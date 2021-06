Parikymppisistä jo joka kymmenes on saanut korona­rokotteen ensimmäisen annoksen

Kertaalleen on rokotettu kohta puolet suomalaisista.

Koronarokotuskattavuus nousee nuorempienkin ikäluokkien kohdalla, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotusrekisteristä. 25–29 -vuotiaista lähes 12 prosenttia on saanut yhden koronarokotteen. 20–25 -vuotiaiden ikäluokastakin yli 9 prosenttia on rokotettu kerran.

Nuorten ikäryhmien rokottaminen riippuu Suomessa alueittain siitä, paljonko rokotteita alueelle tulee, sekä siitä, kuinka innokkaasti ihmiset rokoteaikoja varaavat.

– Jos ajat täyttyvät hitaasti, aikoja avataan nuoremmillekin, kertoi THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio STT:lle.

Koronarokotuksen ensimmäisen annoksen on saanut hieman yli 45 prosenttia väestöstä eli noin 2,5 miljoonaa ihmistä.

Suomessa rokotetaan tällä hetkellä eniten 40–50-vuotiaita. 60-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta rokotustahti on Kontion mukaan jo hidastumassa.

40–45 -vuotiaista reilut 40 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotteen, 60 vuotta täyttäneistä jo yli 80 prosenttia. Yli 70-vuotiaista noin 90 prosenttia on saanut yhden rokotteen.

Toisen rokoteannoksen on saanut Suomessa nyt 9,4 prosenttia väestöstä eli noin 522 000 ihmistä, THL kertoo.

Rokotetuotanto kasvaa, vaikutus Suomeen ei tiedossa

THL ei vielä osaa kertoa, vaikuttaako Pfizerin ja Biontechin koronarokotetuotannon kasvu Suomen rokotustahtiin.

Euroopan lääkevirasto EMA antoi vastikään suosituksensa Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteen uusien tuotantolinjojen avaamiselle Belgian Puursissa. EMA:n mukaan suosituksella odotetaan olevan merkittävä ja välitön vaikutus rokotteen saatavuuteen Euroopan unionissa, mutta maakohtaisia vaikutuksia koronaviruksen saatavuuteen EMA ei ole eritellyt.

– Ei ole tietoa, muuttaako tämä mitään. Kesäkuun rokotemäärät meillä on suunnilleen tiedossa, niihin tulee vielä tarkistuksia viimeisille kahdelle viikolle, Kontio kertoi.

Kontion mukaan on mahdollista, että tuotannon kapasiteetin nousun myötä Suomessa voitaisiin aikaistaa eri vuosineljänneksille aiottujen rokoteannosten antamista.

Uusia tartuntoja 128

Suomessa raportoitiin keskiviikkona 128 uutta koronavirustartuntaa, kertoi THL. Maanantain jälkeen Suomessa on raportoitu kolme uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta.

Virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa nyt yhteensä 959. Sairaalahoidossa oli keskiviikkona 79 ihmistä, joista 14 oli tehohoidossa. Sairaalahoidossa oli 16 ihmistä vähemmän kuin maanantaina.

Suomen ilmaantuvuusluku on laskussa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 189 tartuntaa, mikä on 727 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 2 916 tartuntaa.

Yhteensä Suomessa on pandemian alusta lähtien raportoitu lähes 92 800 koronatartuntaa.