Britti­laivaston ”Sveitsin linkku­veitsi” saapuu Helsinkiin – tällainen on 176-metrinen HMS Albion

Vierailun tarkoituksena on vahvistaa Suomen ja Ison-Britannian välistä puolustusyhteistyötä.

HMS Albanion -aluksella on myös Suomi-yhteys.

Ison-Britannian kuninkaallisen laivaston maihinnousutukialus HMS Albion vierailee Helsingissä 31.5.–2.6, kertoo Ison-Britannian Helsingin suurlähetystö.

Vierailun tarkoituksena on vahvistaa maiden välistä puolustusyhteistyötä sekä esitellä HMS Albionin toimintaa merellä Suomen merivoimille.

– HMS Albionin paluu Helsinkiin osoittaa puolustusvoimiemme läheiset siteet. Iso-Britannia on sitoutunut tukemaan kumppaneitaan Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltiassa. Toivomme, että koronatilanteen kohenemisen myötä voimme jälleen järjestää yhteisiä harjoituksia myös Ison-Britannian johtaman JEF-joukon puitteissa, kertoo Ison-Britannian lähetystön puolustusasiamies everstiluutnantti Stephen Boyle tiedotteessa.

Alus suorittaa ennen Helsinkiin saapumistaan PASSEX -harjoittelua Uudenmaan Prikaatin kanssa, kertoo merivoimat. HMS Albion osallistuu kesäkuussa sotilasliitto Naton vuosittaiseen Baltops (Baltic Operations) -harjoitukseen, johon osallistuu kumppanimaana myös Suomi.

Edellisen kerran alus kävi Suomessa vuonna 2019 Joint Expeditionary Force (JEF) -joukon Itämeren vierailun yhteydessä. HMS Albion otettiin käyttöön vuonna 2001, ja sillä on noin 400 hengen miehistö.

Mistään pikkualuksesta ei ole kyse. 176-metrinen ja 28,9 metriä leveä alus painaa peräti 19 560 tonnia, ja pystyy jopa 18 solmun (noin 33 km/h) nopeuteen. HMS Albionia on kuvailtu kuninkaallisen laivaston ”Sveitsin armeijan linkkuveitseksi” sen monipuolisen suorituskyvyn takia.

Alus on aseistettu kahdella automaattisella Phalanx CIWS -ohjustentorjuntajärjestelmällä, kahdella Oerlikonin ilmatorjuntakanuunalla sekä useilla pienemmillä konekivääreillä.

Aluksen lastauslaiturille mahtuu rekkoja, koneistoa sekä vesikulkuneuvoja, minkä lisäksi lastina on hätätarvikkeita auttamisoperaatioiden varalle aina ruokavarastoista vesipumppuihin. Laivan kannelle pystyy laskeutumaan samanaikaisesti kahdella yli 30 metriä pitkällä raskaalla Chinook -kuljetushelikopterilla.

HMS Albionilla on myös Suomi-yhteys, sillä aluksessa on Wärtsilän pää- ja apumoottorit sekä potkurit, joihin on oltu kuninkaallisen laivaston puolelta tyytyväisiä.

– Wärtsilän valmistamat moottorit ovat laivan ydin. Pää- ja apumoottorit tuottavat kaiken aluksen tarvitseman sähkön sekä potkurien käyttövoiman. Moottorit ovat osoittautuneet luotettaviksi niin Pohjois-Euroopan talvessa kuin päiväntasaajallakin usealla käytössämme olevalla aluksella, sanoo insinöörikomentaja Daniel Peskett tiedotteessa.

Kaikki miehistön jäsenet on rokotettu koronavirusta vastaan sekä testattu ennen vierailua. Koronarajoituksista johtuen yleisöllä ei ole tällä kertaa pääsyä alukselle. IS pääsi vierailemaan aluksella sen viime visiitillä vuonna 2019.