Kolumni: Kuplaharha valtasi Suomen – olemme yhtä kansaa

Kuplista vaahtoavilla on ketunhäntä kainalossa. He kuvittelevat, että kun toistelevat tarpeeksi omaa maailmankuvaansa, siitä tulee totta, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Eirassa asuvat ituhipit.

Tähän kuuluu sanoa, että ”ne luulevat, että sähkö tulee töpselistä”. Höhöhöö.

Tämän sutkauksen varassa monen varttuneen suomalaisen herrasmiehen itsetunto pysyy kasassa.

Maalla puolustetaan turvakaivantoja haulikko kädessä. Turverahalla ostetaan polttomoottoreita, poltetaan bensaa ja haistellaan hiilidioksidia. Turpeeseen sotketaan se joka tätä kritisoi.

Välillä ajetaan akka lumihankeen, vaikka olisi keskikesä.

Lähiöissä on ihan samanlaista. Suomessahan ne yleensä sijaitsevat turveaavojen keskellä.

Tänä kesänä vierailla rannoilla vaanii yhä kavala vaara, joten matkailemme kotimaassa. Olisiko aika tutustua toisiimme?

Vaikka tunnemmehan me ennestään.

Eiran ja Kallion ituhipit eivät tippuneet taivaasta, vaan monet tulivat junalla pääkaupunkiin opiskelemaan ja töihin. He tuntevat suurta huolta maaseudun tyhjenevistä kylistä ja vanhempiensa toimeentulosta.

Maaseudulla on käyty kansa- ja peruskoulut, lukioonkin on menty. Moni maisteri on pikaisesti palannut kotiseutuaan pystyssä pitämään.

Se, että asutaan taipaleiden takana, ei tarkoita, että elämännäkemys olisi ankea.

Kaupunkien lähiöissä on kuppiloita. Niissä kokoonnutaan. Lähiöissä on myös kirjastoja, joissa saatetaan kokoontua enemmänkin.

Suomalaisten ymmärrys toistensa arjesta ja pulmista on Euroopan mitassa syvällistä. Jokaisella kaupunkilaisella on juuret maalla ja jokaisella maalaisella sukulaiset kaupungeissa. Samoissa suvuissa on toimitusjohtajia ja duunareita. Usein samoissa firmoissakin.

Suomessa on hyvällä tavalla ohut yhteiskunta. Kaikki on näkyvissä.

Toisten ymmärtäminen ei tarkoita, että joka asiasta oltaisiin samaa mieltä.

Maalla asuva toivoo pääsevänsä sinne edes jotenkin kunnollista tietä pitkin. Luontaistaloudella ei elä, joten tulojakin pitäisi saada. Pitäisi myydä maansa anteja tai työtään.

Lähiöissä toivotaan, että kirjasto pysyisi siellä. Vielä tärkeämpää on, että terveyskeskus olisi kohtuullisen kulkumatkan päässä.

Kaupunkien lähiöissä on kuppiloita.

Uutuudet tulevat kaupunkien kautta, joskin voivat nykyään koukata helposti netin kautta suoraan maallekin. Kaupungeissa leviävät ajatukset, jotka kyseenalaistavat vanhat itsestäänselvyydet. Kun ne on omaksuttu, halutaan elää niiden mukaan.

Joskus tulee ristiriitoja ja yhteentörmäyksiä. Ne pitää kestää ja sovitella. Se on helppoa maassa, jossa on vuosikymmenten kokemukset sävyisästä yhteis­elosta.

Aina näin ei ole ollut ja siksi sitä osataan arvostaa.

Suomalaisia on väkisin tungettu kuviteltuihin kupliin ainakin kymmenen vuotta. Suomi on niin pieni maa, että kuplat puhkeavat sen seiniin. Pysyvässä harhassa täällä on vaikea elää.

Suomessa kuplassa eläminen vaatii valtavaa itsepetosta. Ei voi koskaan vilkaista olkansa yli, koska silloin voi jo huomata, että kupla on rikki. Sen läpi näkee toisiin rikkinäisiin kupliin, joista tutut vilkuttavat takaisin.

Mutta ennustukset eivät toteuta itseään. Kuplien seinät ovat puhkeavaa saippuaa.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien erikoistoimittaja.