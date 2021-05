Yltä päältä veressä ollut poika herätti partionjohtajan yöllä – 34 vuotta myöhemmin hän palasi Turkuun Viking Sallyn mysteerimurhasta syytettynä

18-vuotiaasta partiopojasta kasvoi Tanskassa tunnettu rikollinen, joka on härnännyt poliisia ennenkin. Nyt oikeus joutuu ratkaisemaan, oliko raa’an veriteon uhrit löytänyt poika sittenkin murhaaja.

Verisenä hyttiin saapunut partiopoika on nyt syytettynä Viking Sallyn surmista.

Heinäkuu 1987, aamuyö. 155-metrinen matkustajalaiva Viking Sally ajaa kohti Turkua Ahvenanmaan saaristossa.

Laivalla on toistatuhatta matkustajaa. Kyydissä on muun muassa ryhmä partiolaisia, joiden päämääränä on leiri Varsinais-Suomen Sauvossa. Partionjohtaja nukkuu yksin hytissään, kun yllättäen yksi partiolaisista tulee herättämään hänet.

18-vuotias poika kertoo tarvitsevansa puhtaat vaatteet. Silloin partionjohtaja näkee, että pojan vaatteet ovat yltä päältä veressä. Ohikiitävän hetken hän ajattelee pojan joutuneen tappeluun – sitten hän tajuaa, että verta on niin ylettömästi, ettei nuorukainen olisi tolpillaan.

Arkistokuva syytetystä. Syyttäjien mielestä poika ei auttanut uhreja vaan oli itse murhaaja.

Poika sanoo saman, minkä partionjohtaja jo tietää: veri ei ole hänen. Laivan kannella tapahtui onnettomuus ja hän oli auttamassa uhrien kantamisessa.

Kaksikko käy hakemassa puhtaat vaatteet partioryhmän autosta autokannelta. Sen jälkeen he menevät neuvontaan pyytämään, että laivan henkilökunta pesisi veriset vaatteet. Hieman ennen kuin laiva saapuu Turkuun, pojalle annetaan vaatteet takaisin pestyinä ja kuivattuina.

Siinä vaiheessa Turun poliisi yrittää selvittää kuumeisesti, kuka hyökkäsi helikopterikannella nukkuneen saksalaisparin kimppuun.

Uhreista 20-vuotias Klaus Schelke kuolee auttajiensa käsiin. 22-vuotias Bettina Taxis selviää hyökkäyksestä hädin tuskin hengissä. Hän herää sairaalassa vasta kymmenen päivän kuluttua eikä muista tapahtuneesta mitään.

Vajaa viikko sitten sama partiopoika palasi Turkuun. Viking Sallyn veren ja väkivallan yöstä on kulunut melkein 34 vuotta.

Välissä on tapahtunut paljon. Moni aikalaisista on kuollut. Sittemmin Estoniaksi ristitty Viking Sally makaa Itämeren pohjassa. Tanskalainen partiopoikakin on nyt 52-vuotias mies.

Syyttäjien mielestä hän ei auttanut uhreja vaan oli itse murhaaja. Rikosasiaa käsiteltiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa koko viikko. Tuomio annetaan kesäkuun lopussa.

Liituraitaan pukeutunut syytetty käyttäytyi käräjillä korostetun itsevarmasti. Hän ei piilotellut kasvojaan kuvaajilta. Päinvastoin yhtenä päivänä hän otti hyväntuulisena kännykkäkamerallaan selfieitä oikeustalon ulkopuolella.

Hänen reaktionsa syytteisiin oli hyvin erilainen vielä puolisen vuotta sitten, kun tieto oli tuore.

– Minulla ei ole mitään sanottavaa, älkää soitelko enää uudestaan, sanoi mies Ilta-Sanomille ja löi luurin korvaan.

Syytetty saapumassa asianajajansa kanssa oikeuteen perjantaina.

Vuosien varrella hän on kertonut useille henkilöille olevansa Viking Sallyn etsitty murhamies.

