Julmasti surmattu nainen makasi sängyllä – löytyi sormenjälkiä, ja karmiva totuus alkoi paljastua

Sormenjälkitutkimus kehittyy koko ajan. Nykyään jopa pelkkä kuva sormista voi ratkaista tapauksen.

Palohälytys paljasti keski-ikäisen naisen poikkeuksellisen raa’an kohtalon syyskuussa 2018 Porin Itäpuistossa.

Pelastajien mennessä paikalle makuuhuoneen sängyllä makasi eloton nainen. Hän ei ollut kuollut tulipaloon vaan erittäin raakaan väkivaltaan. Uhrissa oli kymmeniä pisto- ja viiltohaavoja. Murhan jälkeen vuode oli sytytetty tuleen. Palo oli sammunut itsekseen.

Poliisi keräsi talteen sängyn päältä papereita, joilla oli kiihdytetty paloa. Papereista löytyi naisen kihlatun sormenjälkiä.

Silmiinpistävää oli, ettei erityisen julman henkirikoksen jälkiä näkynyt lattialla lainkaan. Piilevät verijäljet saatiin esille vasta rikosteknisessä tutkinnassa, kemiallisen käsittelyn avulla. Parkettilattiassa lähellä sängyn päätyä oli kaksi varmuudella kihlatulle kuuluvaa paljaan jalan jälkeä, joissa oli keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion mukaan verta ja uhrin dna-tunniste.

Uhrin asunnon vessasta löytyi kemiallisen käsittelyn jälkeen verta ja uhrin dna:ta. Pesuhuoneen lavuaarissa oli verta ja uhrin ja kihlatun dna:ta. Lavuaarin edessä olleen ämpärin pohjalla oli myös molempien dna:ta. Ämpärin pinnalta taltioitiin kihlatun sormenjälki.

Kävi ilmi, että mies oli yrittänyt siivota murhan jäljet piiloon, mutta rikostekninen tutkinta kaivoi ne esiin. Sormenjäljistä ja jalanjäljistä tuli yksi osa näyttöä miestä vastaan.

Mies tuomittiin käräjä- ja hovioikeudessa elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta. Hän kiisti loppuun asti henkirikoksen, jonka motiivina oli mustasukkaisuus ja suhteen päättyminen. Uhri oli muuttanut pois miehen luota pari viikkoa ennen veritekoa.

Poikkeuksellisen raaka henkirikos paljastui Porin Itäpuistossa syyskuussa 2018.

Suomen ensimmäinen sormenjälkiin pohjautuva tuomio annettiin Helsingin raastuvanoikeudessa vuonna 1926. Kyse oli sosiaaliministeri Kalle Aukusti Lohen asuntomurrosta. Murtautuja jätti sormenjälkensä ikkunalautaan ja olutpulloon. Mies kiisti teon. Hovioikeus kumosi tuomion, mutta korkein oikeus tuomitsi miehen.

– Peilit ja lasit ovat hyviä pintoja, joihin jää helposti sormenjäljet, ryhmäpäällikkö Rebecca Bucht keskusrikospoliisin rikosteknisestä laboratoriosta kertoo.

Viime vuonna keskusrikospoliisin rikostekniseen laboratorioon tuli ennätysmäärä sormenjälkien tutkimuspyyntöjä, yhteensä 12 400. Vuonna 2019 tutkimuspyyntöjä oli 8 120.

– Viime vuonna oli myös ennätysmääriä osumia, 760 omista rekistereistämme ja 89 kansainvälisistä rekistereistä. Meillä on 21 maan kanssa sopimus sormenjälkien vaihdosta. Näihin osumiin ei lasketa niitä tapauksia, joissa poliisilla on jo tiedossa joku epäilty, joka ei ole rekisterissä. Me vertaamme aina rikospaikkajälkeä ensin tiedossa olevan epäillyn sormenjälkiin ja vasta sitten rekistereihin, Bucht selittää.

Keskusrikospoliisin sormenjälkirekisterissä on 369 500 henkilöä.

Sormenjäljet pysyvät lapsesta aikuisikään samanlaisia. Viivojen välinen ero ja koko saattaa muuttua, mutta kuvio pysyy samana. Se kehittyy jo sikiövaiheessa.

Sormenjälkiä etsitään rikospaikalta mekaanisesti, kemiallisesti ja eri valonlähteitä käyttäen.

