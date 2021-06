Käynnissä on kova kesä­hää­buumi – uusi korona­linjaus pelastaa juhlat

Suositut hääkirkot ovat olleet halutuimpien viikonloppujen osalta jo pitkään täyteen varattuja.

Kesällä naimisiin menevät ovat huokaisseet raskaasti helpotuksesta, kun kirkko ja aluehallintovirastot ovat saaneet sovittua uusista kirkollisten toimitusten kokoontumisrajoituksista.

Uusi linjaus tarkoittaa sitä, että käytännössä kaikki häävieraat voivat tulla todistamaan avioliittoon vihkimistä paikan päälle kirkkoon. Enää hääparin ei tarvitse neuvotella häävieraiden kanssa, ketkä saavat tulla kirkkoon ja keiden täytyy jäädä ulos. Se helpottaa juhlasuunnitelmia valtavasti.

Tulevan kesän häätilanteesta kertoi ensin Yle.

Esimerkiksi Helsingin suosituista hääkirkoista Tuomiokirkkoon voi tulla morsiuspari mukaan lukien jopa 120 vierasta ja Vanhaan kirkkoonkin 50.

– Viime viikkoon saakka maksimimäärä oli kuusi henkilöä, mikä oli ihan mahdoton. Kirkkoon saivat tulla morsiusparin lisäksi vain molempien vanhemmat. Olen tosi onnellinen ja iloinen kaikkien vihkiparien puolesta, että avioliittoon vihkimiset pystytään tarjoamaan enemmälle kuin kuudelle ihmiselle, Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra Marja Heltelä sanoo.

Nyt on voitu ottaa käyttöön ”sektorimalli”. Kirkko jaetaan sektoreihin, ja jokaisessa sektorissa voi olla 10 henkilöä. Tuomiokirkkoon voidaan tehdä 8–12 sektoria ja Vanhaan kirkkoon 5.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä käytäntö on se, että kirkkoihin ja kappeleihin voidaan ottaa puolet kapasiteetista, kuitenkin enintään 50 henkilöä.

Vantaan Pyhän Laurin kirkossa on vietetty myös häämaratoneja. Kuva on vuodelta 2009.

– On valtava helpotus, että kirkkoon voi tulla 50 ihmistä. Sillä on iso merkitys vihkiparille, kun mukaan mahtuvat kaikki lähimmät sukulaiset ja ystävät. Kyse on kuitenkin elämän ainutkertaisesta tähtihetkestä, Turun tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovasti Aulikki Mäkinen iloitsee.

Yhden Suomen suosituimman hääkirkon, Vantaan Pyhän Laurin kirkon kirkollisissa toimituksissa yleisöraja on tällä hetkellä 60 henkilöä.

Tampereella, Oulussa ja Seinäjoella ei ole tarkkoja lukumäärärajoituksia. Vieraiden maksimimäärän sanelee kirkon koko, sillä perhekuntien välillä noudatetaan kahden metrin turvavälejä.

– Tampereen kahdesta suosituimmasta vihkikirkosta Finlaysonin kirkkoon mahtuu tällä järjestelyllä 70–80 henkilöä, ja Tuomiokirkkoon voi hyvin ottaa 200–250 ihmistä, eli väkirajoitus ei kovin helposti tule esteeksi, Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra Olli Hallikainen kuvailee.

Fakta Hääkirkot Helsingin Vanha kirkko on suosittu kesävihkimispaikka. Helsinki Suosituimmat kirkot: Tuomiokirkko, Vanha kirkko ja Suomenlinnan kirkko Paikkarajoitus: 50–120 (kirkko voidaan jakaa 5–12:een 10 henkilön sektoriin) Oulu Suosituimmat kirkot: Tuomiokirkko, Oulujoen kirkko Paikkarajoitus: perhekuntien välillä 2 metrin turvavälit (esimerkiksi Tuomiokirkkoon mahtuu 120 vierasta) Seinäjoki Suosituimmat kirkot: Törnävän kirkko, Lakeuden Risti Paikkarajoitus: perhekuntien välillä 2 metrin turvavälit (Törnävän kirkkoon mahtuu 150–180 vierasta) Tampere Suosituimmat kirkot: Finlaysonin kirkko, Tuomiokirkko Paikkarajoitus: perhekuntien välillä 2 metrin turvavälit (Finlaysonin kirkkoon voi ottaa 70–80 henkeä, Tuomiokirkkoon 200–250) Turku Suosituimmat kirkot: Tuomiokirkko, Mikaelin kirkko Paikkarajoitus: 50 prosenttia kapasiteetista, kuitenkin enintään 50 henkeä Vantaa Suosituin kirkko: Pyhän Laurin kirkko Paikkarajoitus: 60 henkeä (40 kirkkosaliin, 20 parvelle)

