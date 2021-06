Karvialla on pyöritetty lasten harrastustoimintaa kesäteatteritoiminnan lipputuloilla. Nyt toiminta on katkolla. Kunnassa uskotaan, että yhdistystoiminta tuo säästöjä sote-menoihin.

IS julkaisee kuntavaalien alla neljä tarinaa koronan vaikutuksista kuntalaisten elämään. Toisena vuorossa on koronan vuoksi vaikeaan tilanteeseen ajautunut kesäteatteri.

Jos korona rajoituksineen on vaikuttanut johonkin alaan näihin päiviin asti, niin kulttuuri- ja tapahtuma-alaan.

Lomautettuna on korona­kriisin aikana ollut liki 10 000 työn­tekijää ja työllistämättä jäi viime vuonna lähes 140 000 tilapäistä työn­tekijää, Tapahtuma­teollisuus arvioi. Luku kattaa paitsi taiteen ja kulttuurin, myös tapahtumat messuista urheilu­tapahtumiin.

Hallitus onkin kuntavaalien alla saanut osakseen kosolti kritiikkiä siitä, että kuuden hengen kokoontumisrajoitusten vuoksi taiteen ja kulttuurin ammattilaiset eivät pääse harjoittamaan ammattiaan, vaikka ravintoloissa tai kuntosaleilla samaan tilaan voi kokoontua huomattavasti suurempikin joukko ihmisiä.

Mikä sitten on taiteen ja kulttuuritoiminnan merkitys kunnille? Siitä nähdään hyvä esimerkki pienellä Karvian paikkakunnalla Satakunnassa.

Vajaan 2 400 asukkaan Karvialla on huomattavan vireä kulttuurielämä. Iso osa kunnan asukkaista osallistuu yhdistystoimintaan ja talkoisiin tavalla tai toisella.

Karvian kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Raita-aho (sd) uskoo, että vilkas yhdistystoiminta auttaa säästämään kunnan sote-menoissa. Kulttuuri on ennaltaehkäisevää toimintaa, jossa eläkeläiset ja työttömät pysyvät aktiivisina ja tarvitsevat vähemmän muita palveluja, yli 40 vuotta kunnanvaltuustossa istunut Raita-aho selittää.

Karvia tunnetaan kesäteatteritoiminnastaan, mutta nyt paikkakunnalla jännitetään tosissaan sitä, saadaanko kesän esitykset pidettyä. Jos ei, rahat ovat syksyllä loppu. Se olisi sääli, sillä lipputuloilla on vuosia pyöritetty lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

Viime keväänä uuden esityksen ensi-illan piti olla sinä sunnuntaina, jota seuraavana maanantaina Suomi pantiin kiinni. Ei sitä ensi-iltaakaan pidetty.

Kulut siis tulivat lähes täysimääräisinä, mutta tulot jäivät kokonaan saamatta. Nyt esityksiä ei olla uskallettu juuri markkinoida, kun ei olla varmoja, voidaanko niitä pitää ja millaiselle yleisölle.

Karvialle oli rakennettu esittävien taiteiden katsomo juuri ennen kuin pandemia iski. Sen uskottiin houkuttelevan matkailijoita.

Kesäteatterin väliaikakahvituksista vastaavat eläkeläisten runoryhmän jäsenet, ja lavasteet syntyvät pitkälti kahden eläkeläisherran käsissä.

– Se on heille virkistävää, ja pysyvät juonessa mukana, teatteriohjaaja Leena Koivula sanoo.

– Eivät ehdi valittaa vaivojaan, kun heillä on niin kiirus.

Koivulan mukaan teatteri on niin monipuolinen harrastus, että siinä on jokaiselle jotain, missä voi olla hyvä ja tuntea itsensä tärkeäksi.

– Tiedät, ettet ole mikään ongelmajäte, vaikka olet 80. Että jos minä en ole siinä kahvipannun rivassa kiinni, niin kuka siinä sitten on.

