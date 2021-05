Sää kuin heinäkuussa – näin Suomi kuumenee

Viikonloppuna helleraja voi paukkua.

Tänään Suomessa on vielä hieman keväisen kalseaa ja sateista, mutta kesäkuun alkaessa kesäkin koittaa.

Sää lämpenee viikon edetessä. Syynä on aurinko.

– Korkeapaine on tässä päällä ja on vähäpilvistä, niin aurinko lämmittää ilmamassaa tässä pikkuhiljaa päivä päivältä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen.

Näin Suomi kuumenee:

Maanantai: Sateet ja pilvisyys laskevat päivälämpötiloja. Etelä-Suomessa noin 15 astetta lämmintä, pohjoisessa noin 10 astetta.

Tiistai: Pohjanmaan alueella ja maan keskiosissa noin 20 astetta, mutta muualla pilvisyysaste on vaihtelevampaa. Eteläisessä Suomessa myös tiistaina noin 15 astetta lämmintä.

Keskiviikko: Laajalti selkeää, pohjoisessa yli 20 astetta lämmintä, myös eteläisessä Suomessa noin 20 astetta.

Torstai: Etelässä 20 astetta tai vähän yli, Lapissa jopa 23–24 astetta. Pohjoisen lämpö ulottuu myös Keski-Suomeen, jossa lämpöä on yli 20 astetta.

Viikonloppu: Ilmamassa lämpenee entisestään. Lämpötilat ovat noin 20–24 asteen luokkaa koko maassa. Helleraja eli 25,1 astetta voi rikkoutua paikallisesti etelässä, lännessä, Pohjanmaalla ja Satakunnan seudulla. Pieniä, yksittäisiä sadekuuroja voi tulla lauantaina.

Forecan blogissa meteorologi Joanna Rinne kertoo, että tällä viikolla on muutaman asteen vuoden keskiarvoa lämpimämpää.

– Vuosien 1981–2010 keskiarvon mukaan aivan etelässä päivän ylin lämpötila on tähän aikaan vuodesta yleensä 18–20 astetta, maan etelä- ja keskiosassa yleisesti 16–18 astetta, Kainuussa ja Etelä-Lapissa 14–16 astetta, Keski-Lapin tienoilla 12–14 astetta ja Pohjois-Lapissa 10–12 astetta.

Tällä viikolla liikutaan heinäkuun puolivälin keskiarvojen tasolla, Rinne kertoo.

Lämpenevän sään myötä myös uimavedet lämpenevät.

Ympäristö.fi-sivuston mukaan lämpimimmät vedet löytyvät tällä hetkellä etelästä ja lännestä. Havaintopaikoista lämpimintä on tällä hetkellä Tuusulanjärvessä, jossa on lähes 14 astetta lämmintä. Myös esimerkiksi Päijänteen mittauspaikalla Sysmässä on pintavesi on 13,7-asteista.

– Nyt on aika heikkotuulista, mikä auttaa vesien lämpenemistä, Parviainen kertoo.

– Mutta kyllä niillä kestää jonkin aikaa lämmetä. Pikkuhiljaa, nyt kun tuo aurinko pääsee paistamaan.