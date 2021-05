Kankaanpään murhasta epäilty vangittiin

Käräjäoikeus vangitsi miehen teosta todennäköisin epäiltynä.

Satakunnan käräjäoikeus on vanginnut 39-vuotiaan miehen todennäköisin epäiltynä Kankaanpäässä viime tiistaina tapahtuneesta murhasta.

Vangitsemisoikeudenkäynti Satakunnan käräjäoikeudessa maanantaina. Istuntoon käytettiin videoyhteyttä.

Poliisi on kertonut aiemmin julkisuuteen, että epäilty on myöntänyt teon. Esitutkinnan perusteella hän on toiminut yksin.

Rikos tapahtui uhrin kotona Kankaanpään Vihusaaressa. Uhri oli mies.

Poliisi joutui murtamaan murhasta epäillyn henkilön kotioven pidätyksen yhteydessä.

IS:n tekemän selvityksen mukaan teosta epäillyltä mieheltä ei löydy aiempia rikostuomioita ainakaan kotipaikkansa käräjäoikeudesta. Epäilty on uhrin tavoin kankaanpääläinen.

Syyte pitää nostaa 31. elokuuta mennessä.