Espanja avasi rajansa rokotetuille – tätä se tarkoittaa suomalaisten kannalta

Täyden rokotussarjan saaneet henkilöt pääsevät nyt Espanjaan aiempaa helpommin, mutta Suomeen palatessa linja on edelleen tiukka.

Espanja muutti maanantaista alkaen maahantulorajoituksiaan. Nyt riskialueelta saapuva matkustaja saa tulla maahan, jos hänellä on maahantulon yhteydessä esittää rokotustodistus koronavirusta vastaan.

Matkustajalta edellytetään täyttä rokotussarjaa, ja viimeisestä rokotuksesta on oltava aikaa vähintään 14 vuorokautta. Saatujen rokotteiden on oltava Euroopan lääkeviraston (EMA) tai maailman terveysjärjestö WHO:n hyväksymiä.

Jos Espanjaan saapuva matkustaja ei ole saanut täyttä rokotesarjaa, on hänen esitettävä korkeintaan 48 tuntia vanha todistus negatiivisesta koronatestistä. Testaustavalla ei ole merkitystä, kunhan se on EU:n komission hyväksymä.

Matkustaminen on mahdollista myös siinä tapauksessa, että matkustajalla on todistus jo sairastetusta koronaviruksen aiheuttamasta taudista, josta hän on täysin parantunut.

Kanariansaarille matkustavan yli 6-vuotiaan henkilön on lisäksi esitettävä turistimajoituspaikkaan sisäänkirjautumisen yhteydessä todistus korkeintaan 72 tuntia vanhasta negatiivisesta koronatestituloksesta.

Espanja on luopunut rajatarkastuksista EU- ja Schengen-maiden asukkaille, eikä karanteenipakkoa alueelta tuleville ei enää ole.

Kaikkien matkustajien on kuitenkin täytettävä sähköinen terveystietolomake ennen maahan saapumista. Kaikilta maahan saapuvilta mitataan myös kuume joko kosketuksettomalla kuumemittarilla tai lämpökameralla.

Espanjassa on valtakunnallinen maskipakko, joka koskee kaikkia yli 6-vuotiaita, joilla ei ole terveydellistä estettä maskin käytölle.

Riskialueluokituksessaan Espanja on jakanut Suomen viiteen osaan, jotka ovat Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi, Pohjois- ja Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Ahvenanmaa.

Ahvenanmaata ja Länsi-Suomea lukuun ottamatta koko muu maa kuuluu Espanjan luokituksessa riskialueisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että Espanja ei vaadi matkansa Länsi-Suomesta tai Ahvenanmaalta aloittavilta edellä mainittuja asiakirjoja.

Lentoyhtiöillä ja välilaskumailla voi kuitenkin olla vaatimuksia, joista matkustajan kannattaa olla tietoinen. Joillakin välilaskumailla on esimerkiksi rajoituksia tai vaatimuksia, jotka koskevat myös kauttakulkumatkustajia.

Suomeen riskimaista saapuvilta matkustajilta edellytetään osallistumista terveystarkastukseen, jossa selvitetään, onko matkustajalla mahdollista olla koronavirustartunta.

THL määrittelee riskimaiksi maat, joissa koronavirustaudin ilmaantuvuus on yli 25 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Espanjassa kyseinen luku oli maanantaina Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tuoreimman tiedon mukaan 132,11 ja Suomessa 40,52.

Jos matkustajalla ei ole terveystarkastuksessa esittää todistusta korkeintaan 72 tuntia vanhasta negatiivisesta koronatestistä tai korkeintaan kuusi kuukautta aiemmin sairastetusta covid-19-taudista, hänet joko ohjataan suoraan testattavaksi tai hänelle annetaan ohjeet testiin hakeutumisesta.

Maahan saapumisen jälkeen matkustajan on otettava toinen koronatesti aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen. Jos matkustaja ei käy toisessa testissä, on hänen oltava omaehtoisessa karanteenissa 14 vuorokauden ajan.

Lentoyhtiöt ja välilaskumaat voivat asettaa omia vaatimuksiaan, jotka matkustajan on hyvä ottaa huomioon.

Koska vielä ei ole tietoa siitä, kuinka hyvin rokote estää tautia tarttumasta ihmisestä toiseen, myös kaksi rokoteannosta saaneiden on osallistuttava terveystarkastukseen, mikäli se on rajanylityspaikalla pakollinen.

Terveystarkastuksesta kieltäytyvä voi saada rangaistuksena sakkoa tai enimmillään kolme kuukautta vankeutta terveydensuojelurikkomuksesta.

Vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneiden lasten ei tarvitse osallistua terveystarkastukseen. Myöskään tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöltä tätä ei edellytetä, sillä heille on laadittu erillinen terveysturvallisuusohje.

Espanjassa on tällä hetkellä voimassa kasvomaskipakko, joka koskee kaikkia yli 6-vuotiaita henkilöitä, joilla ei ole terveydellistä estettä maskin käyttämiselle. Pakon rikkomisesta voidaan rangaista.

Käytettävän maskin tulee peittää suu, nenä ja leuka. Maskin käyttöä ei edellytetä ulkoilmassa tapahtuvan yksilöurheilun aikana eikä sellaisessa toiminnassa, jossa sen käyttö ei toiminnan luonteen takia tule kyseeseen tai sekä ”muissa force majeure -tilanteissa”.

Espanjassa viime lokakuussa julistettu hätätila päättyi 9. toukokuuta, jonka jälkeen käytössä ei ole ollut koko maata koskevia rajoitustoimia maskipakkoa lukuun ottamatta. Vastuu rajoituksista siirtyi tuolloin kokonaan itsehallintoalueille, jotka voivat määrätä omaa aluettaan koskevia säännöksiä.

Ulkoministeriön voimassaoleva maailmanlaajuinen matkustamista koskeva yleissuositus on: "vältä tarpeetonta matkustamista”. Poikkeuksia ovat Brasilia, Etelä-Afrikka ja Intia, joiden kohdalla kehotetaan välttämään kaikkea matkustamista.

Lähteet: Ulkoministeriö, THL.