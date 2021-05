Suomen Ratsastajainliitossa järkytyttiin hyväksi­käytöistä naantalilais­tallissa – ”Toiminta on tapahtunut täysin meiltä piilossa”

Tapahtumaketju sai alkunsa Turun Sanomien julkaisemasta laajasta selvityksestä.

Suomen Ratsastajainliiton toiminnanjohtaja Jukka Koivisto pitää Naantalissa hevostallilla paljastunutta epäiltyjä seksuaalisia hyväksikäyttöjä hirvittävinä. Hän korostaa, että on asiassa mediatietojen valossa.

– Näiden tietojen valossa en toivoisi tuollaista kokemusta kenellekään hevosten parissa. Minussa saa aikaan vahvan tunnereaktion, että väitteiden mukaan eläinrakkauden kautta on pyritty käyttämään hyväksi lasten luottamusta.

Koivisto kertoo, että epäilyksien kohteena oleva naantalilainen talli ei ole Suomen Ratsastajainliiton jäsen eikä sillä ole mitään siteitä liittoon.

– Toiminta on tapahtunut täysin meiltä piilossa. Vain pieni osa ihmisistä, joilla on hevosia, on jäsentallitoimintamme piirissä.

Naantalilaisen tallin toiminta nousi julkisuuteen, kun Turun Sanomat julkaisi laajan selvityksen, jonka mukaan tallilla tapahtuneista rikoksista on tehty ainakin kolme rikosilmoitusta. Lehden mukaan jopa kymmeniä tyttöjä tai naisia on joutunut kaltoin kohdelluksi tallilla.

Suomen Ratsastajainliiton toiminnanjohtaja Jukka Koivisto

TS:n mukaan uhreilla on teetetty työtä, joka voidaan rinnastaa pakkotyöhön. Lisäksi osa heistä on joutunut eriasteisten seksuaalisten tekojen kohteeksi.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi tallin toiminnasta vastanneen pariskunnan perjantaina. Heitä epäillään ainakin törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä.

Suomen Ratsastajainliitto vastaa sekä ratsastusurheilusta että seura- ja tallitoiminnasta. Koivisto kertoo, että liiton koulutuksissa otetaan huomioon häirinnän tunnistaminen ja ehkäiseminen.

Koivisto kertoo, että Naantalin tapauksen johdosta liittoon ei ole tullut yhteydenottoja vastaaviin tapauksiin liittyen. Hän ei osaa arvioida, tuleeko yhteydenottoja jatkossa. Hän ei kuitenkaan usko vastaavanlaisten tapausten esiin tulemiseen.

– En usko, että samanlaiset väärinkäytökset ovat todennäköisiä niissä talleissa, jotka ovat meidän jäseniä ja noudattavat laatukriteerejämme. Pidän todennäköisyyttä aika alhaisena.

Hän kertoo, että liitolla on nollatoleranssi häirinnälle.

Koiviston mukaan mahdollisuuksia toimia on useita, jos on joutunut lajin piirissä häirinnän kohteeksi. Asiasta voi ilmoittaa esimerkiksi liittoon tai Suomen urheilun eettiseen keskukseen.

– Ja ilman muuta, jos epäilee rikosta, oikea väylä on poliisi.

Hevosurheilu-lehti toteutti vuoden 2019 lopulla kyselyn hevosalalla tapahtuvasta seksuaalisesta tai sukupuoleen perustuvasta häirinnästä. Kyselyyn vastasi nimettömästi 463 ihmistä, joista suurin osa oli naisia. Vastaajista 62,8 prosenttia kertoi, että on kokenut hevosalalla seksuaalista häirintää ja 45 prosenttia sukupuoleen perustuvaa häirintää.

Kyselyn mukaan yleisimpiä häirinnän muotoja ovat seksistinen vitsailu, vihjailu, asiaton koskettelu, takapuolelle läpyttely ja taputtelu, kouriminen ja kähmiminen.

Muutama prosentti vastanneista kertoi joutuneensa raiskauksen uhri. 12 oli ollut yhteydessä poliisiin.

Koivisto sanoo, että Suomen urheilun eettisen keskuksen tutkimusten mukaan asiaton kielenkäyttö ja seksuaalinen sanallinen häirintä on ”aivan liian yleistä” myös hevosalalla.

– Alalla seurataan, valvotaan ja ohjeistetaan, että kukaan hevosten kanssa toimiva ei joutuisi tällaista kokemaan.

Vakavammat rikkomukset ovat hänen mukaansa harvinaisia.

– Kun rikoksen epäily ylittyy, se on välittömästi poliisiasia.