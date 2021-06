Pöytyällä tapahtuneeseen Sini Ruohosen, 25, surmatapaukseen liittyy useita erikoisia piirteitä.

Noin 40 kilometrin päässä Turusta sijaitsee Pöytyä, runsaan 8 000 asukkaan kunta, josta harva on edes kuullut. Viidesosa sen asukkaista asuu Kyrön taajamassa, jota Pöytyän keskustaksikin kutsutaan.

Pöytyän Kyrö on ollut otsikoissa viime kuukausina. Sen reuna-alueella, keskellä maalaismaisemaa sai viime syyskuussa surmansa kahden pienen pojan äiti, 25-vuotias Sini Ruohonen. Hänet surmasi aviomies Antti Ruohonen, 30, joka valehteli aluksi poliisille vaimonsa katoamisesta.

Antti Ruohonen tuomittiin tiistaina taposta ja hautarauhan rikkomisesta 10 vuoden ehdottomaan vankeuteen.

– Kertomus katoamisesta ei ollut uskottava. Kaikki yksityiskohdat eivät täsmänneet, ja sitä kautta lähdettiin miettimään rikoksen mahdollisuutta. Aviomies oli nähnyt Sinin viimeisenä, joten hänestä lähdettiin, tapauksen tutkinnanjohtaja Kristiina Kontio taustoittaa.

Antti Ruohonen tuomittiin vaimonsa tappamisesta 10 vuoden vankeuteen.

Henkirikoksen uhri on Suomessa 17 prosentissa tapauksista parisuhdekumppanin surmaama nainen. 55 prosentissa tapauksista nainen on surmattu kotonaan. Näiden tilastojen valossa Sini Ruohosen tapaus ei ole harvinaisuus. Siinä on kuitenkin useita muita piirteitä, joiden vuoksi tapaus nousee esiin tilastoista vielä sittenkin, kun suuri yleisö on sen unohtanut.

Pariskunnan avioliitto näytti päällisin puolin onnelliselta ja tasapainoiselta. He tapasivat vuoden 2015 alussa yhteisen ystävän kautta ja menivät jo seuraavana vuonna naimisiin. He asuivat omakotitalossa tilalla, jossa oli eläimiä, koiria, kissoja, kanoja ja lampaita. Väkivaltaa ei parisuhteessa koskaan ollut, siitä myös läheiset olivat vakuuttuneita. Pariskunnan luonne-erot olivat kuitenkin paljastuneet jo aikaisessa vaiheessa suhdetta.

Pariskunta asui maalla omakotitalossa.

Siniä kuvailtiin käräjäoikeuden käsittelyssä monilapsisen perheensä koossapitäväksi liimaksi, joka piti tiiviisti yhteyttä etenkin äitiinsä ja siskoihinsa. Sini oli asunut siskonsa kanssa isänsä luona heidän ollessaan nuoria. Molemmat olivat halunneet muuttaa pois, mutta Sini oli jäänyt vielä senkin jälkeen, kun hän olisi ikänsä puolesta voinut lähteä: hän ei halunnut jättää siskoaan yksin. Todisteluissa tuli esiin myös toinen puoli hänen luonteestaan: hän oli räiskyvä, suorasanainen ja voimakastahtoinen. Aviomies sen sijaan oli hiljainen ja vetäytyvä, ehkä jopa alistuva osapuoli suhteessa.

Perheystävät kertoivat Sinin olleen iloinen ja huumorintajuinen mutta aviomiestään kohtaan dominoiva ja käskyttävä. Anttia he kuvailivat rauhalliseksi, kiltiksi ja luotettavaksi. Yksi heistä kertoi, ettei ollut nähnyt Antin juuri hymyilevän neljään vuoteen. Tämä oli väsynyt ja käveli kuin zombi. Toisen ystävän mukaan tämän persoona oli muuttunut viimeisten vuosien aikana, mutta väkivaltaisuutta tai aggressiivisuutta ei ollut koskaan ilmennyt.

Jokainen poliisin kuulema läheinen kertoi silti uskoneensa asioiden olleen liitossa hyvin ja parisuhteen onnellinen.

Sitä, kylvettiinkö siemenet järkyttävään surmatyöhön ajan mittaan, on mahdotonta arvioida. Antti Ruohonen ei ole osannut sanoa motiivia teolleen – vain sen, että hänen päässään pimahti ja hän oli hallitsemattoman vihan vallassa. Parisuhteen ongelmat ovat henkirikoksen motiivi noin seitsemässä prosentissa kaikista tapauksista. Pariskunnalla oli tullut päivän aikana sanaharkkaa kahdesti.

Pariskunta omisti eläimiä, kuten kanoja ja lampaita.

Sini Ruohonen oli soittanut miehelleen päivällä ja syyttänyt tätä kännykkänsä hukkaamisesta. Kännykkä oli löytynyt myöhemmin kotoa hänen laukustaan. Kun aviomies tuli kotiin, Sini oli lähtenyt sienestämään ja palattuaan alkanut leipoa piirakkaa. Antin vastuulla oli ollut lasten iltapuuro. Sini oli moittinut sen olevan taas liian sitkeää.

Kun lapset oli pantu nukkumaan, pariskunta oli ollut yhdessä olohuoneessa. Vain Antti Ruohonen tietää, mitä noina parina tuntina tapahtui. Hänen mukaansa hän oli yrittänyt keskustella aiemmasta riidasta siinä kuitenkaan onnistumatta. Jonkin ajan kuluttua Sini oli lähtenyt makuuhuoneeseen Antin jäädessä vielä olohuoneeseen. Omien sanojensa mukaan hän oli jäänyt miettimään asioita ja mennyt perässä makuuhuoneeseen noin puolen tunnin kuluttua.