– Tutkijoilla on käytössään jauheita ja UV-valoja, jotka ovat tuttuja myös tv-sarjoista. Pienet esineet ja epäillyt tekovälineet otetaan talteen ja tutkitaan poliisin omissa rikosteknisissä keskuksissa. Sormenjäljet valokuvataan. Kuvat tulevat meille. Rikostekninen laboratorio tutkii ne AVAT-menetelmällä. Se tulee sanoista analysointi, vertailu, arviointi ja tarkastus, Bucht kertoo.

Rebecca Bucht työskentelee keskusrikospoliisin rikoslaboratoriossa.

Yhden asiantuntijan lausunto ei riitä tunnistamiseen. Siihen tarvitaan aina kahden itsenäisesti työskennelleen asiantuntijan lausunto.

Sormenjäljen tunnistamisessa voi tapahtua virhe, mistä tunnetuin on FBI:n virhe Madridin junapommi-iskuissa. Pommi-iskuissa vuonna 2004 sai surmansa 191 ihmistä ja loukkaantui yli 1 800. Tuolloin neljä sormenjälkitutkijaa teki virheen.

– Madridin pommi-iskussa suurta huomiota herättänyt sormenjälki oli ryppyisessä muovipussissa. Sormenjälkitutkijat saivat tietää, että sormenjäljen omistaja oli kääntynyt juuri muslimiksi. Sellaista tietoa ei nykypäivänä anneta sormenjälkitutkijalle. He tutkivat sormenjälkeä sormenjälkenä oli se sitten uhrin tai tekijän, eikä heille anneta juttukohtaista tietoa. Meillä on mahdollista hyvin matalalla kynnyksellä kilauttaa myös kaverille eli ottaa kolmas sormenjälkitutkija mukaan, Bucht painottaa.

Jopa kuva sormista voi riittää ratkaisemaan tapauksen. Esimerkiksi Walesissa vuonna 2018 poliisi ratkaisi huumerikoksen WhatsAppissa jaetusta valokuvasta paljastuneiden osittaisten sormenjälkien avulla. Kuvassa oli ekstaasipillereitä pitelevä käsi. Tutkijat saivat BBC:n mukaan suurennettua kuvasta riittävän hyvät sormenjäljet, joiden omistaja löytyi poliisin rekistereistä.

Suomessa on vastaava tapaus muutaman vuoden takaa. Asuntomurron tekijä kauppasi netissä koruja. Kuvassa kaulakoru meni sormien yli. Keskusrikospoliisin rikosmuseon oppaana toiminut Sampo Vehma kertoi Ilta-Sanomille (18.4.2018), että ”digikameralla otettu kuva oli niin tarkka, että kaveri käytännössä kuvasi omat sormenjälkensä”.

Murtautujan sormenjäljet löytyivät poliisin sormenjälkirekisteristä.

– Kaveri saatiin kiinni ennen kuin hän sai korut kaupaksi, Vehma kertoi tuolloin.

” Hanskan sisäpinnalta voi saada sormenjälkiä, jos ne jäävät rikospaikalle.

Tapauksia on maailmalta paljon. Merseysiden poliisi tiedotti pari viikkoa sitten, kuinka 39-vuotias huumekauppias jäi kiinni jaettuaan puhelimellaan valokuvan stilton-juustosta. Kuvassa näkyivät selvästi hänen sormenpäänsä.

Liverpoolissa asunut mies julkaisi valokuvan salatussa Encrochat-palvelussa, joka on ollut rikollisten suosiossa. Mies tuomittiin 13,5 vuoden vankeuteen muun muassa kokaiinin ja heroiinin välittämisestä.

Lue lisää: Tämä valokuva juustosta kävi huumediilerille kalliiksi – vei 13 vuodeksi vankilaan

Tutkija vertaa ensin sormenjälkiä niin kutsuttujen luvallisesti kosketelleiden jälkiin. Jos kotiin tai työpaikalle tehdään murto, ensin verrataan sormenjälkiä perheen ja työntekijöiden jälkiin, koska on luonnollista, että heidän jälkiään löytyy.

– Heidät poissuljetaan ensin. Jos kylpyhuoneen peilistä löytyy asukkaalle täysin tuntematon sormenjälki, se on kiinnostava rikoksen tutkimisen kannalta, Bucht kertoo.

