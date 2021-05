Helsingin poliisista vahvistettiin Ilta-Sanomille, että poliisilla on ollut perjantaina ennen puoltayötä Elielinaukiolla tehtävä, joka liittyi tappeluun.

Seitsemän nuoren joukko joutui väkivallan kohteeksi perjantai-iltana Helsingissä. Ilta-Sanomiin yhteyttä ottaneen silminnäkijän kuvaaman videon mukaan tappelu tapahtui Elielinaukiolla sijaitsevan S-Marketin edessä.

Hän ei halua tapahtuman luonteen vuoksi esiintyä jutussa omalla nimellään. Hän ei ole osapuolena kummassakaan porukassa, vaan kertoo olleensa kaverinsa kanssa paikalla sattumalta. He olivat matkalla tuomiokirkolta kohti Kamppia, kun he havaitsivat, että nuorten keskuudessa on tapahtumassa jotain.

Helsingin poliisista vahvistettiin Ilta-Sanomille, että poliisilla on ollut perjantaina ennen puoltayötä Elielinaukiolla tehtävä, joka liittyi tappeluun. Poliisista asiaa ei kommentoida tarkemmin. Asia on siirretty rikostutkintaan, joka vastaa tapauksesta tiedottamisesta.

Silminnäkijä kertoo, että tilanne sai alkunsa, kun seitsemän nuoren porukka tuli ulos S-Marketista. Hänen arvionsa mukaan he olivat kavereita keskenään. Kaupasta tulleesta porukasta viisi oli poikia ja kaksi tyttöjä.

Kaupan ulkopuolella heitä oli odottamassa useita kymmeniä muita nuoria. Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut henkilö arvioi, että odottamassa oli ainakin 30 nuorta. Hän arvioi, että nuoret olivat pääosin 13–15-vuotiaita.

– Näytti siltä, että he olivat odottaneet jonkin aikaa siinä.

Hän ei osaa sanoa, tunsivatko porukat ennestään toisiaan. Hän kuvailee pienemmän porukan jääneen ”ansaan” kaupan edustalle.

Kun pieni porukka tuli ulos kaupasta, suurempi porukka hyökkäsi heidän kimppuunsa ja kohdisti heihin väkivaltaa.

Hän kertoo, että tilanne rauhoittui, kun vartijat saapuivat paikalle. Ryhmistä suurempi lähti juoksemaan karkuun ja kaupasta tullut pienempi ryhmä jäi paikalle. Silminnäkijä kertoo, että kaikki väkivallan kohteeksi joutuneet pystyivät seisomaan omin voimin eikä heistä kukaan jäänyt maahan makaamaan. Väkivaltaa kohdistettiin ainoastaan kaupasta tulleisiin poikiin, ei tyttöihin.

Silminnäkijä kertoo, että poliisit eivät saapuneet paikalle ainakaan sinä aikana, kun he tapahtumia seurasivat. Silminnäkijä lähti kaverinsa kanssa paikalta vartijoiden saapumisen jälkeen.

Hän kertoo kiinnittäneensä huomiota siihen, että myöhemmin samana yönä poliisiautoja liikkui keskustan alueella runsaasti.