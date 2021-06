THL suosittelee Pfizerin ja Biontechin koronarokotteen toisen annoksen antamista 12 viikkoa ensimmäisen jälkeen.

Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä kiertänyt kuvia ajanvarauksista, joissa Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteen toisen annoksen ottaminen on mahdollistunut jo 10 viikkoa rokotettavan ensimmäisen annoksen jälkeen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee mRNA-rokoteannosten (Pfizer/Biontech, Moderna) antamista 12 viikon annosvälillä. Adenovirusvektorirokotteiden kohdalla (AstraZeneca) suositus on 8–12 viikkoa.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan suosituksista on saatettu poiketa kuntatasolla muun muassa virusmuunnostilanteen tai rokotettavan yksilöllisten terveyssyiden vuoksi. Yleisellä tasolla toisen rokoteajan jouduttaminen ei kuitenkaan välttämättä ole eduksi yksilön terveysturvallisuudelle.

– Tästä on vähän tutkimusta, mutta aihetta eniten tutkineiden brittien tuloksissa on viitettä, että jos otat Biontechin ja Pfizerin rokotteen toisen annoksen, mitä pidemmällä olet ensimmäisestä annoksesta, sitä korkeammalle suojaava vasta-ainetaso nousee. Tässä on kyse immunologisesta kypsymisestä, Nohynek sanoo.

Yksilötasolla sopivaan annosväliin vaikuttavat Nohynekin mukaan joka tapauksessa monet tekijät, eikä kahden viikon erolla ole välttämättä suurta merkitystä.

– Mutta väestötasolla Suomen tämänhetkisessä epidemiatilanteessa ja rokottamisen päämäärien eli vakavien tautien ja kuolemien ehkäisyn valossa periaate kuitenkin on, että pidempi annosväli on parempi.

Nohynek kertoo AstraZenecan huomanneen saman ilmiön omissa tutkimuksissaan. Tuloksista huolimatta esimerkiksi Pfizerin ja Biontechin rokotteen myyntiluvassa suositeltu annosväli on edelleen 3 viikkoa.

Tämä johtuu Nohynekin mukaan siitä, etteivät yhtiöt pandemian alun kiireessä ehtineet tarkistaa pidempien aikavälien immunologisia vaikutuksia.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoi Ilta-Sanomille toukokuun lopulla, että THL on suunnitellut lyhentävänsä annosvälisuosituksia myöhemmin ja rokotesaatavuuden salliessa parilla viikolla. Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämetin mukaan päätöstä tehdessä tulisi huomioida myös ajankohtainen epidemia- ja virusvarianttitilanne.

– Tehosteannoksen muodostamalle suojavasteelle ei varmasti ole haitaksi, jos annosten väliaika on kolmea viikkoa pidempi. Toisaalta jos tulee tilanteita, joissa yhden rokoteannoksen saaneille tulee uudesta variantista vaikeita infektioita, annosväliä voidaan joutua pohtimaan uudestaan, Rämet sanoo.

Englannin kansanterveyslaitoksen toukokuun lopulla julkistettu tutkimus havaitsi koronarokotteiden ensimmäisen annoksen antavan Intian muunnoksen aiheuttamaa tautia vastaan vain 33 prosentin suojan.

Kaksi viikkoa toisen annoksen jälkeen Prizerin ja Biontechin rokotteen suoja muunnosta vastaan oli jo 88-prosenttinen. AstaZeneca suojasi siltä 60-prosenttisesti.

– Kun tulee aika tehosteannoksen ottamiseksi, niin se kannattaa ottaa ilman muuta silloin, kun sitä tarjotaan, Rämet sanoo.

THL:n Nohynek korostaa, että Suomessa Intian muunnos eli deltavirus ei kuitenkaan toistaiseksi vaikuta suositeltuihin annosväleihin, koska kyseiseen muunnokseen on yhdistetty tähän mennessä 92 tartuntatapausta ja tartuntaketjut on saatu valtaosin pysäytettyä.

– Meillä ei ole samanlainen tilanne kuin Britanniassa. Jos tilanne muuttuisi, se pitäisi tietysti ottaa myös meillä huomioon, Nohynek sanoo.