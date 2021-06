Puolustusvoimissa palvelee nyt viisi naista everstiluutnantin arvolla, kun majurit Sini Kouri ja Liina Kavekari saivat ylennyksen. Sukupuolikysymys on heidän mielestään toissijainen asia sotilasuralla. – On sama mitä lentohaalarin alta löytyy, äitiyslomalla Ilmavoimien everstiluutnantiksi ylennetty Kavekari sanoo.

Puolustusvoimat on saanut kaksi uutta naispuolista everstiluutnanttia Puolustusvoiman lippupäivän juhlan kunniaksi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimitti Puolustusvoiman komentajan esityksestä 4. kesäkuuta majurit Liina Kavekarin ja Sini Kourin everstiluutnanteiksi.

Kavekari palvelee Ilmavoimissa Satakunnan lennostossa Tampereella ja Kouri maavoimien esikunnassa Mikkelissä.

Kouri ja Kavekari tekevät seuraa Inka Niskaselle, joka ylennettiin majurista everstiluutnantiksi ensimmäisenä naisena 2018. Niskanen palvelee Karjalan lennostossa Hävittäjälentolaivue 31:n komentajana. Rajavartiolaitoksessa nainen toimii everstiluutnanttina ja Merivoimien arvossa vastaavasti komentajana.

Maavoimien esikunnassa operatiivisella osastolla palveleva tuore everstiluuntnantti Sini Kouri on tunnettua sotilassukua. Upseerin uravalinta oli hänelle selviö siitä saakka, kun naisten vapaaehtoinen asepalvelus tuli mahdolliseksi.

Everstiluutnantiksi nimitetty Sini Kouri, 44, palvelee Maavoimien esikunnassa Operatiivisella osastolla sektorin johtajan tehtävässä.

Everstiluutnantti Liina Kavekari, (os. Vartia) 40, on äitiyslomalla Satakunnan lennoston operaatiopäällikön tehtävästä. Syyskuun alussa hän palaa äitiyslomalta töihin Pääesikunnan suunnitteluosastolle Kansanväliselle sektorille everstiluutnanttina.

Tuoreet everstiluutnantit ovat päätyneet sotilasuralle hieman eri suunnista koukaten, vaikka lopputulos on sama.

Kavekari lähti sotilasuralle sanojensa mukaan ”päähänpistosta, joka tuli lukiossa”.

Kourin kohdalla ammatinvalintaa ohjasi ja kannusti suvun sotilastausta ja kodinperintö.

– Isäni, setäni ja isoisäni ovat kadettiupseereita ja niin ikään everstiluutnantin sotilasarvossa. Lapsesta asti tähän kasvaneena oli upseerin ammatti luonnollinen vaihtoehto. Kun naisten vapaaehtoinen asepalvelus tuli mahdolliseksi vuonna 1995, joten valmistuttuani ylioppilaaksi keväällä 1996 oli selvää, että hakeudun naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen, Kouri vastaa IS:lle sähköpostihaastattelussa

Varusmiespalveluksensa Kouri aloitti Helsingin ilmatorjuntarykmentissä 1996. Naisten pääsy asepalvelukseen oli tuolloin uusi asia. Ensimmäiset naiset olivat aloittaneet varusmiespalveluksensa vasta vuotta aikaisemmin.

Ala vei mukanaan ja Kourista tuli ammattisotilas.

Everstiluutnantti Kourin mukaan upseerin ammatin parhaita puolia ovat tehtävien haastavuus ja monipuolisuus, jotka tuovat sopivasti vaihtelevuutta arjen työskentelyyn.

– Silloin tällöin osallistuminen sotaharjoituksiin tuo oman lisänsä normaaliin työskentelyyn, hän kirjoittaa.

Varjopuolia on taas siirtovelvollisuus ja perheestä erillään asuminen, jotka toisin ovat tiedossa jo upseerin ammattia valittaessa.

Satakunnan Lennoston äitiyslomalla oleva operaatiopäällikkö Liina Kaverkari ylennettiin everstiluutnantiksi. Ilmataistelukoulutuksen saanut Kavekari lentää Ilmavoimissa Gates Learjet-koneella, joka taustalla.

Liina Kavekari lähti sotilasuralle sanojensa mukaan hetken mielijohteesta, kun lento RUK:ssa palvellut varusmies tuli kertomaan lukioon mahdollisuudesta suorittaa varusmiespalvelus Ilmavoimissa lentämisen parissa.

– Palveluksen kestettyä muutamia kuukausia päätin, että yritän päästä niin pitkälle kuin pystyn. Karsinta oli aika kovaa, joten ei ollut selviö, että saan tästä ammattini, Kavekari kirjoittaa IS:lle.

Tie vei Ilmasotakouluun Kauhavalle ja siellä Kaverikari pääsi ohjaajalinjalla jatkoon. Ratkaiseva päätös oli kirjoittaa 13,5 vuoden sitoumus.

– Se sinetöi mielessäni sen, että nyt teen kaikkeni, jotta sitoumusaikana pääsen itselleni mieluisiin tehtäviin.

Kumpikin tuore everstiluutnantti kuvailee työtään vaihtelevaksi, monipuolisiksi ja haastavaksi.

