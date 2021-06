Miksi Suomessa on yhä tiukat rajoitukset? Ministeri tuskailee hidasta avautumista: ”Emme voi sulkea itseämme kapseliin”

Emme voi sulkea itseämme kapseliin, muistuttaa ministeri Mika Lintilä. Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen puolestaan muistuttaa, että perusoikeuksien rajoituksille tulee olla välttämätön peruste.

Miksi Suomi ei avaudu ja tiukat koronarajoitukset ovat voimassa, vaikka tautitapaukset ovat laskussa ja tilanne on parempi kuin monessa Euroopan maassa?

Maan hidasta avautumista tuskailee elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

- Rokotekattavuus on koko ajan nousussa ja ilmaantuvuusluvut ovat laskussa, joten ihmisten terveys ja terveydenhuoltokapasiteetti eivät vaarannu aikaisempaan tapaan.

Lintilän mielestä yhteiskunnan avaaminen voi tapahtua turvallisesti hiljalleen joka puolella Suomea.

- Elinkeinoja on turha asettaa tässä vastakkain. Viimeistään torstain tapahtuma-alan mielenilmaisu näytti lopuillekin epäilijöille, että ala osaa toimia vastuullisesti.

Lintilä pitää tärkeänä, että kansalaisille ja yrityksille luodaan selkeä näkymä, kuinka ja miten Suomi avautuu asteittain.

– Emme voi sulkea itseämme kapseliin vuosiksi, sillä meidän on myös opeteltava elämään tämän taudin kanssa pitempiaikaisesti.

Mika Lintilä.

Sosiaalisessa mediassa syntipukiksi on nostettu aluehallintovirastot.

Päättäjät ovat kommentoineet ministereitä myöten, miten he ovat valmiina maan avaamiselle, mutta aluehallintovirastot haraavat vastaan.

Ylijohtaja Marko Pukkinen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo, että hänestä marssijärjestys on maassa hyvin selkeä.

– En tiedä, mihin pitäisi verrata. Siihenkö, miten ministerit esiintyvät yksityisinä henkilöinä Twitterissä vai siihen, mikä on sosiaali- ja terveysministeriöstä meille tuleva kirjallinen ohjeistus toteuttaa hallituksen tahtoa.

Pukkinen ei pidä poikkeuksellisena, että yksittäisten ministereiden näkemykset saattavat poiketa siitä, millä tavalla valtioneuvosto ohjaa ministeriöitä ja mikä on hallituksen tahto.

– Päättäjien esiintyminen on politiikkaa, vaalit ovat tulossa ja politiikka on kompromisseja, Pukkinen muistuttaa.

Jonkinlainen kompromissi on Pukkisen mukaan myös se, miten sosiaali- ja terveysministeriö pukee valtioneuvoston antamat ohjeet asiakirjaan.

– Meillä on aluehallintovirastoissa yhdessä tulkittu näitä. Jos on epäselviä kohtia, on kysytty suoraan ministeriöstä. Joskus pallo on heitetty meille, että tehkää tulkinta ja ratkaiskaa.

Joskus ratkaisuista on syntynyt keskustelua, mikä on aiheuttanut uuden ohjaustarpeen.

– Tämä on demokratiaksi kutsuttu järjestelmä.

Demokratiassa keskustellaan ja sovitellaan erilaisia näkemyksiä.

Koronan alkuvaiheessa ohjaus oli vahvasti keskusjohtoista. Koko maahan määrättiin samanlaisia rajoituksia.

Tilanne johti umpikujaan.

Ihmiset ihmettelivät, miksi heidän alueellaan rajoitetaan kokoontumista ja suljetaan julkisia tiloja, vaikka paikkakunnalla ei ole todettu yhtään koronatapausta.

– Minusta virheet korjattiin hyvin ja siirryttiin kesän jälkeen alueelliseen hybridistrategiaan, Pukkinen kehuu.

Pukkinen kuvaa alueellista strategiaa ”varsinaiseksi koronan torjunnan riemuvoitoksi”.

– Jos katsotaan kaikkia Euroopan talousalueita, ainoastaan Islanti on menestynyt paremmin kuin Suomi.

Pukkinen kehuu, että vuorovaikutus on ollut hyvää eri aluehallintovirastojen kesken ja myös ministeriön suuntaan.

Pukkisen mielestä hallituksen hybridistrategia antaa selvän suuntakehikon, miten alueilla tulee toimia niin, etteivät rajoitukset ole liian voimakkaita.

Lisäksi on monia väliportaita, joissa pohditaan sitä, että rajoitusten yhteiskunnalliset vaikutukset pysyvät kohtuullisina yritysmaailmaan.

– Aluehallintovirastoissa ei mennä pelkästään taudintorjuntanäkökulma edellä. Meillä on lavea-alainen tehtäväkenttä ja ymmärretään koko yhteiskuntakenttä eikä pelkästään sitä, että torjutaan tautia.

Pukkinen kertoo, että joskus alueen koronanyrkit ovat pitäneet aluehallintoviraston päätöksiä liian löysinä.

– Olemme pyrkineet vapauttamaan rajoituksia heti, kun siihen on mahdollisuus. Tämä siksi, että kansalaiset jaksavat. Tämä on ollut äärimmäisen tärkeä elementti. Pitää olla psykologinen silmä kansalaisten jaksamisesta.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on hiljaista.

Koronarajoitukset puuttuvat rankalla kädellä kansalaisten perusoikeuksiin.

Ne rajoittavat ihmisen vapautta liikkua, kokoontua, harjoittaa elinkeinoa.

– Kun on perusoikeuksiin liittyviä rajoituksia, niiden pitää olla aina välttämättömiä, julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen muistuttaa.

Voutilainen tähdentää, että rajoitusten tulee perustua harkintaan.

Alueellisesti pitää tehdä huolellista harkintaa. Perusoikeuksien rajoituksille tulee olla välttämätön peruste.

– Jos jossakin maakunnassa tai tietyllä alueella on parin viikon aikana nolla tartuntaa ja jos siellä on rajoituksia, onko niille enää perusteita sillä alueella.

Voutilainen lisää, ettei välttämättömyysarviointia voida tehdä täysin reaaliajassa. Tietopohjassa pitää olla useamman viikon aineisto ennen kuin voidaan ryhtyä purkamaan rajoituksia.

– Jos otetaan takapakkia ja jotkut ovat ryhtyneet rajoitusten purkamisen vuoksi toimenpiteisiin, joilla saattaa olla taloudellista merkitystä, olemme siinä tilanteessa, että jotkut ovat tehneet hukkainvestointeja.

Tomi Voutilainen.

Nykyiset koronarajoitukset ja muut rajoitukset perustuvat pääosin väliaikaiseen lainsäädäntöön tai tartuntatautilakiin.

Väliaikaiset lait ovat voimassa joko vuoden puoliväliin tai vuoden loppuun.

– Olisi entistä huolellisemmin tehtävä harkintaa nyt, kun tautitilanne on kansallisesti näyttänyt olevan rauhoittumaan päin, Voutilainen sanoo.

Vielä ei Voutilaisen mielestä näytä siltä, että harkinta on pettänyt.

Vaikka tautitilanne on paranemassa, varovaisuutta on hänen mielestään syytä noudattaa.

– Viime vuonna kun rajoituksia purettiin, uusi aalto yhtäkkiä ryöpsähti Suomeen. Se tuli ulkomailta tulleilta henkilöiltä.