Kaikki haluavat nyt nähdä saimaannorpan – suosiolla on myös varjopuoli

Yhä useampi haluaa nähdä ja kuvata saimaannorpan itse luonnossa.

Toukokuinen aamuaurinko paistaa, kun vene lipuu äänettömästi kallioisen salmen läpi Linnansaaren kansallispuistossa Saimaaseen kuuluvalla Haukivedellä. Kaislikon takana kiven päällä erottuvat pian tutut piirteet: pyöreä pää, tuuheat viikset ja isot nappisilmät.

Aamuiselle norpparetkelle osallistuvilla on käynyt tuuri: päiväkausia jatkuneiden sateiden aikana norpat ovat pysytelleet pääasiassa vedessä, sillä kivellä tapahtuva karvanvaihto vaatii turkin kuivumista.

– Norppa on mukavuudenhaluinen, ei se tule kivelle, jos keli ei ole hyvä, tietää oppaana toimiva Sami Vihermaa, jolla on vuosikymmenten kokemus saimaannorpan seuraamisesta.

Teemu-norppa löytyi tutulta kiveltään.

” Se on sellainen romantikko. Hauskoja kavereita.

Kelin muuttuessa aurinkoiseksi norpilla näyttää olevan patoutunutta tarvetta nousta kiville. Kolmen tunnin venereissun aikana osallistujat pääsevät ihailemaan kameroiden ja kiikarien linssien läpi peräti kuutta eri yksilöä.

– Tämä norppa tykkää viettää kivellä päivisin aina pari tuntia kerrallaan. Se on aika yksilökohtaista, Vihermaa tietää.

Karhea kiven pinta ja järveltä puhaltava tuuli auttavat norppaa keväisessä karvanvaihdossa. Leppoisalta näyttävä köllöttely ja kääntyily ovat siis itse asiassa tärkeä osa norpan selviytymiseen liittyvää rutiinia. Vuotuinen karvan vaihto vie energiaa, ja kivellä makoilu on pois saalistamisesta ja syömisestä.

Vihermaan mukaan auringonlaskun aikaan norpan voi tavata myös sileämmiltä kiviltä, joille se saattaa nousta ihan vain lepäilemään.

Vilkkaalla Saimaalla veneilijöihin tottuneet norpat havaitsevat yli sadan metrin päässä kameroitaan virittelevät katsojat mutta pysyvät paikallaan. Parhaat kuvakulmat tarjoaa iäkkäämpi ja yli satakiloinen Teemu, jota kutsutaan Saimaan eniten tavatuksi norpaksi. Nytkin tutulta kiveltään löytyvä Teemu on hyvin kotiseuturakas ja poistuu vain harvoin tutuilta vesiltä.

Viime vuosina jättisuosion saavuttanut, ympäristöjärjestö WWF:n verkossa välittävän norppaliven myötä saimaannorpasta on tullut yhä tunnetumpi suomalaisille, vaikka Suomen ainoa kotoperäinen ja erittäin uhanalainen laji on toki aiemminkin ollut paljon esillä. Pullervosta ja muista nimen saaneista yksilöistä on tullut valtakunnanjulkkiksia.

Norppasafarien suosio on kasvanut Saimaalla retkeilybuumin myötä. Linnansaaren kansallispuistoon suuntautuvilla retkillä norpan voi nähdä lähes varmasti.

Yli satakiloista Teemua on kutsuttu Saimaan eniten tavatuksi norpaksi, sillä se viihtyy yleensä samoissa paikoissa.

Mediassa kestoaiheita ovat vuodesta toiseen olleet norpan suojeluun ja erityisesti kalastusrajoituksiin liittyvät kysymykset sekä pesinnän onnistuminen. Viime aikoina on ryhdytty puhumaan enemmän myös ihmisen norpalle aiheuttamasta häiriöstä – erityisesti sen jälkeen, kun WWF joutui kesäkuun vaihteessa lopettamaan norppaliven lähettämisen kameran sijainnin paljastuttua ja veneilijöiden mentyä liian lähelle norppakiveä.

Myös järjestetyt norpparisteilyt ovat välillä saaneet kritiikkiä osakseen. Kesäkuun alussa Helsingin Sanomien mielipidepalstalle kirjoittanut norpan suojelun vapaaehtoinen kertoi olevansa huolissaan yhä suositummiksi muuttuneiden retkien vaikutuksista norpan elämään. Risteilyjä ovat järjestäneet matkailuyritysten lisäksi myös suojeluun osallistuvat ympäristöjärjestöt.

SaimaaHoliday Oravi –yritykselle venereissuja järjestävä Vihermaa vakuuttaa että riittävän kaukana pysyttelevät veneet eivät häiritse norppia. Matkailutoiminnan kasvamisesta huolimatta norppien määrä lisääntyy jatkuvasti: alueella elelee jo 60–70 norppaa ja pelkästään viime talvena syntyi 20 kuuttia.

– Aloittaessani retket vuonna 2001 norpan näkemisen mahdollisuus oli noin kymmenen prosenttia. Nyt niitä näkee lähes joka kerta, Vihermaa sanoo.

Metsähallituksella työskentelevä suojelubiologi Miina Auttila antaa kehuja alueen yrityksille ja norppien huomioimiselle matkailua suunniteltaessa. Auttila on erikoistunut saimaannorppiin ja tehnyt väitöskirjansakin norppien suojelusta ilmastonmuutoksen keskellä.

– Haukivedellä ja Linnansaaren kansallispuiston ympärillä matkailu on kasvanut paljon, mutta kaavoituksen yhteydessä on vähennetty matkailun mahdollisesti aiheuttamia ongelmia norpalle. Alueella on esimerkiksi kohtuullisen kattavat talviliikkumisen rajoitukset, joissa moottoriajoneuvoilla liikkuminen on kielletty pesinnän turvaamiseksi, hän sanoo.

