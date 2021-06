Jurin 15-vuotiaalle vaikeasti kehitysvammaiselle pojalle koronatartunta olisi lääkärien mukaan erittäin vaarallinen.

EUROOPAN lääkevirasto (Ema) hyväksyi viikko sitten perjantaina Biontechin ja Pfizerin rokotteen käytön 12–15-vuotiaille nuorille.

EU:n alueella jäsenmaat saavat päättää, alkavatko ne päätöksen myötä rokottaa yli 12-vuotiaita. Tällä hetkellä rokotetta annetaan Suomessa yli 16-vuotiaille.

Juri on 15-vuotiaan vaikeasti kehitysvammaisen pojan isä, joka odottaa kuumeisesti linjausta alle 16-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokottamisesta. Hänen pojalleen koronaviruksen aiheuttama tauti olisi lääkärien mukaan erittäin vaarallinen.

Juri esiintyy jutussa vain etunimellään eikä halua poikansa nimeä julkisuuteen asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Koko perhe on ollut joulukuun alusta lähtien eristyksissä kotonaan. Juri kertoo jääneensä syksyllä koronan takia työttömäksi, ja lapsen äiti on pystynyt tekemään töitään suurimmaksi osaksi etänä.

Perheen aikuiset ovat molemmat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen.

Eristäytyminen on käynyt koko perheelle raskaaksi. Jurin poika on ollut pois koulusta ja päivähoidosta jo kuukausien ajan.

– Liian suurella todennäköisyydellä korona voi olla kuolemantuomio omalle lapselle. Onhan se tosi raskasta. Ympäri Suomea on valtavasti lapsia ja perheitä samassa asemassa, Juri sanoo.

Juri on ollut yhteydessä THL:ään ja kertoo olevansa siinä käsityksessä, että THL olisi valmis tekemään päätöksiä.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo, että asiaa pitää kysyä sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Tässä on kaksi asiaa: eli lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvien 12–15-vuotiaiden lasten rokottaminen ja kaikkien 12–15-vuotiaiden lasten rokottaminen. Jos nykyisen valtioneuvoston asetuksen katsotaan sallivan riskiryhmiin kuuluvien lasten suosituksen, se voidaan antaa hyvinkin pian. Meiltä se viesti on lähtenyt, Nohynek kertoo.

Pfizerin rokotetta suositeltaisiin tässä vaiheessa vain riskiryhmiin kuuluville 12–15-vuotiaille nuorille.

– On esimerkiksi syöpää sairastavia lapsia, hyvin vakavasti sydän- ja keuhkosairaita lapsia ja kehitysvammaisia lapsia, joilla on ikäryhmäänsä verrattuna selvästi lisääntynyt vakavan koronataudin riski. .) Toinen asia on sitten se, pitäisikö kaikki 12–15-vuotiaat lapset rokottaa. Tästä on Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän työryhmän selvitys käynnissä, ja se valmistuu kesäkuun aikana, jonka jälkeen THL voi antaa oman esityksensä STM:lle, Nohynek sanoo.

STM:n turvallisuus ja terveys -osaston osastopäällikkö Taneli Puumalainen kertoo sähköpostivastauksessaan Ilta-Sanomille, että THL:ltä ei ole tullut vielä virallista lausuntoa tai esitystä 12–15-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien nuorten koronarokotusten aloittamisesta.

– Tiedämme, että asiaa valmistellaan. Tarkoituksena on ensi viikolla selvittää yhdessä THL:n kanssa säädöspuolta. Tämän jälkeen katsotaan, miten asiassa edetään, Puumalainen kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.

Tällä Puumalainen tarkoittaa sitä, voiko STM tehdä päätöksen 12–15-vuotiaiden riskiryhmien rokottamisen aloittamisesta itse THL:n lausunnon ja suosituksen perustella vai täytyykö STM:n esittää asiaa edelleen valtioneuvostolle ja valtioneuvoston tehdä koronarokotuksia koskevan asetuksen muotoiluun muutos.