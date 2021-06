Loppukeväällä ja kesän alussa Suomessa on liikkunut korostetun paljon verenimijöiden kookkaampaan kastiin lukeutuvia kirsi- ja horkkahyttysiä.

Kesäiltojen kiusankappaleina tunnettujen hyttysten ininä on viime viikkoina palannut osaksi suomalaisen luonnon äänimaailmaa. Kuusijalkaisia verenimijöitä on havaittu ilmassa hyvinkin runsaasti aina Kainuun korvista pääkaupunkiseudulle.

Kainuun Ely-keskuksen vieraslajikoordinaattori ja hyönteistutkija Reima Leinonen kertoo ilmiön nivoutuvan hyttysille suotuisiin sääolosuhteisiin. Alkukesästä Suomea hellineet hellepäivät ja riittävä kosteus ovat jouduttaneet munien kuoriutumista.

– Vettä on satanut sen verran, että lammikot ovat pysyneet hyvin veden alla. Koska hyttysiä kuoriutuu hiukan enemmän yhtäaikaisesti, saattaa tuntua siltä, että niitä on joka nurkassa. Koko kesää ajatellen yksilörunsaus ei ole välttämättä yhtään tavallista korkeampi, Leinonen sanoo Ilta-Sanomille.

– Hyttysiä on kyllä ollut nyt liikenteessä, mutta Suomi on tietysti pitkä maa. Pohjoisessa tilanne on alkutekijöissään vielä, mutta varmasti niitä pikku hiljaa sielläkin lentelee.

Keväällä ja alkukesästä hyttyset saattavat vaikuttaa suurikokoisemmilta kuin aiempina vuosina, koska liikkeellä on korostetun paljon kookkaampiin hyttyslajeihin kuuluvia kirsi- ja horkkahyttysiä. Leinonen huomauttaa, että Suomessa on noin 40 eri hyttyslajia.

– Kirsi- ja horkkahyttyset eivät välttämättä ole kovinkaan ärhäköitä. Sen sijaan aedessukuun kuuluvat ”kesähyttyset” eivät tunnetusti mieti, mitä niiden pitää tehdä vaan ne tulevat piikki ojossa lihaan. Niiden koko vaihtelee enemmän.

Joillekin ihmisille paha hyttyskesä on terveydellinen vaara. Terveyskirjasto Duodecim kertoo, että verenimijöille voimakkaasti allergisten tulisi tarpeen vaatiessa välttää esimerkiksi ranta- ja kosteikkoalueita ja matkailua Lapissa.

Perinteisesti hyttysiä on ollut Leinosen mukaan eniten liikkeellä juhannuksen tienoilla. Tuolloin koko populaatiosta lennossa on noin kolmannes. Hyttysten keskimääräinen elinikä on 3 viikkoa, joiden kuluttua kanta alkaa vähitellen hiipua kuoriutumisajankohtien ja sääolosuhteiden mukaan.

– Loppusyksystä lentävät taas kirsi- ja horkkahyttyset, jotka talvehtivat aikuisina ja lentävät vielä seuraavana keväänä.

Lievempiä hyttyskesiä Suomessa nähdään kuivien ja viileiden keväiden päätteeksi, jolloin suurempi osuus lammikoista kuivuu ennen munien kuoriutumista. Tarkkoja tietoja kunkin vuoden hyttyskannan runsaudesta ei Leinosen mukaan voi kuitenkaan saada, koska laskelmat ovat jääneet uupumaan rahoituksen puutteessa.