– Minusta näyttää vuosien kokemuksella siltä, että norppasafarien järjestäjät ovat varsin hyvin tiedostaneet nämä asiat ja ottavat häiriöttömyyden hyvin huomioon.

” Enemmän ongelmia aiheuttavat yksittäiset veneilijät, jotka saattavat lähestyä norppia jopa kännykkäkameran kanssa.

Kaksi vuosikymmentä oppaana Saimaalla toimineen Sami Vihermaan omien havaintojen mukaan norppakanta on elpynyt tuona aikana selvästi. Nykyisin Saimaalla uiskentelee yli 400 norppaa, ja laji on levinnyt vesistön kaikkiin osiin.

Norppien häiritsemisen välttäminen on myös matkailuyrittäjien etu.

– Kun turistiryhmä saadaan vietyä sinne niin, että norppa ei tipahda sieltä kiveltä, niin se on siellä odottamassa myös seuraavaa ryhmää varten. Jos häiriötä tulee paljon, niin ne vaihtavat paikkaa, Auttila huomauttaa.

Totta kuitenkin on, että lisääntynyt veneliikenne ja kiinnostus ovat tuoneet myös ongelmia. Auttila sanoo, ettei ole koskaan nähnyt Saimaalla yhtä paljon ihmisiä ja veneitä kuin tänä keväänä.

– Matkailuyrittäjien sijaan enemmän ongelmia aiheuttavat yksittäiset veneilijät, jotka saattavat lähestyä norppia jopa kännykkäkameran kanssa. Ei ehkä ole tietoa, ymmärrystä tai motivaatiota välttää sitä häiriön aiheuttamista, Auttila pohtii.

Sinänsä kiinnostus norppaan ei hänen mielestään ole paha asia. Kotimaan luontomatkailun suosio on kasvanut nopeasti viime vuosina, ja koronakriisin aikana se on suorastaan räjähtänyt.

– On aina hyvä, kun ihmiset ovat kiinnostuneita luonnosta ja suhtautuminen on positiivista.

Saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen, mutta viime vuosina sillä on mennyt aiempaa paremmin. Nykyisin norppayksilöitä on 420–430, kun heikoimmillaan niitä tavattiin enää noin sata. Viime talvena kuutteja arvioitiin syntyneen 86.

– Kanta on hitaasti mutta tasaisesti vahvistunut. Norppa on myös palannut monille alueille, joista se on ihmisen toiminnan seurauksena hävinnyt. Esimerkiksi Puruvedelle syntyi tänä talvena kaksi kuuttia, ja Saimaan pohjoisosissa havaitaan nykyisin norppia ihan Joensuussa saakka, Auttila sanoo.

Nuori norppa tarkkailee katsojia kaislikon takaa. Vilkkaasti liikennöidyllä Saimaalla norpat ovat tottuneet veneilijöihin.

Kannan elpyminen on monen asian summa, mutta merkittävin tekijä on onnistuneet kalastusrajoitukset, jolla pyydyskuolleisuutta on saatu pienennettyä. Uusi ja vahvistuva uhka on ilmastonmuutos, joka vaikuttaa ennen kaikkea norpan lisääntymismenestykseen.

Norpan lisääntyminen on kiinni lumipeitteestä ja kovista ja vahvoista kinoksista, jotka se tarvitsee talvipesänsä rakentamiseen. Myöhään alkavien ja aikaisin loppuvien talvien aikana sellaisia ei ehdi muodostumaan.

– Viime talvi oli kyllä runsasluminen, mutta suurin lumimäärä tuli vasta helmikuussa. Vielä viisitoista vuotta sitten Saimaa oli tyypillisesti jäässä jo marras-joulukuussa, kun viime vuosina jäätyminen on tapahtunut yleensä vasta tammikuun puolella, Auttila sanoo.

– Ongelma kasvaa väistämättä, kun tiedämme miten ilmastonmuutos etenee.

Auttilan mukaan talven aikana syntyneiden kuuttien määrää merkittävämpää on, kuinka moni syntyneistä selviää emon vieroitukseen ja vielä sen jälkeen sukukypsäksi asti eli yli nelivuotiaaksi.

Poikasen imetysaika pesässä on haastava, sillä häirittynä emo ei aina uskalla palata pesään imettämään. Tällöin kuutti saattaa kuolla ravinnon puutteeseen, koska se ei kykene vielä itse saalistamaan. Lumettomina tai vähälumisina talvina, kun kuutilla ei ole pesän suojaa, uhkana ovat myös pedot, erityisesti kettu.

Emosta vieroituksen jälkeen omilleen päässeet nuoret norpat taas vasta harjoittelevat saalistamista, eikä riittävä ravinnonsaanti ole aina helppoa. Kalastajien pyydyksiin kuolee useimmiten juuri nuoria norppia, jotka tutkivat ympäristöään eivätkä osaa vielä varoa riittävästi.

Norpan pesintää uhkaa myös rantojen rakentaminen, joka jatkuu Saimaan suosituissa mökkikunnissa. Tutkimuksen perusteella tiedetään, että potentiaalisista norpan pesäpaikoista noin 30 prosenttia on hävinnyt rantarakentamisen seurauksena.

Suojelussa viimeisin askel on viime vuonna käynnistynyt EU-rahoitteinen Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanke, jonka toimenpiteisiin kuuluu matkailuyrittäjien ja viranomaisten yhteisten pelisääntöjen luominen liittyen norppiin ja muuhun luontomatkailuun.

– Ajatuksena on tehdä niitä yhdessä ja eri näkökulmista sen sijaan, että ohjeet tulisivat vain viranomaisilta.