Hyvä sormenjälki on sellainen, jossa on paljon kontrastia jäljen ja taustan välillä. Yksityiskohdat ovat silloin selkeästi näkyvillä, ja sormenjälki on jäänyt laajalta alueelta.

Moni rikollinen suojautuu sormenjälkiä vastaan hanskoilla. Se ei kuitenkaan aina auta.

– Hanskan sisäpinnalta voi saada sormenjälkiä, jos ne jäävät rikospaikalle. Niitä on meille tullut ja tunnistuksia on saatu.

Mikä tahansa pyyhkäisy voi kuitenkin tuhota sormenjäljen.

Rikostekniseen laboratorioon tulee myös jalanjälkien tutkimispyyntöjä.

Paljaan jalan jälkiä ei kerätä tuntomerkkirekisteriin kuten sormenjälkien osalta tehdään. Niiden taltiointimekanismi on kuitenkin aivan sama kuin sormenjäljissä. Jalanjälki on myös yksilöllinen, Bucht kertoo.

Kyse on kuitenkin hyvin harvinaisesta tutkimuksesta. Paljaan jalan jälkiä tutkitaan rikosteknisessä laboratoriossa noin kerran parissa vuodessa.

Sormenjälkien ottaminen on työläämpää, jos sitä vertaa vaikka dna-näytteen ottamiseen pumpulipuikolla. Välillä sormenjälkiä otetaan esiin liimahöyrylläkin.

– Meillä on tällä hetkellä 300 juttua jonossa, Bucht sanoo.

Keskusrikospoliisi kouluttaa itse sormenjälkitutkijansa.

– Se on erikoiskoulutus, jossa kaikille hakijoille tehdään hahmontunnistustesti. Yhden sormenjälkitutkijan kouluttaminen alusta loppuun kestää kaksi vuotta, jos kaikki menee hyvin. Siksi on aika haastavaa reagoida tutkimuspyyntöjen määrän nousuun. Vaikka saisimme uuden resurssin huomenna, menee kaksi vuotta, ennen kuin se resurssi on tuottava eli meillä on sormenjälkitutkija, joka saa itsenäisesti toimia.

” Sormenjäljet viinipullossa ovat aika eri tavalla, jos viiniä on kaadettu lasiin tai jos sillä on kolkattu toista päähän.

Bucht korostaa, etteivät dna ja sormenjälki ole toisiaan poissulkevia, vaan täydentäviä tekniikoita.

– Jos rikospaikalla on verinen sormenjälki, jossa veri on uhrista ja sormenjälki epäillystä, saa näyttöä, joka on hankalasti selitettävä muilla syillä kuin rikoksella. Silläkin on merkitystä, miten päin ja missä sormenjälki on. Sormenjäljet viinipullossa ovat aika eri tavalla, jos viiniä on kaadettu lasiin tai jos sillä on kolkattu toista päähän, Bucht havainnollistaa.

Parhaimmillaan sormenjälki on erittäin nopea tapa saada tunnistus jopa tunnissa, jos rikospaikkajälki on erittäin hyvälaatuinen eli siinä on paljon kontrastia ja paljon yksityiskohtia.

– Dna:n kohdalla niin nopea toiminta ei koskaan onnistu.

Tällä hetkellä keskusrikospoliisin järjestelmässä on 64 000 rikospaikalta taltioitua sormenjälkeä. Nykyinen järjestelmä ei Buchtin mukaan kerro, kuinka moni niistä on tunnistettu ja kuinka moni on vielä tunnistamaton.

– Tulevaisuudessa on ehkä mahdollista saada sormenjäljen ihmissoluista tietoa siitä, onko ihminen käyttänyt huumeita tai polttanut tupakkaa vähän samalla tavalla kuin verestä ja syljestä voidaan tutkia huumausaineiden aineenvaihdunta-aineita. Näitä kokeillaan nyt yliopistomaailmassa. Vielä se on erittäin kallista, Bucht sanoo.

–Nykyäänkin voidaan jo huonolaatuisesta ja suttuisesta sormenjäljestä taltioida dna. Dna-tunnistus saa huonosta sormenjäljestä lisävahvistuksen sille, että henkilö on ollut kosketuksissa pintaan eikä kyse ole dna-siirtymästä. Rikospaikoillahan eivät sormenjäljet useinkaan ole niin mahtavia kuin minun kylppärinpeilissä, Bucht nauraa.