Lakkiaisia juhlitaan lauantaina. Tuore tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen pääsi ylioppilaaksi Härmän lukiosta vuonna 2005.

Tänä keväänä 2021 noin 24 700 suomalaista saa painaa päähänsä valkolakin onnistuneesti suoritetun ylioppilastutkinnon merkiksi.

Ylioppilastutkinnon arvosanoilla on merkitystä jatko-opiskeluihin hakeutumisen kannalta.

Maan johtopaikoille eteneminen ei silti aina vaadi välttämättä laudaturien upeaa riviä tai edes ylioppilaaksi pääsemistä. Onhan Suomen ammatillinen koulutus maailmalla arvostettu hyvästä laadustaan. Komeita ällän suorituksia joukostakin silti löytyy.

IS kokosi yhteen ministerien arvosanasaldot.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) Härmän lukio, 2005.

Äidinkieli, suomi L

Reaali L

Ruotsi, keskipitkä L

Saksa, lyhyt E

Matematiikka (lyhyt) E

Englanti (pitkä) E

Antti Kurvinen

– Pidin oppimista mielekkäänä ja välillä jopa helppona lukioaikana. Pienestä lukiosta sain elämän eväitä, mistä olen kiitollinen, Kurvinen kertoo.

Hän sanoo saaneensa innon yhteis­kunnalliseen vaikuttamisen jo lukioaikana.

– Toimin lukioaikana aktiivisesti oppilaskunnassa ja koin sen, että asioihin voi myös vaikuttaa. Näin jälkeen päin voin sanoa, että tiheä lukioverkko on Suomen sivistyspolitiikan kannalta toiminut hyvin ja se on Suomen valttikortti.

Kurvinen muistuttaa, että vaikka tuoreesta ylioppilaasta saattaa tuntua siltä, että ylioppilasvuosi ratkaisee paljon elämässä, näin ei aina ole.

– En itsekään päässyt opiskelemaan ensimmäisellä yrittämällä, mutta asiat muuttuivat silti, kun jaksoin yrittää uudelleen.

Kurvinen valmistui oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2013.

– Pienestäkin lukiosta voi hyvin ponnistaa ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, hän sanoo.

Sanna Marin

Pääministeri Sanna Marin (sd), Pirkkalan yhteislukio, 2004.

Äidinkieli (suomi) E

Ruotsi (keskipitkä) A

Englanti (pitkä) M

Reaalikoe L

Matematiikka (lyhyt) C

Vuonna 2004 ylioppilaaksi hyvin arvosanoin päässyt Marin vietti ylioppilaaksi tulonsa jälkeen välivuosia. Hän on kertonut, ettei alan valinta ollut aluksi helppoa, mutta kun se löytyi, hän valmistui hallintotieteiden kandidaatiksi 2012 ja hallintotieteiden maisteriksi Tampereen Yliopistosta 2017.

Annika Saarikko

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk). Lauttakylän lukio, 2002.

Äidinkieli (suomi) L

Ruotsi (keskipitkä) E

Englanti (pitkä) C

Reaalikoe L

Saksa (lyhyt) M

Matematiikka (lyhyt) M

Pekka Haavisto

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), Munkkivuoren yhteiskoulu, 1976.

Äidinkieli (suomi) L

Ruotsi L

Englanti (pitkä) L

Matematiikka (pitkä) C

Ranska (lyhyt) C

Reaali L

Pekka Haaviston tuloksista näkyy hänen vahva kiinnostuksensa vieraisiin kieliin. Laajaan kielivalikoimaan kuului myös lyhyen ranskan C, jota hän on kertonut arvostavansa erityisesti. Ranskaahan pidetään diplomatian kielenä.

Maria Ohisalo

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr), Mäkelänrinteen urheilulukio, 2004.

Äidinkieli (suomi) M

Ruotsi (keskipitkä) E

Englanti (pitkä) M

Reaalikoe E

Hyvät arvosanat kirjoittanut Ohisalo on iloinnut kovasti reaalin eximiastaan.

Anna-Maja Henriksson

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r), Jakobstads gymnasium, 1982.