Surmatyö tapahtui makuuhuoneessa, jossa nukkui myös vuoden ikäinen poika.

Miksi Antti Ruohonen oli päättänyt tappaa vaimonsa? Oliko kyseessä ”napsahdus päässä” vai suunnitelmallisempi teko? Käräjäoikeus uskoo, että kyse oli jälkimmäisestä. Kun hän meni makuuhuoneeseen, hän oli jo päättänyt tappaa vaimonsa. Hän alkoi kuristaa tätä eikä päästänyt irti silloinkaan, kun he putosivat sängyltä lattialle. Huoneessa nukkui pariskunnan yksivuotias poika. Sinin jo kuoltua aviomies vielä viimeisteli tekonsa tietokoneen johdolla.

Kuristaminen tekotapana ei ole täysin harvinainen. Miesten tekemistä henkirikoksista joka neljäs tehdään ilman asetta, pahoinpitelemällä tai kuristamalla uhri. Lähes 70 prosenttia henkirikoksista tapahtuu kotona. Niin nytkin.

Tekonsa jälkeen Antti Ruohonen haki varastorakennuksesta maton, johon hän kääri ruumiin. Sen jälkeen hän kuljetti sen traktorin takakauhassa alueelle, jossa hän teki töitä: neljän kilometrin päässä olevalle suoalueelle. Haudattuaan ruumiin hän palasi kotiin, katkaisi virran vaimonsa kännykästä ja hautasi sen myöhemmin samalle suoalueelle.

Antti Ruohonen kuljetti ruumiin traktorilla suomaalle.

Ruohosen ruumis löydettiin nuolen osoittamasta paikasta, kännykkä kuvassa etualalla olleiden rakennusten läheltä.

Läheiset alkoivat ihmetellä, kun Sini ei vastannut puhelimeen. Antti kertoi heille Sinin lähteneen kotoa riidan päätteeksi. Todistajien mukaan Antin ääni oli ollut käheä ja tämä vaikutti itkeneen. Lopulta hän teki Sinin läheisten painostamana katoamisilmoituksen maanantaiaamuna. Poliisi julkaisi Sinin tiedot, ja häntä etsittiin lähimaastosta koirien kanssa.

Torstaina poliisi vangitsi Antti Ruohosen vaimonsa taposta epäiltynä.

– Aviomies kertoi, että Sini ei ole vastannut puhelimeen. Sitten meille selvisi, että puhelin on ollut kiinni koko ajan. Siinä oli aika paljon tällaisia pieniä yksityiskohtia: hänen käytöksensä, kertomuksen epäjohdonmukaisuus ja lähisukulaisten arvio siitä, että tällainen katoaminen ei ole mahdollista, tutkinnanjohtaja Kontio kertoo.

Vaikka henkirikoksen tekijä on usein puoliso, se ei kuitenkaan ole lähtökohta tutkinnassa, kuten ei tässäkään tapauksessa.

– Epäilyn tueksi täytyy aina olla jotain muutakin kuin aavistus. Ei ole itsestäänselvyys, että puolisosta lähdetään liikkeelle. Toki kun mietitään vaihtoehtoja, yleensä puoliso on siinä joukossa. Tässä tapauksessa meillä oli vahva epäily syyllisyydestä, Kontio sanoo.

Antti Ruohonen tunnusti puolisonsa surman alle kaksi vuorokautta pidätyksestä. Jo sitä ennen poliisi oli esittänyt hänelle useita suoalueeseen liittyviä kysymyksiä. Se viittaisi siihen, että poliisilla oli jo aavistus ruumiin löytöpaikasta.

– Tämä liittyy poliisin salaisiin tiedonhankintamenetelmiin, joten en voi ottaa asiaan kantaa. Meillä oli monia eri toimenpiteitä, jonka perusteella siihen päädyttiin, Kontio sanoo.

Poliisin tutkinnassa selviää henkirikoksista noin 65 prosenttia. Muissa selvinneissä tapauksissa henkilö on voinut ilmoittautua itse tai pyytänyt toista henkilöä ilmiantamaan hänet. Pidätetyistä miesepäillyistä noin 72 prosenttia tunnustaa esitutkinnassa rikoksensa.

Antti Ruohonen tuomittiin syyntakeisena taposta. Puolisonsa tappaneiden miesten rangaistuksen keskiarvopituus on 9 vuotta ja 3 kuukautta. Ruohosen tuomio on hieman tätä pidempi.

Erikoisen tapauksesta tekee se, että Ruohosella ei ole aiempaa rikostaustaa. Peräti 83 prosenttia henkirikoksesta ehdottomia vankeusrangaistuksia saaneista miehistä on ollut vankilassa rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana.

Kontio löytää tapauksesta myös toisen hyvin harvinaisen seikan. Sini Ruohonen oli kuollessaan 20. viikolla raskaana.

– Puolison tappaminen ei ole mitenkään epätavallista, mutta se on, että uhri oli raskaana. En muista uraltani yhtään vastaavaa tapausta, hän sanoo.

Sini Ruohosta jää kaipaamaan joukko läheisiä ja kaksi pientä poikaa.

Antti Ruohonen kuuluu vähemmistöön myös yhdessä tilastossa. Puolisonsa surmanneista miehistä alle puolet ilmaisee katumusta. Ruohonen kertoi sekä kuulusteluissa että käräjäoikeuden käsittelyssä katuvansa syvästi tekoaan.

Se ei valitettavasti tuo kahden pienen pojan äitiä takaisin.

Artikkelissa mainitut tilastot perustuvat Vuoden 2020 Henkirikoskatsaukseen.

