Katso torstain tuoreimmat tiedot koronatilanteesta Suomessa.

Koronatilanne on parantunut selvästi viimeisen viikon aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viime viikolla uusia tapauksia todettiin 877, mikä on yli 400 tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla. Uusia koronatartuntoja todettiin torstaina 143.

Uusien koronatapausten ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti oli kahden viimeksi kuluneen viikon aikana 36,6, kun edeltävän kahden viikon aikana ilmaantuvuus oli 52.

Toukokuun puolenvälin jälkeen covid-19-taudin vuoksi sairaalahoidossa olevia potilaita on ollut vähemmän. Myös tehohoitopotilaiden määrä on laskenut.

Eilen tehohoidossa oli 14 koronapotilasta, perusterveydenhuollon osastoilla 22 potilasta ja erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla 43 potilasta. Yhteensä sairaalahoidossa oli 79 potilasta koronavirusinfektion vuoksi.

Vaikka tilanne on helpottamassa myös muualla Euroopassa, THL suosittelee tänä kesänä edelleen kotimaan matkailua ulkomaanmatkojen sijasta.

– Painotan malttia ja harkintaa, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki huomauttaa, että koronatilanteessa voi vielä tulla takapakkia.

Uusien aluehallintovirastoille annettujen ohjeiden mukaan leviämisvaiheessa ulkotilaisuudet ja ulkotilojen käyttö on mahdollista turvavälein. Sisätiloja koskevat tiukemmat rajoitukset.

Kiihtymisvaiheessa paino on lähikontaktin välttämisellä. Perustasolla korostuu perushygienia ja riittävät etäisyydet. Lähikontaktien välttämisvelvoite poistuu, mutta riittäviin etäisyyksiin kannustetaan.

Alueiden epidemiatilanteissa on edelleen suuria eroja. Pohjolan mukaan ilmaantuvuus on kuitenkin laskenut myös vaikeimmilla alueilla. Tilanne on parantunut etenkin Varsinais-Suomessa.

Rokoteannoksen on saanut melkein 550 000 ihmistä. Toisen annoksen saaneiden määrä on lisääntynyt keskiviikosta yli 24 000 henkilöllä.