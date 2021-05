Helsingistä häädettyä ravintolaa epäillään rikoksesta Kotkassa – yrittäjä: ”En ymmärrä, mitä tässä on enää tutkittavaa”

Poliisi tyhjensi ja eristi Kotkan Kantasatamassa, keskustan kupeessa kelluvan ravintolalautta Oceanbarin lauantain vastaisena yönä ja suoritti siellä tutkintaa.

Tutkinnanjohtaja Mika Salminen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että ravintolaa epäillään ”ympäristöön liittyvästä rikoksesta”, mutta ei suostu tarkentamaan, mistä rikosepäilyssä on kyse. Salmisen mukaan taustalla ei kuitenkaan ole väkivaltaa tai omaisuusrikosta.

– Ravintolatoiminta on keskeytetty siihen asti, kunnes voidaan taata, että toiminta täyttää kaikki säädökset ja normit. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että lupaa ei voida antaa toiminnan käynnistämiseen tai paikan avaamiseen, Salminen sanoo.

Salminen kertoo rikosepäilyjen syntyneen, kun ravintolavalvontaa suorittaneet poliisit olivat havainneet lautalla ”tiettyjä elementtejä”, jotka viittasivat rikolliseen toimintaan.

Oceanbarin yrittäjä Matias Kerminen pitää tutkintaa aiheettomana ja kutsuu poliisin toimintaa ”ylilyönniksi tilanteeseen nähden”.

Kerminen kertoo poliisin epäilevän, että ravintolan viemärijätteet ohjattaisiin lautalta suoraan mereen. Tämä ei hänen mukaansa pidä paikkaansa, vaan lautalla on asianmukaiset jätevesisäiliöt, jotka sijaitsevat lautan alla.

– Ne on näytetty viranomaisille, että missä ne on. En ymmärrä, mitä tässä on enää tutkittavaa, Kerminen sanoo.

IS:n lukijan lähettämä kuva poliiseista ravintolalautalla.

Oceanbar on sama ravintolalautta, jonka Helsingin kaupunki ajoi pois Hakaniemen rannasta vuonna 2019. Syynä oli puuttuva rakennuslupa.

Kermisen mukaan ravintolan jätevedet toimitettiin aiemmin veneilijöille tarkoitetuille septitankkien tyhjennyspaikoille, mutta kaupunki kielsi tyhjennyspaikkojen käytön ravintolalta. Sen jälkeen ravintola on tilannut säännöllisin väliajoin viemärin tyhjennyksen, jonka tekevät ammattilaiset.

Kermisellä itsellään ei ole tietoa tutkinnan etenemisestä. Hänen mukaansa poliisi haluaa asiantuntijan selvittämään, onko lautan jätevesihuolto asianmukaisella tolalla, sillä poliisit itse eivät osanneet arvioida järjestelyn asianmukaisuutta.

Tutkinnanjohtaja Salmisen mukaan tilannetta tarkastellaan maanantaina yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

– Tarkistetaan ne edellytykset, joiden pitää täyttyä, jotta toiminta voisi uudelleen käynnistyä, Salminen sanoo.

Kyseessä on sama ravintolalautta, jonka Helsingin kaupunki hääti vuonna 2019 pois Hakaniemen rannasta. Helsingin Sanomat kertoi tuolloin, että lautalla ei ollut voimassa olevaa rakennuslupaa.

Lautta hinattiin Helsingistä Kotkaan, ja se avasi ovensa asiakkaille uudessa sijainnissaan viime kesänä rakennusluvan vahvistuttua. Kermisen mukaan Kotkan kaupunki on ollut hyvin yhteistyöhaluinen ravintolalautan suhteen.