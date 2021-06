Tapio Sadeojan kolumni: Tarvitseeko Suomi oman cummingsin?

Miksi myös Suomessa laumasuoja-ajattelu heijastui pitkään päättäjien lausuntoihin, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Ison-Britannian pääministeri Boris Johnson käyttää mielellään värikästä kieltä. Pahaksi onnekseen hän on myös verbaalisesti lahjakas, mikä yhdistettynä siihen, ettei hän ajattele mitä sanoo, johtaa usein katastrofaalisiin tuloksiin.

”Minun olisi pitänyt olla kuin Tappajahain pormestari ja jättää rannat auki”, hänen väitetään sanoneen katuessaan, että hän maaliskuussa 2020 julisti Britanniaan tiukat rajoitukset, käytännössä täyden lockdownin. Jos joku ei muista, mitä tapahtui, kun Tappajahai-elokuvan pormestari jätti rannat auki, niin sanottakoon, että turisteja päätyi hain kitaan.

Johnsonin möläytykset tulivat viime viikolla esille, kun hänen entinen läheinen avustajansa Dominic Cummings niin sanotusti tyhjensi pajatson. Cummings puhui omien sanojensa mukaan suunsa puhtaaksi, koska Johnson on täysin sopimaton mies pääministeriksi.

Sitä hän varmaan on, mutta Cummingsin ensisijainen motiivi oli kosto.

Mielenkiintoista kuitenkin on, mitä Cummings kertoo viime vuoden kevään tapahtumista. Vaikka sitä ei koskaan virallisesti myönnetty, Britannia lähti aluksi tavoittelemaan laumaimmuniteettia Ruotsin tapaan, ilman rajoituksia. Johnsonin hallitus teki päätöksen sulkutoimista vasta 23. maaliskuuta, huomattavasti myöhemmin kuin suurin osa muista Länsi-Euroopan maista.

” Kuka oikeasti toimi kenen unilukkarina?

Vielä 11 vuorokautta aikaisemmin laumasuojan tavoittelu vaihtoehtona oli esillä hallituksen kokouksessa. Tämä viive oli kohtalokas Britannian kaltaisessa maassa: tauti oli riistäytyi käsistä ja menetetyt päivät kostautuivat tuhansina kuolonuhreina.

Cummingsin ansio on siinä, että hän toi ensi kertaa esille sen, mitä todellisuudessa hallituksessa tapahtui ja mitkä tekijät vaikuttivat päätöksiin noina kohtalokkaina viikkoina viime vuoden keväällä.

Tai ainakin yhden version siitä.

Suomen poikkeusolot julistettiin kuusi vuorokautta ennen brittien lockdownia, mutta Suomenkin liikkeellelähtö olisi voinut olla liukkaampi.

Oliko Suomenkin poliittinen johto kiinnostunut kaikesta muusta paitsi koronasta aina maaliskuun toiselle viikolle asti kuten Britanniassa?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen sanoi taannoin, että poliitikkoja piti patistella, mutta pääministeri Sanna Marin (sd) ei tällaista muista.

Kuka oikeasti toimi kenen unilukkarina?

Miksi myös Suomessa laumasuoja-ajattelu heijastui pitkään päättäjien lausuntoihin, ja miksi se näkyi mm. Martti Hetemäen raportissa, vaikka sen kiistettiin olevan ratkaisujen taustalla. Miksi esimerkiksi ministeri Krista Kiuru (sd) ja kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoivat, että ”suojellaan riskiryhmät ja annetaan muun väestön ottaa vastaan tauti“.

Vaikuttiko vääräksi osoittautunut uskomus sairastamalla saatavasta laumasuojasta THL:n suosituksiin ja poliittisiin päätöksiin?

Kysymyksiä on paljon ja kansalla on oikeus saada niihin vastauksia. Kun meillä tuskin on omaa cummingsia, viranomaisten välinen kirjeenvaihto ja asiakirjat on saatava julkisiksi, eikä tietopyyntöjä saa jollain verukkeilla torpata.

Kuten kovin usein on taas tullut eri viranomaisilla tavaksi.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.