Äidinkieli (ruotsi) L

Suomi (pitkä) M

Englanti (pitkä) L

Matematiikka (pitkä) L

Saksa (lyhyt) L

Reaalikoe L

Kohti laudatureja pyrkinyt Henriksson oli pettynyt suomen magnaan. Hän kävikin uusimassa kokeen, minkä jälkeen hänellä oli kuusi L:ää.

Tytti Tuppurainen

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd), Merikosken lukio, 1994.

Äidinkieli (suomi) L

Ruotsi (keskipitkä) L

Englanti (pitkä) L

Matematiikka (pitkä) A

Saksa (lyhyt) L

Reaali L

Tuppurainen oli jo lukiossa erittäin hyvä kielissä. Se saattoi auttaa häntä pääsemään kansainvälisiin tehtäviin.

Ville Skinnari

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd), Salpausselän urheilulukio, 1993.

Äidinkieli (suomi) L

Ruotsi (keskipitkä) C

Englanti (pitkä) C

Matematiikka (lyhyt) A

Ranska (lyhyt) A

Reaali L

Skinnari on tunnettu lukion jälkeen poliitikkona, lakimiehenä ja entisenä jääkiekkoilijana. Lyhyen matematiikan A ei ole estänyt Skinnarin ministeriksi pääsyä.

Thomas Blomqvist

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r), Ekenäs gymnasium, 1984.

Äidinkieli (ruotsi) L

Suomi (pitkä) L

Englanti L

Matematiikka (pitkä) L

Saksa (lyhyt) L

Reaali L

Kuuden laudaturin ylioppilas Blomqvist päihittää muut ministerit ylioppilaskoemenestyksellään. Hän kertookin olleensa lukiossa melkoisen kilpailuhenkinen.

Antti Kaikkonen

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk), Keravan lukio, 1993.

Äidinkieli (suomi) M

Ruotsi (keskipitkä) M

Englanti (pitkä) L

Matematiikka (pitkä) M

Reaalikoe: M

Kaikkosen arvosanoja leimaa tasainen varmuus.

Mika Lintilä

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk), Toholammin lukio, 1986.

Äidinkieli (suomi) C

Ruotsi (keskipitkä) B

Englanti (pitkä) A

Reaali B

Sirpa Paatero

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.), Katariinan lukio, 1984.

Äidinkieli (suomi) B

Ruotsi (keskipitkä) B

Englanti (pitkä) A

Matematiikka (pitkä) B

Reaali C

Timo Harakka

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd), Äänekosken lukio, 1981.

Äidinkieli (suomi) L

Ruotsi L

Englanti (pitkä) L

Matematiikka (pitkä) C

Saksa (lyhyt) L

Reaali M

Harakan vahva osaaminen kielissä jo lukioaikana vei hänet toimittajaksi, kirjailijaksi ja poliitikoksi.

Tuula Haatainen

Työministeri Tuula Haatainen (sd), Kuopionlahden lukio, 1978.

Äidinkieli (suomi) L

Ruotsi L

Englanti (pitkä) M

Ranska (lyhyt) L

Matematiikka (lyhyt) M

Reaali C

Hyvin lukiossa pärjänneestä Haataisesta tuli politiikassa koulutus- ja sosiaaliasioiden osaaja.

Krista Mikkonen

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr).

Kouvolan lyseon lukio, 1992

Äidinkieli (suomi) L

Ruotsi (keskipitkä) M

Englanti (pitkä) M

Matematiikka (pitkä) C

Ranska (lyhyt) C

Reaali L

Mikkonen ehti olla hetken tyytymätön tuloksiin, mutta pian tunnelma muuttui, kun hän pääsi opiskelemaan biologiaa yliopistoon.

Krista Kiuru

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd), Ulvilan lukio, 1993.

Äidinkieli L

Ruotsi (keskipitkä) C

Englanti (pitkä) B

Reaali L

Äidinkielen L:n lisäksi Kiuru on iloinnut myös reaalin L.stä.

Opetusministeri Jussi Saramo (vas), sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) eivät ole ylioppilaita. Saramo on datanomi. Pekonen on lähihoitaja ja Leppä on maanviljelysteknikko.