Koronavirus voi levitä kesäjuhlissa, vaikka vieraista valtaosa olisi rokotettu kertaalleen tai kahdesti. Rokotekattavuus ja epidemia ovat vielä sellaisessa vaiheessa, että yksittäiset tartunnat voivat levitä laajoiksi ketjuiksi.

Kesän juhlakausi käynnistyy viikonloppuna lakkiaisilla ja muilla valmistujaisilla. Niiden jälkeen Suomessa juhlitaan perinteisesti niin kesähäitä kuin rippijuhlia. Juhannuksen viettoon on aikaa kolme viikkoa.

Juhlintaa varjostaa kuitenkin myös kesänä koronaviruspandemia.

Vaikka tauti näyttää olevan hiipumaan päin, tartuntoja todetaan yhä eri puolilla Suomea. Koronarajoituksia puretaan tällä viikolla etenkin maan eteläosissa, mutta muutamissa maakunnissa ne edelleen jatkuvat.

Suurin osa nuorista odottaa vielä rokotusvuoroaan, kun taas valtaosa vanhemmista ikäryhmistä on saanut jo ensimmäisen rokotteensa. Jotkut heistä ja riskiryhmäläisistä ovat myös ehtineet saada tehosteannoksen.

Miten vapaasti eri ikäiset, rokotetut ja rokottamattomat sukulaiset ja perhetutut voivat kokoontua kesän juhliin? Ilta-Sanomat pyysi asiantuntijoita kertomaan, kuinka rokotustahti vaikuttaa kesän juhlimiseen.

Hanna Nohynek.

Lähtökohtaisesti koronavirustartunnan riski on olemassa, vaikka enemmistö juhlavieraista olisikin jo rokotettu kertaalleen tai kahdesti. Rokotus suojaa heitä itseään taudilta, mutta toistaiseksi ei ole takeita siitä, estääkö rokote heitä tartuttamasta koronavirusta rokottamattomiin vieraisiin.

Koronaviruksen erittyminen vähenee jo ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen, mutta parhain suojateho saavutetaan vasta toisen annoksen myötä. THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan ei kuitenkaan ole varmaa, että edes toinen annos estäisi täydellisesti koronaviruksen tartuttamisen rokottamattomiin.

Millainen riski siis on, että esimerkiksi viikonlopun lakkiaisissa toisen rokoteannoksen saaneet vieraat tartuttavat viruksen rokottamattomiin vieraisiin?

– Riski on olemassa, vaikkakin se on hyvin pieni, Nohynek sanoo.

– Koronarokotus vähentää koronaviruksen erittymistä merkittävästi ja ehkäisee viruksen tarttumista ihmisestä toiseen. Rokotus ei kuitenkaan estä tartuntoja kokonaan. Siksi on tärkeää, että noudattaa varotoimia, kun tapaa rokottamattomia ihmisiä, joilla on suurentunut riski saada vakava koronatauti.

Otto Helve.

THL:n toinen ylilääkäri Otto Helve sanoo ymmärtävänsä, jos ihmiset ovat pahoillaan ja turhautuneita siitä, että rokotteen saaneita suositellaan vielä noudattamaan samoja rajoituksia kuin rokottamattomienkin.

– Tämä tuntuu ikävältä, mutta näin on toimittava sen vuoksi, ettei vielä ole riittävästi tietoa siitä, kuinka hyvin rokote estää tartuttamista.

Helven mukaan rokotekattavuus ja epidemia ovat vielä sellaisessa vaiheessa, että yksittäiset tartunnat voivat levitä laajoiksi ketjuiksi. Tästä syystä alkukesän eri juhlia järjestettäessä on syytä yhä noudattaa niitä koronarajoituksia, joita kotipaikkakunnalla on voimassa.

– Kaikkien on tärkeä muistaa tartunnantorjuntatoimien toteuttaminen. Tartuntoja on ollut paljon myös nuorten keskuudessa, mutta niiden määrä on vähentynyt selvästi kevään luvuista, Helve sanoo.

– Tartuntojen väheneminen nuorilla ei suoraan perustu rokotuksiin, vaan nuorten hienosti toteuttamiin tartunnantorjuntatoimiin. Onneksi myös nuoret alkavat paikoitellen päästä rokotusten piiriin, hän jatkaa.

Asko Järvinen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Asko Järvinen arvioi, että alkukesä on juhlien järjestämisen kannalta vielä hankalaa aikaa. Kesän loppua kohti tautitilanne alkanee jo helpottaa, kun suurin osa aikuisista ja entistä useampi nuori on saanut ensimmäisen rokotuksen ja toinen rokotuskierros on saatu hyvin aluilleen.

– Niin kauan kuin tautia kuitenkin on ja ihmiset kokoontuvat yhteen, kukaan ei voi taata, etteikö tartuntoja syntyisi, Järvinen sanoo.

Järvisen mukaan olisi hyvä, jos kesällä pidettävissä juhlissa juhlaväen vierailuja voisi porrastaa.

– Porrastuksen voisi toteuttaa esimerkiksi siten, että rokotetut tulisivat juhliin omalla vuorollaan ja rokottamattomat omallaan. Iäkkäät ja riskiryhmiin kuuluvat puolestaan juhlisivat eri aikaan kuin muut.

Järvinen suosittelee, että juhlien isäntäväki pyrkisi välttämään kontakteja kahden viikon ajan ennen juhlien järjestämistä. Hän toteaa, että suurin riski kesän juhlissa liittyy juuri isäntäväkeen.

– Jos isäntäväellä on tartunta, niin silloinhan he altistavat koko porukan, vaikka vierailuja olisikin porrastettu. Olisi hyvä, jos isäntäväki välttäisi kahden viikon ajan kontakteja ennen kuin he järjestävät juhlat.