Esimerkiksi entistä vaimoaan piinatessaan hän lähetti tälle lukuisia uhkaavia tekstiviestejä, joissa rehvasteli veriteolla.

”Minä olen murhaaja -- Minä saan olla ylpeä siitä, että olen selviytynyt murhasta. Olen niitä harvoja, jotka ovat tehneet ratkaisemattoman. Toinen kuollut ja toinen aivokuollut, kaksi saksalaista”, kuului yksi viesteistä.

Yksityiskohtaisimmin hän kertoi murhasta suomalaisille rikostutkijoille, jotka kävivät tapaamassa häntä Kööpenhaminan läntisessä vankilassa vuonna 2016.

Hän oli hyvin tarkka, ettei keskustelua videoitu tai nauhoitettu salaa. Poliisin pöytäkirjan mukaan mies kertoi hyökänneensä opiskelijaparin kimppuun ryöstötarkoituksessa.

Mies kertoi, ettei ollut saanut kotoa rahaa partiomatkalle. Hän oli vihainen ja katkera siitä, ettei ylipäänsä saanut koskaan mitään itselleen – ja nurkkaan ajettuna mitätönkin asia voi saada hänet räjähtämään. Opiskelijapari ei ollut tehnyt hänelle mitään. He vain olivat väärässä paikassa väärään aikaan.

Kesken rajun yllätyshyökkäyksen hän huomasi, että paikalle oli tulossa muita partiolaisia. Hän kävi viskaamassa teossa käyttämänsä kuonavasaran laidan yli mereen ja palasi rikospaikalle ”löytämään” veriset uhrit muiden partiolaisten kanssa.

Tämä tarjosi selityksen moneen kysymykseen, jotka olivat askarruttaneet rikostutkijoita. Rikoksen taustalla oli kuin olikin ryöstömotiivi, mutta teko keskeytyi, eikä uhreilta ehditty viedä omaisuutta.

Tärkein tiedoista oli tekoväline. Vuosien aikana tekovälineiksi oli soviteltu pelastusveneen putkea ja veiviä, rautakiilaa, metalliputkea ja palokirvestäkin, mutta mitään sopivaa ei ollut löydetty. Oliko se sittenkin laivan varustukseen kuulunut kuonavasara? Tämä on nyt syyttäjien käsitys.

Viking Sallyn uhrit Klaus Schelkle ja Bettina Taxis vuonna 1987 kuvattuina.

Syyttäjät kuitenkin kokivat kovan takaiskun heti oikeudenkäynnin alussa. Mies pyörsi kaikki puheensa ja vuonna 2016 tehdyt kuulustelut julistettiin hyödyntämiskieltoon. Kuulustelut oli tehty englanniksi ilman, että epäillyllä oli avustajaa paikalla.

Puolustuksen mukaan kysymykset olivat olleet johdattelevia. Epäillyltä oli muun muassa kysytty, mitä tämä haluaisi sanoa Viking Sallyn uhreille. Puolustuksen mukaan partiopojalla ei olisi ollut minkäänlaista motiivia surmata kannella nukkunutta opiskelijaparia.

Puolustuksen mukaan veriteon on voinut tehdä joku muu, eikä murhapuheilla ollut mitään todellista pohjaa. Niiden tarkoituksena oli pelotella entistä vaimoa ja provosoida poliisia.

Tämäkin vaihtoehto on otettava vakavasti. Vaikka mies ei olisi pyörtänyt puheitaan, tunnustus ei sellaisenaan riittäisi tuomioon. Se on todennettava oikeaksi muulla näytöllä, sillä henkirikoksilla rehentely ei ole mitenkään ainutlaatuinen ilmiö. Erinäisissä baaripuheissa on tunnustettu niin Tampereelta 1999 kadonneen Raisa Räisäsen murha kuin vihjailtu tiedoilla Järvenpään sarjamurhaajasta.

Etenkin julkisuudesta tutut rikokset vetävät valetunnustajia puoleensa kuin hunaja kärpäsiä – esimerkiksi Ruotsin pääministerin Olof Palmen murhan on tunnustanut yli 130 ihmistä.