Samanlaisin järjestelyin Oulun tuomiokirkkoon voidaan ottaa 120 ihmistä ja Seinäjoen seudun suosituimpaan vihkikirkkoon Törnävän kirkkoon 150–180 vierasta.

– Tässä on kohta 1,5 vuotta mennyt niin, että hääparit ovat joutuneet laskemaan vierasmääriä. Se on ollut heille stressaavaa, Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra Satu Saarinen sanoo.

Suurimpien kaupunkien keskeisten seurakuntien tuomiorovastien mukaan avioliittoa suunnittelevilla pareilla on nyt valoisampi usko ja luottamus, että koronavirus saadaan pian kuriin. Hääbuumi on päällä, ja erityisesti loppukesän viikonloput on jo kauan sitten varattu loppuun.

Selvä suuntaus on siihen, että kesähäiden suosikkiajankohta alkaa heinäkuun puolivälistä.

– Sellainen on huomattu, että häät jatkuvat aika pitkälle syksyyn, vihkimisiä on ihan syyskuun loppuun saakka. Silloin varmasti saa haluamansa ajankohdan ja kirkon paremmin, Hallikainen kuvailee.

Sen sijaan juhannushäiden suosio näyttää laskevan vuosi vuodelta.

Keskimääräinen häiden koko on 50-100 henkeä. Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra Olli Hallikainen sanoo, että kahden metrin turvaväleillä käytännössä koko juhlaväki mahtuu kirkkoihin.

– Tänä juhannuksena on vain 1-2 vihkimistä. Tänä kesänä sesonki näyttää alkavan 10.7. ja siitä eteenpäin viikonloput ovatkin varatut, Seinäjoen seurakunnan kirkkoherra Jukka Salo kertoi.

Kuinka kauan aikaisemmin ovat hääkirkon varanneet ne onnekkaat, jotka saavat sanoa toisilleen tahdon esimerkiksi elokuun ensimmäisenä viikonloppuna?

Suosituimpien hääkirkkojen osalta reilusti yli vuosi sitten, jopa kaksi.

– Ne jotka viettävät häitään nyt kesällä, ovat varanneet oman vuoronsa huhtikuussa 2020, Mäkinen kuvaa.

Myös Tampereella, Oulussa ja Seinäjoella suosituimpien kirkkojen suosituimmat viikonloput menevät reilu vuosi etukäteen.

Kirkkoherra Marja Heltelä pitää Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan tapaa hyvänä, että tietokone yrittää löytää jokaiselle hääparille mieluisat vaihtoehdot.

Vantaalla seuraavan kesän varauskalenteri avataan syyskuun alussa.

– Silloin puhelimet pirisevät, ja väki on sormi nettiliipasimella odottamassa, Vantaan seurakuntien tapahtumakoordinaattori Susanna Lönnqvist sanoo naurahtaen.

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa on tehty jo yli 15 vuoden ajan niin, että hääparit voivat esittää 10 toivomusta omasta suosikkijärjestyksestään joko vihkikirkosta tai ajankohdasta, ja tietokone koordinoi varaukset sitten niin, että mahdollisimman monen hääparin toive toteutuu.

– Kone seuloo parien toivomusjärjestystä ja sitä, onko painotettu päivämäärää vai kirkkoa. Ennen tätä järjestelmää oli aikoinaan niin, että ihmiset tulivat makuupusseissa nukkumaan kirkkoherranviraston eteen ennen ilmoittautumisajan alkua, Heltelä sanoo.