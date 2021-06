Koronan takia sairaalahoidossa on 61 henkilöä.

Suomessa on todettu 55 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Eilen uusia koronatapauksia raportoitiin 68 ja lauantaina 120.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa on nyt 61 ihmistä. Heistä 11 on tehohoidossa.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 644 tartuntaa, mikä on 1 150 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 2 794 tartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on yhä laskussa koko maassa. Viimeisten kahden viikon ajalta ilmaantuvuus on noin 30 tartuntaa sataatuhatta ihmistä kohden.

Suurinta ilmaantuvuus on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella, jossa ilmaantuvuusluku on noin 61. Perässä on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (54,5) ja Keski-Pohjanmaa (53,1). Helpoin koronatilanne on Lapissa, jossa ilmaantuvuusluku on vajaat 2.

THL:n mukaan koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 47,3 prosenttia suomalaisista eli reilut 2,62 miljoonaa ihmistä. Toisen rokoteannoksen on saanut 11 prosenttia eli noin 608 000 suomalaista.

Yhteensä Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu 93 281 koronavirustartuntaa.