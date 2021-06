Hellelukemat ovat viikonloppuna todennäköisimpiä maan itä- ja pohjoisosissa. Raja paukkuu todennäköisesti myös ensi viikon aikana jossain päin Suomea.

Suomessa on viime päivinä nautittu laajalti kesäisestä säästä. Erityisesti Pohjois-Suomessa elohopea on kavunnut jopa poikkeuksellisen lämpimiin lukemiin. Hellerajakin rikkoutui keskiviikkoiltapäivänä ainakin Utsjoella.

– Lapissa näin korkeat lämpötilat eivät ole tavanomaisia mihinkään aikaan vuodesta, kertoi Forecan meteorologi Joanna Rinne keskiviikkona Forecan verkkosivuilla.

Lue lisää: Säässä tapahtuu nyt jotain poikkeuksellista: Lapissa tavattomat helteet, etelässä hiivitään nippa nappa yli 20 asteen

Maan etelä- ja keskiosankin lämpötilat muistuttavat tällä hetkellä pikemmin heinäkuun puoliväliä kuin kesäkuun alkua, eikä muutosta viileämpään ole ihan lähiaikoina tulossa. Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr kertoo, että tulevana viikonloppuna voidaan nähdä hellelukemiakin.

– Ilmamassa on kaikkein lämpimin Lapissa ja Itä-Suomessa, kun taas jonkin verran enemmän pilvisyyttä voi olla lännessä ja lounaassa. Periaatteessa maan itä- ja pohjoisosat ovat sellaiset, missä on lupa odottaa ihan helteeksi asti lämpötiloja.

Helteeksi on Suomessa määritelty tilanne, jossa ilman lämpötila on vähintään 25,1 astetta. Vaikka helteitä ei kaikkialla viikonlopun aikana nähdä, on sää muuallakin hyvin kesäinen.

Lämpötilat pysyttelevät Suomessa viikonloppuna Föhrin mukaan 20 asteen yläpuolella. Hän kuitenkin muistuttaa, että vesialueiden läheisyydessä ilma saattaa olla viileämpää.

– Täytyy muistaa, että meri on vielä kylmä. Myös sisävedet ovat vielä kylmiä siihen verrattuna, miten maanpinta lämpiää ja sitä myöten maanpinnan läheinen ilma. Siinä syntyy sitten niitä eroja, kun vesien lähellä ollaan.

Esimerkiksi Porissa Tahkoluodon satamassa mitattiin torstaina iltapäivällä lämpötilaksi korkeimmillaan 15,9 astetta, kun taas Porin rautatieasemalla vastaava tulos oli 21,9 astetta.

– Ei paljon vaadita siihen, että tuuli kääntyy merelle päin, ja jossain Helsingin keskustassa on heti selvästi viileämpää.

Lämmin sää jatkuu myös viikonlopun jälkeen, mutta käy epävakaisemmaksi. Sadekuurojen mahdollisuus kasvaa, ja ukkostaakin voi. Etelä-Lapissa iltapäiväkuuroja saattaa syntyä jo lauantain aikana.

Sateet saattavat viilentää ilmaa paikallisesti, mutta lämmin kesäsää jatkuu Föhrin mukaan ainakin ensi viikon keskiviikkoon asti, ja senkin jälkeen ainakin osassa maata.

– Luoteesta päin alkaa ilmamassa kylmetä viikon puolivälissä, mutta kyllä torstainakin Etelä- ja Itä-Suomessa erityisesti sää vielä lämpeneekin. Helteitä on luvassa ensi viikonkin aikana, ja kesässä pysytään ihan kunnolla kiinni.

Ensi viikon torstain jälkeen sään ennustettavuus on jo heikkenemään päin.

– Tämän tyyppinen sää näyttäisi vielä vallitsevan.