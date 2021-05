Ruokintapeltojen määrä on ainakin kymmenkertaistettava, mikäli vahingot aiotaan saada kuriin kunnolla, sanoo lajivahinkokoordinaattori.

Kevään hanhipeltokokeilu Pohjois-Karjalassa näyttää onnistuneen jopa odotuksia paremmin.

Hanhipaimenet saivat karkotettua viljelyksille ruokailemaan laskeutuneet valkoposkihanhet niille varatuille ruokintapelloille ja muilla alueilla nurmisato pelastui.

Toukokuun alussa alkaneen kokeilun oli määrä päättyä tiistaina. Hyvien tulosten rohkaisemana sitä on kuitenkin päätetty jatkaa päivä kerrallaan niin kauan kuin hanhien kevätmuutto kestää.

– Viljelijöiltä alkoi tulla sellaista palautetta, että hanhia vielä on ja karkotusta on syytä jatkaa. Niiden muutto on jatkunut tänä keväänä pitempään kuin olimme arvioineet. Kun lupa on voimassa ja rahaa jäljellä, hanhipaimenet jatkavat työtään toistaiseksi, lajivahinkokoordinaattori Mika Pirinen Pohjois-Karjalan ely-keskuksesta kertoo.

Pirinen arvioi, että ainakin Pohjois-Karjalassa kevään hanhituhot jäävät huomattavasti pienemmiksi kuin viime vuonna. Viime keväänä vahinkoilmoituksia tuli parisataa, nyt niitä on tähän mennessä tullut vain viitisenkymmentä. Viime vuonna hanhituhoja korvattiin Pohjois-Karjalassa 2,5 miljoonalla eurolla.

Satovahinkojen väheneminen ei kuitenkaan ole vain hanhipaimenten ansiota. Lintuja on Pirisen mukaan ollut liikkeellä selvästi viime vuotta vähemmän. Muuttomatkallaan ne ovat käyttäneet muita reittejä ja pysähtyneet lepopaikoilleen lyhyemmäksi aikaa. Osa on jatkanut matkaansa kokonaan pysähtymättä.

Hanhille tarkoitettuja ruokintapeltoja oli tänä keväänä Pohjois-Karjassa noin 330 hehtaaria. Ruokintapellot ovat osa Luonnonvarakeskus Luken, Pohjois-Karjalan ely-keskuksen ja Turun yliopiston kaksivuotista hanhipeltohanketta. Hankkeella on 1,3 miljoonan rahoitus.

Hanhia karkotettiin viljelmiltä ruokintapelloille muun muassa neljällä 7 000 euroa maksaneella lasertykillä. Jalkatyöhön oli ympäristöministeriön 30 000 euron suuruisella erillismäärärahalla palkattu kahdeksan hanhipaimenta. Heidät pestasi työhön Värtsilän Riistamiehet.

Paimenet saivat työstään palkkaa 15–20 euroa tunnilta. Siitä he kuitenkin joutuivat itse maksamaan liikkumisensa tiluksilta toisille. Pisimmillään autolla ajoa saattoi kertyä yhden työvuoron aikana jopa pari-kolmesataa kilometriä.

– Järjestelmä jouduttiin panemaan pystyyn niin nopealla aikataululla, ettei kaikkea osattu ottaa huomioon. Jatkossa paimenille on palkan lisäksi maksettava erikseen kilometrikorvaukset, paimennusta riistamiesten puolesta organisoinut maanviljelijä Mika Piiroinen sanoo.

Itsekin maitaan hanhien ruokintapelloiksi luovuttanut Piiroinen on tyytyväinen kokeilun tuloksiin.

Lasertykki on asemassaan valmiina valkoposkihanhien hyökkäykseen Koivikon tilan pellolla Kiteen Puhoksessa.

– Olemme saaneet paljon kiitosta viljelijöiltä ja Luonnonvarakeskukselta. Toivomus on, että karkotusta voidaan tulevina vuosina jatkaa ja toimintaa laajentaa. Kokeilun ulkopuolelle jääneiltä viljelijöiltä on tullut palautetta, että hekin haluavat toimintaan mukaan.

Mikäli valkopiskihanhien maanviljelylle aiheuttamat vahingot aiotaan saada kuriin kunnolla, hanhipeltojen määrää ja karkotustoimia on lisättävä tuntuvasti.

– Vähintäänkin kymmenkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Mikäli mukaan otetaan Parikkalan seutu Etelä-Karjalan puolelta, hanhipeltoja tarvitaan 4 000–5 000 hehtaaria, lajivahinkokoordinaattori Mika Pirinen sanoo.

Maitaan hanhien ruokintapelloiksi luovuttavat viljelijät eivät saa niistä satovahinkokorvausten lisäksi erillistä korvausta. On vaara, että EU tulkitsisi sen päällekkäiseksi korvaukseksi. Kevätmuuton jälkeen tyhjäksi syödyiltä pelloilta saa korjata niille nousevan uuden sadon normaalisti.

Hanhipaimen Emmi Piiroinen ja hanhipaimenten ylipaimen Mika Piiroinen, oman alansa ensimmäisiä edustajia Suomessa.

Laseraseet kuukauden kateissa

Hanhipaimenten aseistuksena oli määrä kokeilla myös käsikäyttöisiä laserkarkottimia, mutta kevättalvella Hollannista tilatut laserpyssyt juuttuivat kuukaudeksi kuriiriyhtiön terminaaliin Joensuussa.

PDP Groupin kautta Hollannista Suomeen lähetetyt aseet olivat kirjautuneet PostNordin terminaaliin Turkuun 26.4. mutta sen jälkeen niistä ei ollut havaintoja. PostNord vastaa PDP Groupin lähetysten jakelusta Suomessa.

Aseet löytyivät tämän viikon keskiviikkona PostNordin terminaalista Joensuusta. Nyt ne on toimitettu vastaanottajalleen Pohjois-Karjalan ely-keskukselle.

Lähetyksen pitkää toimitusaikaa selitetään sillä, että lähetyksestä puuttui vastaanottajan osoite, eikä yhtiöllä ollut tiedossaan myöskään sähköpostia tai puhelinnumeroa vastaanottajalle.

– Näiden selvittäminen on valitettavasti meidän päässämme kestänyt. Olen siitä erittäin pahoillani, vastasi Katja Luotola PostNordin viestinnästä.

Aseiden katoamisesta ennätettiin jo huolestua, sillä asiantuntemattomissa käsissä ne ovat vaarallisia. Väärin käytettynä ne voivat aiheuttaa ihmisille vakavia silmävaurioita.