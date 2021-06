Matkatoimistot tarjoavat kesän aikana matkoja pääosin Kreikan lomakohteisiin. Finnairin kyydissä pääsee kesällä yli 60 kohteeseen, joista valtaosa on suomalaisten suosimia lomakohteita.

Rokotekattavuuden edetessä ja pandemiatilanteen kehittyessä parempaan suuntaan monet Euroopan lomakohteet avautuvat. Finnair lentää kesällä yli 60 kohteeseen, erityisesti suomalaisten suosimiin lomakohteisiin.

Tällä hetkellä sinivalkoiset siivet kyyditsevät ihmisiä osaan Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian ja Turkin lomakohteista. Myöhemmin kesällä Finnair aloittaa liikennöinnin myös Portugaliin ja Kroatiaan.

– Seuraamme tarkasti lentojen kysyntää ja matkustusrajoituksissa tapahtuvia muutoksia ja sopeutamme liikennesuunnitelmaamme tarvittaessa lisäämällä tai perumalla lentoja, Finnairin viestinnästä kerrotaan.

Finnair on ottanut matkojen suunnittelun helpottamiseksi käyttöönsä tekoälyyn perustuvan palvelun, jolla asiakkaat näkevät saatavilla olevat matkakohteet sekä eri maiden ajantasaiset matkustusohjeet.

Myös halpalentoyhtiöt Ryanair, Air Baltic, Norwegian ja Wizz Air ovat alkaneet jälleen lisäämään lentoja Suomesta Eurooppaan.

Ryanairilla pääsee heinäkuun alusta lähtien Lappeenrannasta esimerkiksi Wieniin tai Milanoon. Norwergianin kohteina on muun muassa Espanjan Alicanteen ja Malagaan.

Air Baltcilla pääsee Suomesta suoraan vain Riikaan, mutta sieltä yhtiöllä on laaja valikoima lentoja eri puolille Eurooppaa. Unkarilainen halpalentoyhtiö Wizz Air puolestaan lentää Turusta ainakin Kyprokselle.

Matkatoimisto Aurinkomatkat ilmoitti pari viikkoa sitten peruvansa suurimman osan kesän matkoista. Heinäkuusta alkaen Aurinkomatkojen välityksellä pääsee lomailemaan Kreetalle, Madeiralle ja Rodokselle.

Aurinkomatkojen viestinnän asiantuntijan Mari Kanervan mukaan matkatoimisto katsoo, että näihin kolmeen kohteeseen matkoja voidaan toteuttaa terveysturvallisesti. Tällä hetkellä muutoksia ei ole näköpiirissä.

– Pidämme tiiviisti yhteyttä paikallisiin yhteistyökumppaneihimme ja ylläpidämme tilannekuvaa, Kanerva kertoo.

Finnair liikennöi Kreikan lomakohteista muun muassa Rodokselle, jonne useat matkanjärjestäjät tarjoavat myös pakettimatkoja.

Kanervan mukaan matkoille on ollut kysyntää. Kun suurin osa muista matkoista peruttiin, asiakkaat ovat voineet siirtää matkaansa jäljelle jääneille toteutettaville matkoille.

– Kaikkiin kohteisiin on vielä tilaa heinä-elokuussa, mutta elokuun suosituimmat lähdöt alkavat olla jo lähes loppuunmyytyjä, Kanerva sanoo.

Syyskuusta alkaen Aurinkomatkat laajentaa valikoimaansa muun muassa muille Kanariansaarille, Italiaan ja muihin Kreikan kohteisiin.

Myös matkanjärjestäjä TUIn matkat alkavat heinäkuun alussa. Heinäkuussa kohteita on neljä: Kreeta, Rodos, Kypros ja Samos. Elokuussa valikoima laajenee muun muassa Kosiin ja Alaniaan.

– Syys-lokakuussa tulee sitten Kanariansaaret ja sellaiset syyslomakohteet, TUIn viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kertoo.

Aaltosen mukaan kysyntä painottuu loppukesään elo- ja syyskuulle sekä lokakuun syyslomaviikoille ja ensi talveen.

– Vähän varovasti tätä kesää vielä varataan, mutta viime kesänä kun matkat alkoivat, ne myytiin aika nopeasti loppuun.

Kreikka lievensi matkustusrajoituksiaan toukokuussa. Asia herätti riemua Iraklionin lentokentällä Kreetalla.

Asiakkaat ovat myös hanakasti siirtäneet kesäkuun matkoja tulevaisuuteen sen sijaan, että ottaisivat rahat takaisin.

– Sellainen piirre on huomattavissa, että ihmiset haluavat sinne matkalle.

Mikäli Suomi päättää edellyttää maahan saapuvilta negatiivista koronatestitulosta, Aaltosen mukaan TUI tarjoaa testin matkustajilleen veloituksetta kohdemaassa. Jos puolestaan kohdemaassa edellytetään negatiivista testitulosta, TUI järjestää testin asiakkailleen alennettuun hintaan yksityisen sektorin yhteistyökumppaninsa kanssa.

Tallink Silja käynnistää perjantaista alkaen ”yön yli merellä” -risteilyt Silja Serenade -aluksella. Risteilyt toteutetaan Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjdin mukaan ”Suomi-kuplassa”, eli laivalta ei pääse käymään maissa. Laiva viettää yön Tallinnan satamassa.

Juhannusviikosta alkaen Silja Europa jatkaa yön yli -risteilyjä, kun Serenade siirtyy uudelle reitille. Tallink Silja aloittaa tuolloin kahden vuorokauden Maarianhaminan risteilyt, joilla ollaan kaksi yötä laivalla ja päivä Maarianhaminassa. Myös nämä ovat alkuvaiheessa vain suomalaisille.

– Tietysti, jos Viroa avataan, niin sinne voidaan ottaa myös virolaisia matkustajia. Laiva pysähtyy Tallinnassa, Nöjd kertoo.

Silja Serenade alkaa liikennöimään Helsinki-Tallinna-Maarianhamia-reitillä juhannusviikolla. Viron matkustusrajoitusten vuoksi kyytiin pääsee vain suomalaisia.

Nöjdin mukaan kolmisen viikkoa myynnissä olleiden risteilyjen kysyntä on käynyt kuumana, ja matkustajia on tullut kymmeniätuhansia. Lähtöjä on useita, joten tilaa on vielä.

Nöjdin mukaan tilanne näyttää Tallink Siljan näkökulmasta erittäin positiiviselta. Hän uskoo, että osa ihmisistä odottaa yhä hallituksen ja viranomaisten tarkempia linjauksia matkustamisesta.

– Hyvältä näyttää. Ihmiset ovat uskaltaneet lähteä varaamaan ja luottavat siihen, että kaikki toimii laivalla hyvin.

Tallinnaan ja Tukholmaan pääsee myös normaaliin tapaan autolauttojen kyydissä reittimatkoilla, ja sitä kautta on mahdollista jatkaa esimerkiksi muualle Eurooppaan kohdemaiden rajoitukset huomioiden.

Tällä hetkellä Viro ja Ruotsi ottavat suomalaisia vastaan rajoituksetta, mutta Suomeen palaavilta edellytetään koronatestiä tai riittävän tuoretta negatiivista testitulosta.

