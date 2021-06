Kuntavaalien ennakko­uurnilla on käynyt melkein viidennes ääni­oikeutetuista

Äänestämässä on tähän mennessä käynyt yli 846 000 ihmistä.

Kuntavaalien ennakkoäänestys etenee tasaisen varmaa tahtia. Torstaina ennakkoääniä annettiin noin 99 000, mikä on samaa luokkaa kuin tämän viikon aiempina päivinä.

Äänestämässä on tähän mennessä käynyt yli 846 000 ihmistä, mikä on 19 prosenttia äänioikeutetuista. Äänioikeutettuja on kaikkiaan lähes 4,5 miljoonaa.

Kotimaassa ennakkoäänestys jatkuu ensi viikon tiistaihin asti. Vaalipäivä on sunnuntaina 13. kesäkuuta.