Jyrki Lehtolan kolumni: Myrsky voisilmässä

Miehillä on usein vaimo, jonka tehtävä on tietää, missä päin Prismaa on pekoni, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Meillä Suomessakin olisi syytä muistaa antiikin Kreikan opetukset.

Kreikassa vapaat miehet turisivat humalassa maahanmuutosta. Naiset tekivät heille ruokaa ja siivosivat. Ulos naisia ei päästetty, koska sivilisaatiota arvostettiin.

Sitten naiset päästettiin ulos heiluttelemaan huorahtavan lyhyitä hameenhelmojaan ja opiskelemaan niin, että ne ovat nyt miehiä koulutetumpia, ja siitä saakka Kreikka on ollut kriisissä.

Sama kriisi uhkaa nyt Suomea, jossa naiset eivät osaa enää tehdä perheelleen ruokaa.

Meillä on ollut jo vuosia (siltä ainakin tuntuu!) vallassa naispääministeri, joka keikistelee muotilehdissä ja jolle mikään ei tunnu riittävän, koska Tampereen Sokoksen kassana ”rouva” tottui demarieliitin etuihin.

Maailma on muuttunut Kreikan kukoistuksen ajoista.

Naisillakin on nykyään tehtävänsä työelämässä, näköalapaikka suomalaiseen yhteiskuntaan lounasravintolan tiskin takana. Siellä nainen saa äänensä kuuluviin sanomalla ”Yheksän yheksänkymmentä”, ja kaikista tuntuu hyvältä, koska harva nykynainen osaa enää noin kauniisti miehelle puhua.

Koska Suomessa ei ole ymmärretty historian opetuksia, yhteiskuntajärjestelmämme on murentunut sellaiseksi, että demokraattisen Suomen pääministerinä on a) nainen, joka b) ei perustanut miehistä koostuvaa nyrkkiä kertomaan, että hänen c) aamupalansa ja d) kylmät ruuat tehdään veronmaksajan selkänahasta.

Näin ei olisi käynyt miespääministerin aikaan, koska miehillä on usein vaimo, jonka tehtävä on tietää, missä päin Prismaa on pekoni.

” Pääministerin tehtävä on olla perillä kaikesta.

Onneksi meiltäkin löytyy vielä järkeviä, vahvalla itsetunnolla varustettuja naisia niin kuin ex-pääministerin rouva (Rouva! Nainen tiesi paikkansa!) Päivi Lipponen.

Rouva Lipponen ymmärsi ilmoittaa keskellä demokratian kriisiä maksaneensa itse koko Suomen ruoat sekä ”siivonneensa, kokanneensa ja pyykänneensä”. Vaikka rouva Lipponenkin on demari, hän on myös nainen, joka tietää, että keittiön lattia on paikoista paras.

Jotkut (naiset!) väittävät, että kyseessä olisi vain myrsky kahvikupissa, jossa ei ole rehtiä suodatinkahvia, vaan italialaista naiskahvia, mutta kyse on suuremmasta asiasta.

Kyse on periaatteesta.

Jos ei halua ihotuotteidensa keskellä ottaa selville, millä kaikilla tavoilla huijaa veronmaksajia, se on periaatekysymys, ja aina kun sanotaan periaatekysymys, kyse on vakavasta asiasta, koska juuri sanottiin periaatekysymys.

Periaatteiden puutteen lisäksi Marinin politiikalla on myös toinen demokratian perusteita jäytävä ongelma: viestintä.

Pääministerin tehtävä on olla perillä kaikesta ja viestiä selkeäsanaisesti, mitä syö aamiaiseksi muuten on syytä erota, jotta jää aikaa googlata reseptejä ja lattianpesuaineita niin kuin naisen kuuluu.

Kyse on periaatteesta ja siitä, että nykynaisen olisi aika tuoksua taas pullalta niin kuin antiikin Kreikassa.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja