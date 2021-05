OAJ jätti oikeusasia­miehelle kantelun Opetus­hallituksen toimista – ”Tilanne on poikkeuksellinen”

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun OAJ kantelee viranomaisen toimista.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on tänään jättänyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Opetushallituksen (OPH) toimista.

– Kantelu koskee oppilaan erityisen tuen epäselviä ja virheellisiä ohjeistuksia, OAJ tiedottaa.

Kantelun avulla OAJ haluaa selvittää, onko OPH toiminut lain mukaan oikein, kun se ei OAJ:n mukaan ole selkeästi ohjeistanut, mitä erityiseen tukeen kuuluva erityisopetus käytännössä tarkoittaa.

– OAJ:n mielestä OPH on laiminlyönyt laissa olevan määräys- ja ohjaamisvelvollisuutensa.

OAJ:n mukaan erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ympäri Suomea ovat jääneet vaille kokoaikaista erityisopetusta, koska määräykset ja ohjeet ovat niin epäselvät.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa tiedotteessa, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun OAJ kantelee viranomaisen toimista.

– Tilanne on siis poikkeuksellinen. OAJ on keskustellut useita kertoja vuosien ajan sekä OPH:n että opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa oppilaan tukeen liittyvän lainsäädännön tulkintaepäselvyyksistä ja niistä aiheutuvista ongelmista. Yhteistä näkemystä on etsitty pitkään tuloksetta. Nyt emme enää odota, Luukkainen sanoo.

Järjestön mielestä erityisen tuen osana pitäisi aina antaa myös kokoaikaista erityisopetusta, jota on kelpoinen antamaan vain erityisluokanopettaja tai aineenopettaja, jolla on erityisopettajan kelpoisuus. OPH ei OAJ:n mukaan ohjeista näin.

– OPH:n kanta ei mielestämme ole lapsen edun eikä voimassa olevan lain mukainen eikä OPH asetu lakia tulkitessaan lapsen puolelle varmistamaan sitä, että tämä saa tarvitsemansa erityisopetuksen. Kantelu oikeusasiamiehelle tehtiin lapsen edun puolustamiseksi. Kuntien tilanteet ja resurssit ovat hyvin erilaiset, ja tukea tarvitsevilla oppilailla on erilaisia tarpeita. Lain pitää kuitenkin olla sama kaikille, Luukkainen toteaa.

– Olemme saaneet viestejä siitä, että kunnissa ja kouluissa ei enää tiedetä, tai vielä pahempaa ei välitetä siitä, saako oppilas osa-aikaista vai kokoaikaista erityisopetusta tai kenellä on kelpoisuus opettaa mitäkin. Tämä sekoittaa niin oppilaiden tuen toteuttamista kuin opettajien työnkuvia ja vastuita.