikaivokseen Puolaan. Isoisoisäni pakeni kaksi kertaa.

Sota tulee lähelle, vaikka itsellä olisi rauha.

Maantieteelle emme voi mitään, sanoi J.K. Paasikivi. Se pätee itärajalla sekä täällä Suomen ja Ruotsin välissä.

Hilkulla oli, ettei helahoitoa liitetty Ruotsiin, kun Suomi oli itsenäistynyt Venäjästä ja ajautui sisällissotaan tammikuussa 1918.

Ruotsi tahtoi Ahvenanmaan, saarelaiset halusivat liittyä Ruotsiin. Vanha emämaa jopa miehitti Ahvenanmaata muutaman viikon.

Nuoren Suomen eduskunta sääti lain itsehallinnosta, mutta se ei ahvenanmaalaisille kelvannut. Kansanäänestyksessä asukkaat valitsivat Ruotsin.

Nykyihmiselle on outo ajatus, että välit rakkaan naapurin kanssa olivat umpijäässä. Apuun tarvittiin YK:n edeltäjää Kansainliittoa.

Nuijankopautus Genevessä juhannuspäivänä 1921 ratkaisi vihdoin Ahvenanmaan kohtalon: Suomeen.

Ahvenanmaan kysymystä käsiteltiin Kansainliiton kokouksessa Genevessä vuonna 1921. Päätös oli vastoin asukkaiden tahtoa: Ahvenanmaa liitettiin Suomeen.

Päätös voi kuulostaa epäreilulta, mutta se koitui Oolannin onneksi. Ruotsin osana se voisi olla pahainen peräkylä, kuka tietää.

– Saimme itsehallinnon, joka takaa muun muassa ruotsin kielen aseman, kertoo Tiina Björklund. Hän vetää Ahvenanmaan satavuotisjuhlien projektia.

Björklund on kotoisin Raumalta, mutta ei se haittaa. Hän puhuu täydellistä ruotsia ja on asunut Ahvenanmaalla yli 30 vuotta. Kotipaikkaoikeuteen riittää viisi vuotta.

– Itsehallinto on niin kova juttu, että sitä käytetään mallina maailman kriisejä ratkaistaessa. Esimerkkiä on haettu muun muassa Kyprokselle ja Sri Lankaan.

Ahvenanmaa aikoo viettää pahaksi onneksi pandemiaan ajoittuneita satavuotisjuhliaan koko vuoden. Tiina Björklund vetää projektia.

Käykö euro vai pitääkö vaihtaa kruunuja? Lomaparatiisi Ahvenanmaa on melkein ulkomaata, mutta kotimaata sittenkin. Risteilyturistikin on joskus ymmällään. Äidinkieli on eri, isänmaa sama.

Pääkaupunki Maarianhamina on soma kuin nukkekoti. Seassa on toki muutama betonirumilus ja nuoriso pyörii korttelirallia, mutta asukkaiden sielunmaisema on enemmän ABBAa kuin Popedaa.

Katukuvassa on Lars Sonckia ja jopa 44 Suomen ensimmäisen naisrakennusmestarin Hilda Hongellin suunnittelemaa puutaloa. Kaikkialla pilkottaa kalaisa meri.

Miksipä kesäidyllissä muistelemaan sitä tosiasiaa, että ankkalammella asutaan myös talvet, jolloin mereltä puskee jäinen viima ja elämä seisahtuu.

Luotsitupa Kobba Klintarista on heilutettu nenäliinoja lähteville ja halattu palaajat tervetulleiksi.

Saaristossa talojen mittakaava on rauhoittava.

Itsehallinto sisältää herkkuja, joita muille suomalaisille ei ole suotu. Nuorilla miehillä ei ole asevelvollisuutta, mutta sekä miehet että naiset saavat halutessaan mennä inttiin. Silloin osoite on Dragsvikin ruotsinkielinen varuskunta Raaseporissa.

