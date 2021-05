HS: Tytti Yli-Viikari avautuu VTV-kohusta: ”Ei auta, jos yritän itse piipittää, että en minä mitään pahaa ole tehnyt”

Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n virasta pidätetty pääjohtaja Tytti Yli-Viikari kuvailee HS:lle toimiinsa kevään aikana kohdistunutta arvostelua ja kohua hämmentäväksi.

Yli-Viikari kommentoi asiaa Helsingin Sanomien laajassa haastattelussa.

Muun muassa pääjohtajan runsasta matkustelua ja rahankäyttöä on kyseenalaistettu. Yli-Viikarin mukaan "hämmentävää" on ollut esimerkiksi se, että hänen tapauksessaan esiin on nostettu "raflaavia yksityiskohtia" katsomatta asioiden taustaa.

Keskusrikospoliisissa (KRP) on VTV:hen liittyen käynnissä kaksi esitutkintaa. KRP epäilee Yli-Viikaria törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja maksuvälinepetoksesta.

Tutkinnat koskevat VTV:n virkamiehelle ilman työvelvoitetta jatkunutta palkanmaksua sekä Yli-Viikarin työmatkoista kertyneiden lentopisteiden käyttöä. Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, joista häntä epäillään. Hyllytyksestään Yli-Viikari on tehnyt valituksen hallinto-oikeuteen.

Yli-Viikari ei juuri ole kommentoinut esille nousseita asioita julkisuudessa. Huhtikuussa hän esiintyi Ylellä Arto Nybergin tv-ohjelmassa.

HS:lle Yli-Viikari kuvailee ilmapiirin olleen talvella niin tuomitseva, ettei hän kokenut haastattelujen antamisen olevan hyödyllistä.

– Silloin siinä tilanteessa koin, että keskustelua rauhoittavat äänet jäivät vaimeiksi eikä minun ääneni olisi ollut oikea rauhoittamaan suuttumusta. Ei auta, jos yritän itse piipittää, että en minä mitään pahaa ole tehnyt, Yli-Viikari sanoo HS:lle.

Yli-Viikari ei HS:n haastattelussa vastannut tarkemmin lentopisteiden käyttöä tai virkamiehen kanssa tehtyä sopimusta koskeviin kysymyksiin. Lentopisteiden käytöstään hän ei kertonut keskeneräiseen esitutkintaan vedoten.