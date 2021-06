Kulttuurivaikuttajien mitta tuli täyteen – Maria Veitolalta suorat sanat alan tilanteesta: ”Ihmiset ovat tosi huonossa kunnossa”

Tunnetut kulttuurialan vaikuttajat kertovat koko alan olevan syvässä turhautumisen tilassa. Toimeentuloa enemmän sapettaa työnteon kieltäminen ja päättäjistä välittyvä arvostuksen puute.

Kulttuuri- ja tapahtuma-ala järjesti torstaina Mitta on täysi! -mielenilmauksen Helsingissä Eduskuntatalon edessä.

Tapahtumaan osallistui järjestelyissä mukana olleen kirjailija Rosa Meriläisen mukaan noin 2 000–3 000 henkilöä. Joukossa oli niin eturivin artisteja ja näyttelijöitä kuin muita tapahtumien taustalla työskenteleviä, jotka helposti unohdetaan.

Ilta-Sanomien haastattelemien kulttuurialan työntekijöiden mukaan alalla vallitsee syvä epäoikeudenmukaisuuden ja turhautuneisuuden kokemus. Samaan aikaan, kun muu hurvittelu on sallittua, ovat kaikenlaiset kulttuuritapahtumat ehdottomassa pannassa.

– Turhautunut on aika laimea sana. Näen ahdistusta ja raivoa. Osa on ollut koronan alusta lähtien kokonaan vailla työtä ja toimeentuloa, Rosa Meriläinen sanoo.

Rosa Meriläinen oli yksi tapahtuman järjestäjistä. Kuvassa oikealla Forum Artis -järjestön pääsihteeri Hanna Kosonen.

Muusikko Juha-Pekka ”JP” Leppäluodon työt päättyivät monien muiden tavoin toissa keväänä kuin seinään. Vapautuneen ajan hän on käyttänyt muun muassa levyn tekemiseen.

JP Leppäluoto matkusti Tampereelta Helsinkiin mielenosoituksen vuoksi.

– Suurin turhautumisen aihe on, että et yksinkertaisesti pääse tekemään sitä, missä olet omassa mielestäsi paras ja minkä takia tätä hommaa ylipäänsä tehdään. Kädet on niin sidotut, Leppäluoto sanoo.

Muun muassa Raskasta joulua -kokoonpanoista tutun Leppäluodon mukaan turhautuminen on kasvanut koko ajan epidemian edetessä. Mielenilmauksessa vallitsi hänen mukaansa kuitenkin toiveikas tunnelma, vaikkakaan hän ei aivan purematta niele kaikkia lupauksia.

– Poliitikkojen lupaukset tilaisuudessa olivat erittäin kovaa luokkaa niin sanotusti. Katsotaan, vaikuttiko tähän lähestyvät vaalit, vai mikä on meininki. Teot puhukoot sitten puolestaan, Leppäluoto tuumaa.

Myös näyttelijä Martti Suosalo suhtautuu poliitikkojen lupauksiin skeptisesti.

– Nythän siellä kävivät kaikkien puolueiden edustajat puhumassa. Yllättäen kaikki olivat sitä mieltä, että meille pitäisi antaa rahaa ja meitä pitäisi kohdella paremmin, Suosalo naureskelee.

– Miksei sitä ole tapahtunut tässä vuoden aikana, hän jatkaa ihmetellen.

Näyttelijä Martti Suosalo suhtautuu skeptisesti poliitikkojen lupauksiin. Hän ihmettelee, miksei kulttuurialaa autettu jo vuosi sitten.

Kulttuurialalla hiertää erityisesti se, että heidät on unohdettu, ja heiltä on viety oikeus työntekoon. Toimittaja Maria Veitola nostaa esille opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän laatimat turvallisen tapahtuman periaatteet.

– Eniten rassaa varmasti se, että ihmiset eivät pääse töihin. Työryhmässä on tehty hyvissä ajoin exit-strategia, jotta tapahtumia saataisiin turvallisesti auki. Se ei ole sitten kuitenkaan edennyt mihinkään, Veitola sanoo.

Lue lisää: Ministeriö julkaisi suunnitelman, kuinka tapahtuma-alaa voitaisiin alkaa taas avata – esitys perustuu kriittisten raja-ehtojen täyttymiseen

Veitolan mukaan maailmalla on hyviä esimerkkejä turvallisten tapahtumien järjestämisestä muun muassa turvavälit, kasvomaskit ja koronatestit huomioiden.

– En ainakaan tiedä, että sieltä olisi lähtenyt mitään tartuntaketjuja etenemään. Suomessa ei ole sitä hommaa saatu käyntiin, ja se on tosi turhauttavaa.

Maria Veitola ja Paula Vesala osallistuivat mielenosoitukseen yhdessä. Erityisesti Vesala on ottanut julkisuudessa aktiivisesti kantaa kulttuurialan tilanteeseen.

Myös Rosa Meriläinen pitää tapahtumia koskevia rajoituksia kohtuuttoman kovina kokonaistilanteeseen nähden.

– Tuntuu, että kulttuuri on ollut suljettuna ikään kuin varmuuden vuoksi. Jopa THL:n Mika Salminen on sanonut, ettei rajoitusten epäsuhta ole perusteltua terveysturvallisuudelta. Silloinhan se on arvovalinta. Hallitus on nimenomaisesti ajatellut, että kulttuuria voidaan kurittaa, Rosa Meriläinen sanoo.

JP Leppäluoto on samoilla linjoilla.

– Meidän ala lyötiin ekana kiinni ja näköjään vikana auki. Tuntuu, että kaikki muu avataan ensin ja meitä odotutetaan. En tiedä miksi, koska me pystytään järjestämään turvallisia tapahtumia.

