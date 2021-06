Etätyöläiset tuovat kuntiin rahaa, mutta voivat myös kuormittaa palveluja. Mökilleen kokonaan muuttanut helsinkiläispariskunta kertoo, kuinka kunnat voisivat houkutella etätyöläisiä.

IS julkaisee kuntavaalien alla neljä tarinaa koronan vaikutuksista kuntalaisten elämään. Kolmantena sarjassa vuorossa ovat Helsingistä etätöihin Hajalaan muuttaneet Anne-Mari Pohjanlehto ja Juha Moisio.

Keväällä 2020 noin miljoona suomalaista siirtyi etätöihin, osa jopa mökille tai muualle vakinaisen koti­paikka­kuntansa ulko­puolelle. Heidän joukossaan olivat helsinkiläiset Anne-Mari Pohjanlehto ja Juha Moisio, jotka ostivat korona­keväänä vapaa-ajanasunnon Salon liepeiltä Hajalasta.

Pariskunta ehti viettää Hajalassa vain pari viikon­loppua, kun päätti muuttaa sinne kokonaan. Nyt etätyöt onnistuvat vaikka puutarhasta käsin.

Yhä useampi onkin valmis muuttamaan jopa toiselle paikkakunnalle etätyön lisääntyessä, Nordean maaliskuun lopulla julkaisemasta kyselystä selviää. Vuosi sitten siihen oli valmis vain 2 prosenttia vastaajista, mutta nyt osuus oli jo 6 prosenttia. Vaikka luku on edelleen vaatimaton, Nordean mukaan kyse saattaa olla suuremmasta muutoksesta.

Pohjalehdon ja Moision ajatus mökin hankkimisesta syntyi alkuvuodesta vähän ennen kuin korona todella iski Suomeen. Salon seutu oli ennestään tuttu, sillä Pohjanlehto oli työskennellyt Nokialla yhtiön loiston päivinä. Kun pariskunta löysi Hajalasta vanhan kyläsuutarin tilan, päätös syntyi saman tien.

Kaupat tehtiin maaliskuun lopulla. Heti he eivät päässeet aikaa mökillä viettämään, sillä Uudenmaan sulku esti matkustamisen.

Kun mökillä lopulta päästiin olemaankin, muuttopäätös syntyi nopeasti. Korona vähintäänkin vauhditti sitä.

– Kaksi viikonloppua tässä istuttiin ja puhuttiin, että mitä jos muutettaisiin tänne, Pohjanlehto kertoo.

Pariskunnan kolme koiraa viihtyvät maalla. Siirillä, Winstonilla ja Darwinilla on tilaa temmeltää.

Käden käänteessä muutto ei tosin onnistunut, sillä ensin piti tehdä isoja remontteja.

– Olimme tosi epäileväisiä talven suhteen, että täällähän on ihan superpimeää, kun täällä kylän syrjällä ei hirveästi ole katuvaloja. Mutta olemme viihtyneet todella hyvin.

– 83-vuotias naapurin isäntä teki traktorilla meille lumityöt ihan pyytämättä.

Elämäntyyli on muutenkin verkkaisempi ja yhteisöllisyys voimissaan. Eräänä päivänä pian Hajalaan asettumisen jälkeen kylätoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri yllättivät Pohjanlehdon ja Moision ajamalla pihaan ja tuomalla tervetulolahjaksi Hajala-kangaskassit ja t-paidat.

Tuttava voi kävellä pihaan tervehtimään ja rautakaupassa ostokset kannetaan asiakkaan autoon.

– Meillä on täällä varmaan enemmän tuttavia kuin Helsingissä, vaikka olemme asuneet siellä vaikka kuinka kauan.

Pariskunnalla on vielä asunto Helsingissä, mutta se on pantu vuokralle eivätkä he suunnittele palaamista.

