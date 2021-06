PerSe-projekti kuvaa savolaisten paljaita takapuolia – hanke sai 22 000 euroa apurahaa

Kirjailija Samuli Arkko ja valokuvaaja Jenny Albrecht haluavat julistaa takamusten pyhyyttä.

Etelä-Savossa kuvataan tänä kesänä ihmisten takamuksia. Valokuvaprojekti PerSe kerää kuvia eri ikäisistä ja kokoisista ihmisiä.

– Ei heissä paljon muuta yhdistävää tekijää ole kuin että perse on siinä pääosassa erilaisissa tilanteissa ja paikoissa, Samuli Arkko, idean isä ja toinen toteuttajista valottaa projektin taustaa.

Arkko toteuttaa projektin yhdessä valokuvaaja Jenny Albrechtin kanssa.

Hanke on saanut 22 000 euroa apurahaa Suomen Kulttuurirahastolta. Hanke on ollut käynnissä nyt muutaman viikon, ja tähän mennessä kaksikko on kuvannut 13 ihmisen takapuolen. Tavoite on kuitenkin paljon korkeammalla.

– Jos sen seitsemänkymmentä saisi niin se olisi hyvä. Olemme kuitenkin puhuneet jopa sadasta perseestä.

Kangasniemellä vaikuttavat Arkko ja Albrecht ovat kuvanneet tähän mennessä lähinnä ihmisiä Etelä-Savosta. Toiveissa olisi kuitenkin kuvata ihmisiä myös muualta Suomesta.

Kuka tahansa voi hakea kuvattavaksi esimerkiksi projektin Facebook-sivulla. Arkon mukaan kuvissa voi esiintyä halutessaan myös anonyymina.

Projekti olisi tarkoitus saada valmiiksi ensi kevääseen mennessä. Silloin kuvat tulevat esille näyttelyyn ja niistä kootaan myös kirja.

– Sain jo noin kymmenen vuotta sitten ajatuksen, että olisi mielenkiintoista tehdä valokuvateos perseistä, Arkko kertoo.

Kuvaukset täydessä käynnissä Hirvensalmella Etelä-Savossa

Muiden kiireiden myötä ajatus unohtui, kunnes tänä vuonna asia tuli puheeksi Albrechtin kanssa. Albrecht oli aiemmin kuvannut alastonkalenterin tavallisista ihmisistä.

– Monet olivat kokeneet sen hyvin mielenkiintoisena ja osa jopa voimauttavana. Siitä tuli sitten vanha idea mieleen.

Arkon mukaan monille tähän mennessä kuvatuista alastomuus on ollut hyvin luonnollista. Mukana on kuitenkin myös ihmisiä, joille kyse on vaikeammasta asiasta.

– Joillekin yhteyttä ottaneille ihmisille se on ollut äärimmäisen hankalaa nimenomaan takamuksen takia. Kun takamus ei ole mahtunut sellaiseen muottiin kuin ihminen olisi halunnut, niin se on ollut suuren häpeän aihe. Kuten yksi kuvattava sanoi: pelkoa kohti. Sillä tavalla ne pelot voitetaan.

Kuvausten yhteydessä Arkko ja Albrecht myös haastattelevat kuvattavat. Haastatteluiden pohjalta kuvien yhteyteen kirjoitetaan lyhyt tarina kuvassa esiintyvästä henkilöstä ja hänen takapuolestaan.

Monelle projekti voi tuoda hymyn huulille. Arkon mukaan myös tekijät ja kuvattavat ovat kokeneet humoristisia hetkiä.

– Tähän mennessä on ollut erittäin hauskaa. Jos kuvattavat haluavat vitsailla niin totta kai osallistumme huumoriin.

Huumorin on kuitenkin vain osa projektia. Taustalla on vakavampi sanoma.

– Kehollisuus on ihmisille iso asia - joskus jopa liian iso. Siihen liittyvät ongelmat ja esteet saattavat vaikuttaa kaikkeen olemiseen. Kun ongelmista pääsee yli, niin monen elämä varmasti helpottuisi. Olisi hyvä, että rakastettaisiin omaa kehoa.