Työnsä menettäneiden toimeentulo huolettaa alalla myös laajalti. Maria Veitolan mukaan suurin osa kulttuurialan työntekijöistä on freelancereita, itsensätyöllistäjiä ja yrittäjiä, jotka eivät ole päässeet samalla tavalla tukien piiriin kuin esimerkiksi työsuhteiset ihmiset.

– Ihmiset ovat tosi huonossa kunnossa, ihan suoraan sanottuna köyhyyden takia, kun matalat tulot häviää. Todennäköisesti ei ole edes mitään puskuria eikä turvaverkkoa tai mitään tukia, Veitola sanoo.

Tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat eduskuntatalon edustalle torstaina. Tapahtumassa noudatettiin säntillisesti turvavälejä.

Veitolan mukaan alalla on tapahtunut paljon konkursseja, ja moni on vaihtanut alaa eikä tule enää koskaan takaisin alalle.

– Koko tapahtuma- ja kulttuurialan ekosysteemi, joka koostuu valtavasta määrästä erilaisia ammattilaisia, on jo vaurioitunut ja kaatunut. Sen pystyttäminen uudestaan tulee olemaan vaikeaa, Veitola toteaa.

Koronatilanne on näkynyt myös Veitolan työssä. Livetapahtumat, kuten paneelikeskustelut ja juontokeikat ovat olleet tauolla, mutta muuten töitä on riittänyt. Hänet myös lomautettiin viime vuonna Radio Helsingin sisältöjohtajan pestistä, ja nyt hän tekee sisältöjohtajan työtä osa-aikaisesti.

Hän kuitenkin painottaa, ettei ole kärsijänä tilanteessa vaan pärjää ihan hyvin.

– Teen niin paljon erilaisia juttuja, että mulla on ihan hyvä sauma. On se tietysti omassakin kukkarossa tuntunut, mutta ei ole mitään hätää.

Leppäluoto puolestaan myöntää itse olevansa onnekkaassa asemassa, sillä hän kuuluu työttömyyskassaan ja on saanut sitä kautta tukea vaikeina aikoina. Hänelle on myös myönnetty apurahaa.

– Sitten, kun on lyönyt omat kulut minimiin, niin kyllä ihminen selviää yllättävän vähällä. Sopeutuminen on ollut kova sana, Leppäluoto sanoo.

Leppäluoto kertoo aina varautuneensa siihen, että työt jonain päivänä loppuisivat.

– Mulla saattaa lähteä ääni enkä pysty laulamaan tai jotain muuta. Olen tykännyt varmistaa selustani näissä jutuissa.

Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on ollut täysin pysähdyksissä jo yli vuoden ajan. Kuvassa Ruusut-yhtye esiintyy Flow-festivaalilla Helsingissä vuonna 2019.

Kaikkein epäoikeudenmukaisinta tilanteessa on Veitolan mukaan välinpitämättömyys. Se, ettei kulttuurialan hätää nähdä. Siinä mielenilmaus onnistui hänen mielestään erinomaisesti.

– Virkamiehiltä ja rakenteilta unohtuu helposti, että numerot ovat ihan oikeita ihmisiä, joilla jokaisella on oma elämä, ja heidän täytyy selvitä arjesta.

– Se on ihan käsittämätöntä. Tuolla on ihmisiltä lähtenyt taloja alta, ja jengi on joutunut myymään työvälineitään, soittimiaan, irtaimistoaan, kaikkea mahdollista. Mitkä kustannuksesta tästä tulee yhteiskunnalle mielenterveysongelmien takia, niin sehän jää nähtäväksi.

Myös Martti Suosalo ihmettelee, miksi kulttuuriala on unohdettu täysin kriisin keskellä. Suosalo penää muutosta tartuntatautilakiin, jotta se kohtelisi kaikkia toimialoja yhdenvertaisesti. Hänen mielestään sen valmistelu olisi pitänyt aloittaa jo vuosi sitten.

– Sitä lakia pitäisi pystyä muuttamaan, ja sitä pystyy muuttamaan. Kysymys on vain tahdon tilasta. Sekin loukkaa, että kulttuurialan arvostus on heikkoa. Se on todella hämmentävää meidän mielestämme, Suosalo sanoo.

Mielenilmaus sai laajan näkyvyyden myös sosiaalisessa mediassa, jossa useat tunnetut kulttuurivaikuttajat jakoivat sisältöä tapahtumasta.

Muun muassa näyttelijä ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Satu Silvo (vihr) muistutti Instagram-julkaisuissaan, että ammatin harjoittaminen on perusoikeus ja ylisti mielenilmauksen järjestelyjä.

– Kulttuuriala osaa rakentaa tämänkin tapahtuman, kuten muutkin tapahtumat turvallisesti, kuten kuvasta näkyy, Silvo kirjoitti toisen kuvan yhteydessä.

Myös laulaja Paula Vesala, joka on ottanut vuoden mittaan kovin sanoin kantaa hallituksen toimiin ja tapahtuma-alan ahdinkoon, oli torstaina paikalla mielenilmauksessa ja kuvasi tapahtuman kulkua Instagram-tilinsä stories-osiossa.

Lue lisää: Paula Vesala tylyttää rajusti hallitusta SK:ssa: ”Heiluttaisin kirvestä Marinin ja Kiurun suuntaan”

– Heiluttaisin kirvestä (pääministeri) Marinin ja (perhe- ja peruspalveluministeri) Kiurun suuntaan, jos siihen olisi mahdollisuus, Vesala laukoi helmikuussa Suomen Kuvalehdelle.