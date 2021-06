Hyvinkäällä on kadonnut noin 90-vuotias nainen, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi Twitterissä.

Nainen on viimeksi nähty Torikadulla perjantaina iltapäivällä yhden aikaan, poliisi kertoo.

Poliisin mukaan nainen on noin 160–165 senttimetriä pitkä ja erittäin laiha, ja hänellä on vaaleat hiukset. Päällään hänellä on vaalea liivi, jonka alla ruudullinen pusero sekä jalassa sortsit. Mukana hänellä on kangaskassi, jossa on ruusu.

Havainnot kadonneesta poliisi pyytää tekemään hätänumeroon 112.