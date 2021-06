Brysselissä pahoinpidellyn Panu Laturin lonkkaleikkaus siirtyi ison riskin takia.

Joulukuussa 2019 Brysselissä pahoinpidelty vihreiden entinen puoluesihteeri, nykyisin luovan toimiston N2 Commsin toimitusjohtajana vaikuttava Panu Laturi sai keskiviikkona lääkäriltä huonoja uutisia.

Keskiviikoksi 2. kesäkuuta sovittu lonkkaleikkaus peruuntui isojen riskien takia.

– Minulta leikattiin oikea lonkka pari kuukautta sitten ja nyt piti leikata vasen lonkka, Panu Laturi kertoo puhelimessa.

– Tänään (keskiviikkona) selvisi, että vasemman lonkan leikkauksessa on riski, että polven koukistaja ja ojentaja ei toimi enää sen jälkeen, Panu Laturi kertoo.

49-vuotias Laturi puhuu rauhallisella äänellä, vaikka elämä on muuttunut puolessa toista vuodessa paljon.

Kahden lapsen isä joutui sattumalta tuntemattoman miehen pahoinpideltäväksi joulukuussa 2019 Brysselin keskustassa. Hän oli koomassa useita viikkoja, minkä jälkeen häntä hoidettiin lähes vuosi sairaalassa.

Nyt Panu Laturi asuu palvelutalossa Helsingissä ja pystyy jo kävelemään. Kuntoutus on vielä kesken.

– Oikean lonkan leikkaus oli onnistunut hyvin, ja olen pystynyt kävelemään pidempiä matkoja, Panu Laturi kertoo.

– Tänään selvisi, että vasemman lonkan leikkauksessa on riski, että polven koukistaja ja ojentaja eivät toimi enää sen jälkeen.

Leikkausta siirrettiin elo-syyskuulle. Elokuun alkuun mennessä Laturin pitää päättää, haluaako hän vasemman lonkan leikkauksen.

– Siinä on mietittävää, koska leikkauksessa on isoja riskejä hermojen osalta. Jalan suuri hermo on jäänyt poistettavaksi tahdottavan luutuneen luun sisälle, Laturi kertoo.

Yksi vaihtoehto on jättää leikkaus tekemättä. Silloin polvi jäisi nykytilaan eli sitä ei saisi koukkuun. Laturi joutuisi kävelemään portaat kepin kanssa tuettuna.

– Tämä käänne oli yllätys. En ajatellut, että vasemman ja oikean lonkan leikkauksessa olisi mitään eroa. Olin kuvitellut, että olisin taas tänään leikkauksessa.

Toivosta kiinni pitäminen on ollut koko ajan Laturille tärkeää.

–Tämä leikkauksen siirtyminen on ensimmäinen iso takapakki. Pystyn kävelemään rollaattorilla ja yhdellä kävelykepillä, mutta portaiden kävely ilman kävelykeppiä on mahdotonta. Vasen jalka ei toimi.

– Toiveissa on ollut päästä kesän aikana muuttamaan kotiin. Nyt se ei kyllä ole mahdollista, Panu Laturi sanoo.

Viime viikkoina Laturi valmistautui tämän päiväiseen leikkaukseen. Riskeistä kuuleminen pysäytti.

– Olin mieli maassa, kun lähdin lääkäristä pois. Mutta ei tämä estä mitään, tämä on vain hidaste.

–En ole vielä päättänyt, menenkö elokuussa leikkaukseen.

Suunnitelmat ovat nyt avoimia. Tavoitteena on ollut koko ajan päästä takaisin kotiin asumaan. Panu Laturilla on vaimo ja kaksi kouluikäistä poikaa. Laturi haluaa palata omin jaloin kotiin, koska omaan kerrostaloasuntoon ei pyörätuolilla pääse.

– Toiveissa on ollut päästä kesän aikana muuttamaan kotiin. Nyt se ei kyllä ole mahdollista. Leikkauksen peruuntuminen tekee sen, etten pääse muuttamaan kotiin kesällä.

Kaikesta huolimatta Panu Laturi on valoisalla mielellä. Ystävillä ja läheisillä on ollut toipumisaikana valtava merkitys. Hänellä käy palvelutalossa vieraita joka päivä. Golfin peluu sujuu myös ystävien seurassa viheriöllä.

– En olisi jaksanut tätä aikaa ilman ystäviä. Myös Palvelutalo Merenpisara on mahtava paikka asua, Panu Laturi päättää.