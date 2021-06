Leijonat pelaa MM-kullasta – asiantuntijalta tärkeä neuvo finaaliin valmistautuville suomalaisille

Jos illalla tulee MM-kultaa, on suomalaisilla ollut tapana kokoontua toreille juhlistamaan urheilumenestystä sankoin joukoin. Näin oletetaan käyvän nytkin.

Apulaisylilääkäri kehottaa suomalaisia juhlimaan kiekkoiltaa ja mahdollista MM-kultaa koronatilanne mielessä pitäen.

Leijonat pelaa sunnuntai-iltana jääkiekon MM-finaalissa. Mikäli voitto tulee kotiin, on suomalaisilla ollut tapana kokoontua toreille juhlistamaan urheilumenestystä sankoin joukoin. Näin oletetaan käyvän nytkin.

Korona-aikana joukolla juhliminen on kuitenkin omiaan kiihdyttämään viruksen leviämistä, mikä kävi ilmi esimerkiksi Rauman Lukon kultajuhlien jälkeen. Rauman kaupunki siirtyi koronan kiihtymisvaiheeseen, ja ilmaantuvuusluku kaksinkertaistui nopeasti.

Raumalaiset juhlivat keväällä SM-kultaa.

Husin infektioklinikan apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kehottaa ihmisiä varovaisuuteen. Riskit koronan leviämiselle ja epidemian ryöpsähtämiselle ovat nyt suuret.

– Huomioiden eilinen koulunpäättämisjuhliminen, jos Suomi voittaa, tässä on kaksi kokoontumisriskialtista tapahtumaa peräkkäin. Koronaturvallisuus täytyy nostaa sillä tavalla esille, että kun nyt ollaan menossa hyvään suuntaan, sitä ei kannata vaarantaa.

Ihmisten hurratessa, laulaessa ja huutaessa pisaratartuntojen todennäköisyys kasvaa. Tämän lisäksi koronavirus leviää myös aerosoleina ilmavälitteisesti.

Ruotsalaisen mukaan juuri vähiten rokotettu väestönosa, suuri suomalainen nuorten ja työikäisten joukko, eli alle 40-vuotiaat, on kokonaan rokottamatta tai vain pieni osa yhden rokotteen varassa. He ovat juuri todennäköisimpiä MM-kullan juhlijoita, ja siksi tartuntojen leviämisen riski on suuri.

Miten ottelua ja sen jälkeistä mahdollista kultajuhlaa tulisi sitten viettää? Ruotsalaisen mukaan tärkeää on alkajaisiksi noudattaa alueellisia koronaturvallisuusohjeita. Hän korostaa kupla-ajattelua.

– Niin kuin Rauman juhlista nähtiin, vaikka oltiin ulkona, silloin kun paljon ihmisiä pakkautuu kylki kylkeen eikä turvavälejä noudateta, tartuntariski on olemassa. Sellainen ei ole millään tavalla koronaturvallista. Ulkotiloissakin kannattaa kokoontua siten, että ollaan omassa kuplassa ja muihin pidetään turvavälit ja lähikontaktissa maskia. Ollaan omien ystävien ja perhepiirin kesken, joita tapaa muutenkin.

Massajuhlinta on jo itsessään koronariski, jota tulisi välttää.

Suomalaiset juhlimassa jääkiekon MM-kultaa Helsingissä 2019 Havis Amandan patsaalla.

– Yleinen viesti on se, että jos mennään ulos juhlimaan, ei mitään massatapahtumia isoissa seurueissa. Eilen taas puistoissa näki sen, että koronaturvallisuus oli unohdettu.

Sisätiloissa viruksen leviämisen riski on toki suurempi. Yleisissä tiloissa Ruotsalainen kehottaa noudattamaan alueellisia ohjeistuksia, omassa kodissa kannattaa kokoontua vain lähipiirin ja tuttujen ystävien kesken.

– Jos ollaan sisätiloissa, joukkoliikennevälineissä tai lähikontaktissa toisiin, käytetään kasvomaskia ja turvavälejä, kuten on ohjeistettu jo pitkään.

Yleisohjeena Ruotsalainen haluaa nyt korostaa sitä, että ihmiset malttaisivat vielä noudattaa koronaturvallisuusohjeita, ja ottavat kaksi rokoteannosta heidän vuoronsa koittaessa. Tämä ratkaisee epidemian kulun.

– Ihmisille on tulossa väärä turvallisuuden tunne, että nyt pandemia olisi ohi, kun Suomessa ja Euroopassa ollaan menossa parempaan suuntaan. Pandemia ei ole ohi, se ei ole ohi Suomessa, se ei ole ohi naapurimaissamme.

– Esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa ilmaantuvuus on edelleen Euroopan korkeimpia. Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti ja muuntovirukset leviävät huomattavasti herkemmin henkilöstä toiseen. Tuoreeltaan meillä on kokemusta Intian variantin aiheuttamasta hyvin nopeasta epidemiatilanteen pahenemisesta Keski-Pohjanmaalla vappujuhlinnan seurauksena sekä Kanta-Hämeessä terveydenhuollossa, jossa rajoituksia jouduttiin kiristämään ja satoja ihmisiä laitettiin karanteeniin, hän jatkaa.

– Väestöntason rokotukset ovat ulospääsy pandemiasta. Tähän tarvitaan kuitenkin kahden rokoteannoksen antama suoja laajalti väestössä, sillä yksi rokoteannos ei suojaa riittävästi muuntovirusten aiheuttamilta tartunnoilta ja sairastumiselta. Siten rokotekattavuus ei ole sillä tasolla ollenkaan, että voisimme vielä elää huolettomammin. Voimme silti käyttäytyä koronaturvallisesti. Mitä vähemmän meillä on virusta liikkeellä, sitä helpompaa meillä on kesän aikana ja pystymme rajoituksia purkamaan.