Karvialaismummot Maija Kujanpää (vas), Sirkka Hauskamaa, Sinikka Myllyviita, Tuulikki Pienimäki, Kaisu Mustajärvi, Sisko Mattila, Ella Aromaa, Mirja Sievi-Korte ja Sisko Ala-Opas sekö ohjaaja Leena Koivula.

Teatterimummo Kaisu Mustajärvi.

Koivulan mukaan yhdistystoiminta on ollut arvokasta myös työn perässä Karvialle saapuneiden maahanmuuttajien kotouttamisessa. Maataloustöihin on tullut väkeä Virosta, Venäjältä ja Puolasta, ja muuttajia on asettunut Karvialle pysyvästi. Heitä on mukana teatteritoiminnassa ja vaaleissa on virolaistaustaisia ehdokkaitakin.

Korona-avustuksia toimintaan ei ole saatu mistään. Kulttuurialan avustuksista yksikään ei ole ulottunut harrastekenttään.

Karvian nuorisosihteeri Tiina-Kaisa Aro-Heinilä toivoo, että kunnat pyrkisivät rakentamaan omaa paikallista kulttuuriaan sen sijaan, että toisivat sitä muualta. Liian usein kunnan kulttuuripalveluiksi mielletään hänestä se, että kauempaa tilataan kuuluisuus pitämään konsertti, johon myydään kalliita lippuja.

Totta kai esitys tai konsertti on hyvinvointia lisäävä elämys, Aro-Heinilä toteaa. Hän kuitenkin toivoo, että kunnat keskittyisivät tarjoamaan asukkailleen palveluita, joissa nämä pääsevät itse osallistumaan ja kehittämään omia taitojaan.

– Suomessa on aivan älyttömän kova taideaineiden koulutus. Jos lähialueen taiteilijoilta ostettaisiin koulutuspalvelua, kulttuuritoiminta pysyisi tasokkaana ja sijainnista riippumatta lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuudet päästä kehittämään omaa taiteellista osaamistaan niin, että voisivat vaikka hakeutua ammattiopintoihin.

Tiina-Kaisa Aro-Heinilä.

Vaikeassa tilanteessa jo mahdollisuus käyttää kunnan tiloja maksutta olisi pienille toimijoille merkittävä, Koivula lisää.

Jos tilanne harrastajateatterissa on epävarma, niin totisesti se on sitä ammattilaisille.

Noin 350 kilometrin päässä Karviasta Oulun kaupunginteatterissa ohjaajana työskentelevä Heta Haanperä kertoo eläneensä koko korona-ajan viikko kerrallaan.

– Jokainen viikko on alkanut jännityksellä, miten tilanne etenee, saammeko jatkaa, Haanperä sanoo.

Monella tilanne on vielä vaikeampi. Toisilla tulot ovat pudonneet nollaan, ja väkeä on alkanut hakeutua muille aloille. Haanperän mukaan muusikot myyvät soittimiaan ja kulttuurialan ammattilaiset kyselevät toisiltaan, miltä alalta saisi töitä. Hänen omassa tuttavapiirissään moni on aloittanut erilaisia terapeutin opintoja ja joku pohtii hoitoalalle hakeutumista.

Sen on iso menetys liki elinikäisen harjoittelun ja pitkän koulutuksen jälkeen.

Mitä muuta kunnat sitten voivat tehdä, jota kulttuuriala saadaan jaloilleen?

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry ehdottaa, että vuokrahelpotusten ohella kunnat vapauttaisivat kulttuuritoimijoita väliaikaisesti kiinteistöverosta ja sisällyttäisivät suoratoiston kuntien Teosto-sopimuksiin. Ne voisivat myös tarjota kunnallistekniikan resursseja tapahtumajärjestäjien käyttöön.

Kunnat voisivat myös elvyttää kysyntää esimerkiksi järjestämällä tapahtumia, ostamalla taidetta ja tilaamalla kulttuuripalveluja vaikkapa varhaiskasvatukseen. Tai jakamalla työntekijöilleen kulttuuriseteleitä, kuten Helsinki on tehnyt.