– Olemme niin tykästyneet tähän paikkaan ja ihmisiin täällä, että en usko, että Helsinki kauheasti pystyisi kilpailemaan.

Koirille on metsän reunassa iso aitaus, jossa ne voivat olla ulkona valvomattakin. Langaton verkko kantaa terassille ja pitkälle puutarhaan. Valokuidusta huolehti insinööritoimistossa työskentelevän Moision työnantaja.

Puutarhaan Pohjanlehto toisinaan menee myös kesken palaverin, jos oikein stressaa eikä tarvitse itse olla paljon äänessä.

– Kun menee tuonne ulos ja katselee noita kukkia, kyllä mieli muuttuu.

Hajalasta pääsee autolla nopeasti sekä Saloon että Turkuun. Pohjanlehdon mukaan noin 12 kilometrin matka kuntosalille taittuu helpommin kuin kahden kilometrin matka jalan kaupungissa.

– Mutta kyllä se melkein sen vaatii, että on auto, että pääsee kulkemaan.

Pohjalehto ja Moisio ovat tehneet Hajalassa isoja remontteja. Sellaisiin ei ryhtyisi, ellei aikoisi jäädä.

Anne-Mari Pohjanlehto ja Juha Moisio ovat viihtyneet Hajalassa hyvin.

Tilannetta helpottaa se, että lapset ovat jo muuttaneet omilleen eikä heitä tarvitse kuljettaa harrastuksiin tai kavereille.

– Ehkä tilanne oli meille otollinen.

Syystä tai toisesta aikaa toisella paikkakunnalla viettävillä voi olla iso merkitys etenkin vähenevän ja ikääntyvän väestön kunnille, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin projektipäällikkö Manu Rantanen uskoo.

Monet yritykset saavat vapaa-ajanasukkaiden ostoksista suuren osan tuloistaan ja jotkut lähes koko liikevaihtonsa. Mökkitalkkarit suuntaavat palvelujaan juuri vapaa-ajanasukkaille, mutta isompi taloudellinen merkitys on esimerkiksi ruoka- ja erikoiskaupoissa tehdyillä ostoksilla. Lisäksi mökkiläiset käyttävät vaikkapa korjausrakentamisen, siivousfirmojen ja kampaajien palveluita.

Julkiselle puolelle vapaa-ajanasukkaat sen sijaan merkitsevät usein sesonkiluonteista painetta sote-menoihin. Jos väkimäärä muuttuu huomattavasti vuoden mittaan, se luonnollisesti lisää myös lääkäripalvelujen tarvetta. Kunnille henkilöstön mitoitus voi kuitenkin olla hankalaa, jos kysyntä vaihtelee paljon.

Toisaalta vapaa-ajanasukkaiden maksama kiinteistövero on monille kunnille merkittävä tulonlähde.

Toki yksityisillekin yrityksille henkilöstön mitoitus voi olla hankalaa, jos sesonki on kovin lyhyt.

– Mutta kyllä vaakakuppi kääntyy positiivisen puolelle. Se on iso työllistäjä ja mahdollistaa monille yrityksille joko lähes koko tulon tai ainakin hyvin suuren osan liikevaihdosta, Rantanen sanoo.

Miten kunnat sitten voisivat houkutella etätyöläisiä?

Tietoliikenneyhteyksien pitäisi olla kunnossa, Pohjanlehto sanoo. Sen lisäksi työntekoa voisi helpottaa yhteisillä etätyö- ja palaveritiloilla.

Hän näkisi mielellään myös eräänlaisen tervetulopaketin tulijalle, joka viettää kunnassa enemmänkin aikaa. Se voisi sisältää ainakin yhteystietoja tarjolla oleviin palveluihin, esimerkiksi sähkö- ja jätehuoltoyhtiöiden yhteystietoja.

Pohjalehto toivoo myös, ettei kyläkouluja lakkautettaisi. Niillä on iso merkitys kyläyhteisöjen elinvoimaisuudelle.