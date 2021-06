Kanta-Hämeen epidemia paljasti, että rokotetustakin voi tulla koronalinko

Kanta-Hämeen johtaja­ylilääkäri Sally Leskinen kertoo Ilta-Sanomille, että ilman rokotteita tilanne olisi ollut paljon pahempi.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa nopeasti levinneessä koronavirusepidemiassa on tähän mennessä todettu noin sata tartuntaa.

Tartuntaketju lähti liikkeelle toukokuun alussa sairaalahoidossa olleesta potilaasta. Hänen tartuntansa liittyi matkustamiseen.

– Koko sairaalaepidemian aiheuttajaksi paljastui Intian variantti eli Maailman terveysjärjestön, WHO:n uuden muunnosten nimeämisen käytännön mukaan Delta-muunnos, Kanta-Hämeen johtajaylilääkäri Sally Leskinen kertoo Ilta-Sanomille.

Tartuntaketjussa on sairastunut yhteensä 57 potilasta ja 42 työntekijää. Potilaista 41 oli saanut rokotuksen kertaalleen ja kaksi täyden kahden rokotuksen sarjan.

– Rokotettujen joukossa oli myös supertartuttajia. Näillä kansanomaisesti ”viruslingoiksikin” kutsutuilla havaittiin suuria viruksen määriä ja tuloksena oli jatkotartuntoja, hän sanoo.

Leskinen korostaa, että ilman rokotuksia tilanne olisi paljon huonompi.

– Rokotuksien avulla pystyimme suojautumaan vaikeilta tautimuodoilta. Se pelasti paljon meidän tilanteestamme. Rokotukset vähensivät tartuttavuutta, hän kertoo.

Leskinen kertoo, että ilman kahta rokotetta sairaalan toiminta olisi käytännössä pysähtynyt.

– Nyt meillä on kahden rokotteen saaneita työntekijöitä, jotka on seulontatesteillä todettu negatiivisiksi. He voivat siis jatkaa töissä eivätkä joudu altistumisesta huolimatta karanteeniin, hän sanoo.

Vaikka sairaala oli hetken ajautumassa jo ahdinkoon, Leskinen on nyt jo toiveikas ja uskoo tilanteen kääntyvän parempaan suuntaan Kanta-Hämeessä.

Tämä Suomestakin löydetystä Intian variantista tiedetään – professori: Yksi selvä ero muihin tunnettuihin muunnoksiin

THL kertoo, että nykytiedon mukaan nyt käytössä olevat koronarokotteet antavat suojaa myös Suomessa tavattuja virusmuunnoksia vastaan. Rokotteiden suojateho voi kuitenkin olla tiettyjä muunnoksia vastaan heikompi. Todennäköistä on, että rokotteet suojaavat tehokkaasti taudin vakavilta muodoilta. Muutokset suojatehossa koskevat nykyisen tiedon mukaan kaikkia koronarokotteita.

Eri virustyyppien tarttuvuus vaikuttaa viruksen vaarallisuuteen välillisesti. Mitä tehokkaammin se tarttuu, sitä vakavampia ovat seuraukset väestötasolla.

Aiheesta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.