Täytyy peruuttaa rauhan maailmasta vielä sotaan ja 1850-luvulle, jotta ymmärtää mistä demilitarisointi johtuu. Vastaus on Oolannin sota, vanhasta viisusta tuttu Krimin sodan syrjäinen merikahakka, johon Suomi Venäjän suuriruhtinaskuntana joutui tahtomattaan.

Fästinki, jonka engelsmanni ampui murskaksi, oli Bomarsundin linnoitus. Rauniot ovat nykyään turistinähtävyys.

Suomessa ei juuri muistella sitä, että rikoimme itse demilitarisointia jatkosodan alla Neuvostoliiton maihinnousun pelossa.

Bomarsund oli Oolannin sodan kuuluisa ”fästinki”.

Lisää itsehallinnon herkkuja: Ahvenanmaan kouluissa ei ole pakkosuomea. Useimmat kuitenkin valitseva suomen ja pänttäävät samalla tuskalla inessiiviä, elatiivia ja illatiivia kuin mantereenkin teinit.

– Puhun yläkouluikäiselle tyttärelleni äidinkieltäni ja olen lukenut hänelle Astrid Lindgrenin sadut suomeksi. Koulusuomi painottaa kuitenkin yhä kielioppia, sanoo Sanna Könönen-Wahlstedt Ålands Convention Bureausta.

Hän on Tiina Björklundin tavoin kotoisin mantereelta, ja vieläpä Satakunnasta, Harjavallasta.

Sanna Könönen-Wahlstedt on kotiutunut saarille.

– Muutin Ahvenanmaalle vuonna 1989. Olen asunut myös Ruotsissa ja naimisissa ruotsalaisen miehen kanssa, mutta aina olen kuitenkin manterelainen, koska en ole käynyt kouluja enkä kasvanut täällä.

Muualta tulleiden kupla on kansainvälinen. Ahvenanmaalla asuu 90:ää eri kansallisuutta edustavia ihmisiä, mutta yleisin sukunimi on yhä Karlsson.

Mannermaisista tuulahduksista huolimatta kaikki saarilla tuntevat toisensa ja varsinkin toistensa autot. Kuski saa olla jatkuvasti lapa pystyssä.

– Asioidessa ei tarvitse näyttää henkkareita. Jag vet vem du är, tunnen kyllä, sanottiin minullekin koronarokotuksessa, kertoo Viking Linen viestintäjohtaja Johanna Boijer-Svahnström.

Johanna Boijer-Svahnström.

Kokkolassa syntynyt viestintäpomo on pitkän linjan saarelainen ja jo viran puolesta kaikille tuttu. Viking Line on Ahvenanmaan suurin yksityinen työllistäjä. Korona on ollut alalle kamala, vaikka itse tauti on päästänyt toistaiseksi vähällä.

Normivuosina Ruotsista tulee lähes 1,7 miljoonaa matkustajaa. Nyt turismi on seis. Punainen jättiläinen on käynyt karilla, joutunut lomauttamaan ja irtisanomaan, mutta pysyy pystyssä. Hankalampaa on pienillä.

– Emme voi ostaa tuotteita, tavarantoimittajat kärsivät, viihdeala jumittaa. Ruotsi on ollut murheenkryyni monella tavalla. Valoa tuo uusi laiva Glory loppuvuodesta.

Museolaiva Pommern on Maarianhaminan maamerkki.

Tax free pelaa. Kanariansaarten mallinen veroparatiisi Ahvenanmaasta tuli kesällä 1999, kun se sai ”kolmannen alueen” oikeuden myydä verovapaita tuotteita EU-maiden ja myös Manner-Suomen välisessä liikenteessä.

Ruotsinlaivat ovat kulkeneet sitkeästi, vaikka huonoimpina aikoina kyydissä oli vain kourallinen matkustajia. Rekkaliikenteen pitää pyöriä.

Tavallisesti turisteja vilisevässä Eckerö-linjan kotisatamassa pääsaaren länsirannalla ei ole ketään. Näköetäisyydellä siintelee Ruotsi.

C.L. Engelin suunnittelema hieno, mittakaavaltaan pompöösi Posti- ja tullitalo on auki, mutta vaisu. Kuin rajasulun maamerkki.

Eckerön Posti- ja tullitalo Ahvenanmaan länsikärjessä muistuttaa Helsingin Senaatintorin arkkitehtuuria, eikä ihme. Se on myös C. L. Engelin piirtämä.

Saarilla ollaan silti sinnikkäitä. Pakko, niin oli Myrskyluodon Maijankin.

Tunnetuin ja vaurain esimerkki yritteliäisyydestä on Ahvenanmaan kuninkaaksi mainittu kauppaneuvos, mesenaatti, veronmaksaja Anders Wiklöf, joka täyttää heinäkuussa 75 vuotta.

Hän juhlii aina rahvaan kanssa ja muistaa laitosvanhuksia, joskin synttäreillä on ennen koronaa piipahtanut myös Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton ja huipputenori José Carreras. Ruotsin kuningaspari kuuluu Wiklöfin lähipiiriin.

Bill Clinton piipahti Ahvenanmaan miljonäärin Anders Wiklöfin syntymäpäivillä.

Muurarin ja sokean äidin pojan tarina on kuin Amerikasta. Ålandsbanken heitti lainaa tarvinneen nuorenmiehen ulos, tämä sisuuntui, perusti mersukaupan, pohjusti sillä omaisuuden ja omistaa nyt kelpo siivun samaa pankkia. Muun muassa.

Miljonääri Wiklöf on mammonastaan huolimatta hyvinvointivaltion vankka kannattaja. Hänen isänsä puolusti Suomea talvi- ja jatkosodan rintamilla.

Maakunta on täynnä luomutiloja. Hanna ja Simon Karlssonin Mickels Gårdissa on myös kotimuseo.

Pientä ja isompaa bisnestä on joka poukamassa ja tienmutkan takana. Ahvenanmaa on tehnyt ekologisesta lähiruoasta brändin, johon liittyy vankasti Itämeren suojelu.

Trendikäs termi axgan tarkoittaa paikallista, kestävää ja maukasta. Ax on Ahvenanmaan internet-maatunnus.

Lähiruoka on nimensä veroista maakunnassa, jossa välimatkat mitataan minuuteissa.

– Pitää tehdä kunnolla, kun on pieni, sanoo vaasalaissyntyinen limutehtailija Tony Asumaa.

Tony Asunmaan pääbisnes on maakunnan raaka-aineita käyttävä Amalias Limonadfabrik. Tuotteita on ollut tarjolla myös Linnan juhlissa.

Lontoossa opiskellut Channa Öhman tekee käsin kaikki Mercedes Chocolaterien konvehdit.

Siinä taitaa olla vinha perä, vaikka eivät Asunmaan omat afäärit ihan nappikauppaa ole. Hän oli perustamassa Ahvenanmaan tunnetuinta panimoa Stallhagenia ja omistaa nyt Amalias Limonadfabrikin ja suklaatehdas Mercedes Chocolaterien.

Asumaa on elävä esimerkki verkostoitumisesta. Hän on muun ohella futiserotuomari ja edellisen maakuntahallituksen opetus- ja kulttuuriministeri (lib).

IFK Mariehamn juhli Veikkausliigan mestaruutta 2016, Åland United Kansallisen liigan mestaruutta 2020.

Leijonien MM-kisat lässähtivät hopeaan, mutta Ahvenanmaalla ykköslaji on jalkapallo. Anders Wiklöf sponsoroi sekä naisten hallitsevaa Suomen mestaria Åland Unitedia että Veikkausliigan IFK Mariehamnia. Molemmat pelaavat hänen nimikkostadionillaan.

Lähiviikkoina Oolannin rannoilla raikuu Maamme-laulu, Vårt land, Huuhkajien EM-pelien kunniaksi. Ensi vuonna on Helmareiden vuoro.

Menestystä odotellessa me suomenkieliset nostamme maljan satavuotiaalle Ålandille! Skål!