– Työ on monipuolista ja jatkuvaa oppimista. Työtehtävät ovat kohdallani vaihtuneet noin kahden vuoden välein vaihdellen sisällöltään strategisesta suunnittelusta 2030-luvun suorituskyvyistä lennonjohtamiseen ja tukikohdan operointikyvyn suunnitteluun ja ylläpitoon, Kavekari kuvailee.

Ilmavoimien sotilaan kanssa kun puhutaan, Kavekarille merkityksellistä on myös lentäminen. Se kuuluu ilmataistelukoulutuksen saaneen Kavekarin työhön yhä, joskaan ei päätehtävänä. Kalustona on Satakunnan lennoston tukilentolaivueen kaksimoottorinen Gates Learjet 35A/S-yhteyskone.

Sotilasuran varjopuoliin kumpikin listaavat upseerien muuttovelvoitteen, joka voi viedä eri puolille maata ja eroon perheestä tai läheisesti.

– Se on kuitenkin ammattia valitessa kaikilla tiedossa, Kouri toteaa.

Sukupuolella ei kummankaan everstiluutnantin mukaan ole merkitystä Puolustusvoimissa työskentelyssä. Kourin mukaan hänen astuessaan asepalvelukseen naisvarusmiehet olivat vielä suuren huomion kohteena.

– Asia arkipäiväistyi nopeasti ja nykypäivänä naiset suorittamassa vapaaehtoista asepalvelusta, upseerikoulutusta, tai eri vaiheessa upseerin uraa ovat niin itsestään selviä asioita ihan jokaisessa Puolustusvoimien organisaation osassa, ettei niihin edes kiinnitä huomiota.

Kun naisten vapaaehtoinen asepalvelus 1995 alkoi, tiedotusvälineitä oli seuraamassa jo kutsuntatilaisuutta. Sittemmin asia on arkipäiväistynyt.

Kun Kavekari meni armeijaan puolenkymmentä vuotta Kourin jälkeen, alkuvaiheen suurin mielenkiinto naisvarusmiehiä kohtaan oli jo tasaantunut.

– Olen ollut Puolustusvoimissa jo yli 20 vuotta, joten oma sukupuoleni ei ole ollut vuosikausiin harvinaisuus. Lisäksi alusti asti on ollut selvää, että on aivan sama, mitä lentohaalarin alta löytyy: vaatimukset, tulostavoitteet, kohtelu ja työnkuva ovat samat, Kavekari sanoo.

Kavekari ei usko, että hänen kokemuksensa puolustusvoimista tasa-arvon näkökulmasta poikkeaisivat millään tavalla siitä, miten miespuoliset kollegat tilanteen näkevät.

Samoilla linjoilla on myös Kouri.

– Koen Puolustusvoimat tasa-arvoisena: sukupuoli, etninen tausta, uskonto tai muu suuntautuminen ei vaikuta tarjolla oleviin mahdollisuuksiin, arviointiin, palkkaan tai kohteluun, Kouri kirjoittaa.

Kouri onnittelee myös muita lippujuhlapäivänä ylennyksen saaneita ja palkittuja. Omalla kohdallaan hän aikoo juhlistaa ylennystä tulevana viikonloppuna lähipiirinsä kanssa perinteisellä kahvitilaisuudella.

Kavekari puolestaan aikoo viettää perisuomalaista viikonloppua ylennyksen kunniaksi.

– Menen mökille saunomaan ja grillaamaan, hän lupaa.

Sotahistorian harrastajana on pakko kysyä vielä lopuksi, mikä sotatapahtuma Suomen sotahistoriassa on tehnyt teihin suurimman vaikutuksen?

– Sotahistoriasta mainittavana tapahtumana pidän Talvisotaa. Tuolloin pieni valtio joutui oikeudettoman hyökkäyksen kohteeksi, mutta kykeni puolustamaan itseään suurta ylivoimaa vastaan, ja selvisi, Kouri vastaa.

– Kyllä Talvisodan 105 kunnianpäivää ja Suomen maailmallakin tunnettu uskomaton taistelu on tapahtuma, jota arvostaa todella paljon, Kavekari kirjoittaa.

Suomen Ilmavoimat nousivat talvisodan eräässä vaiheessa maailman huomion keskipisteeksi, kun luutnantti Jorma Sarvannosta tuli ensimmäinen 10 ilmavoittoa saavuttanut lentäjä toisessa maailmansodassa.

Naisten halukkuus asepalveluksen suorittamiseen on ollut tasaisessa kasvussa edeltäneen vuosikymmenen. Tänä vuonna 1 675 naista on jo aloittanut asepalveluksen, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

Naisten osuus Puolustusvoiman henkilöstöstä on kasvanut ja viime vuonna vajaat 19 prosenttia henkilöstöstä oli naisia.

– Tulee myös huomioida, että naisten vapaaehtoinen asepalvelus vahvistaa suomalaista puolustusta. Naisten osallistuminen myös osoittaa, että Suomen puolustaminen on kaikkien yhteinen asia, Puolustusvoiman viestintäjohtaja viestintäjohtaja eversti Torsti Astrén sanoo.