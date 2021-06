Koronan riskiryhmiin kuuluvien määrä on arvioitu Helsingissä alakanttiin, minkä takia nuorten ikäluokkien ensimmäiseen annokseen ei välttämättä ole tarpeeksi rokotteita vielä heinä–elokuussa.

Helsinkiläiset 16-25 -vuotiaat voivat joutua odottamaan koronarokotusta muuta maata pidempään, kertoo Yle.

Taustalla on riskiryhmien vanhempien ikäluokkien toinen rokotuskierros. Ylen haastatteleman johtajalääkäri Timo Lukkarisen mukaan koronarokotteita ennustetaan tulevan heinä–elokuussa vain niin paljon, että ne riittävät jo kerran rokotettujen tehosterokotuksiin.

Niinpä uusien ikäluokkien rokottaminen uhkaa pysähtyä kokonaan, ja 16–25 -vuotiaiden rokottaminen koronaa vastaan pääsisi alkamaan vasta syksyllä.

Naapurikunnissa nuoria saatetaan sen sijaan päästä rokottamaan jo heinäkuussa. Lukkarisen mukaan Helsingissä ongelma on, että riskiryhmien koko on arvioitu rokotejakelussa todellista pienemmäksi, joten riskiryhmien ja iäkkäiden rokottamiseen on kulunut enemmän rokotteita kuin on saatu.

Tilanteen korjaaminen vaatisi suurta muutosta rokotteiden jakoperusteisiin, sillä jo pelkästään 20–24-vuotiaita on Helsingissä yli 40 000.