Väärien tunnustusten taustalla voi olla myös mielenterveysongelmia ja osa valetunnustajista uskoo aidosti tunnustukseensa. Suomestakin tiedetään tapaus, jossa henkilö oli niin varma tekemästään henkirikoksesta, että syyllisyydentunnossaan tappoi itsensä. Poliisi kuitenkin pystyi selvittämään, ettei henkilöllä ollut todellista yhteyttä henkirikokseen.

Syyttäjien käsityksen mukaan Viking Sallyn veriteossa käytetty ase oli laivan varustukseen kuulunut kuonavasara. Varsinaista tekovälinettä ei koskaan löydetty, sillä se heitettiin mitä luultavimmin laidan yli.

Jos partiopoika kärsi tunnontuskista, se ei ainakaan näkynyt ulospäin.

Sen jälkeen kun Viking Sally oli saapunut Turun satamaan, partiolaiset suuntasivat leirille Sauvon Ampolaan.

Lehdistö oli luonnollisesti kiinnostunut pojasta, joka oli löytänyt Viking Sallyn uhrit. Partionjohtaja olisi halunnut suojella poikaa julkisuudelta, mutta poika itse halusi antaa lehdille haastatteluja.

– Leirillä hän käyttäytyi sankarin tavoin, ja nautti ollessaan valokeilassa, partionjohtaja kertoi poliisille esitutkinnan aikana vuonna 2017.

Viikkolehti Seuralle poika kertoi kävelleensä helikopterikannella ja nähneensä yhtäkkiä kolme muuta poikaa opiskelijaparin makuupussien äärellä.

– Samalla huomasin, että jotain oli vinossa. Kun menin lähemmäksi, huomasin, että verta oli joka puolella ja makuupusseissa maanneet nuoret olivat yltä päältä veressä -- heidän kasvonsa olivat kuin sohjoa, ikään kuin niitä olisi hakattu jollain vasaran tapaisella. Heidän vartalossaan ei näkynyt mitään haavoja. Tytöltä oli lisäksi veistetty yksi sormi irti.

Jälkikäteen tarkasteltuna sitaatti on kiinnostava, kun ajatellaan, ettei tuossa vaiheessa poliisillakaan ollut tietoa sopivasta murhavälineestä. Poliisin mielestä näin yksityiskohtaisten havaintojen tekeminen on käytännössä mahdotonta muilta kuin tekijältä.

Oikeudessa mies kiisti koskaan sanoneensa mitään vasarasta Seuran toimittajalle. Hän hermostui ja pyyhkäisi edessään olleen paperin pöydältä.

Viking Sallyn pohjapiirros poliisin tutkintamateriaalista.

Kotimaassaan Tanskassa mies tunnetaan kovan luokan rikollisena.

Hyvin rikkonaisen lapsuuden sijaisperheissä elänyt mies päätyi rikoksen polulle jo varhain. Hänen elämästään on mennyt peräti 19 vuotta eri vankiloissa istuessa. Talousrikoksia, ryöstöjä, laittomia aseita, uhkauksia, vankilapakoja.

1990-luvulla hän kaivoi tiensä vankilasta vapauteen teelusikalla ja lähetti karkumatkaltaan poliisipäällikölle suivaantuneen postikortin, koska poliisipäällikkö oli kutsunut häntä vaaralliseksi.

– Älä puhu paskaa, en minä ole vaarallinen. Olen mukava mies.

Hän vihaa Tanskan poliisia ja on tottunut leikkimään viranomaisten kanssa kissaa ja hiirtä.

Miestä kuulustellut rikostutkija ennakoi jo vuosi sitten omassa todistajakuulustelussaan, että mies saattaa pyörtää puheensa murhasta.

– Hän sanoi, että hän oli silloin asiassa sankari ja olisi huono asia, että jos hän nyt muuttuisi asiassa sankarista murhaajaksi. -- Hän todennäköisesti ajatteli ja ajattelee yhä, että hän voi lopulta aina tarvittaessa perua puheensa, eikä poliisilla ole häntä vastaan riittävästi näyttöä hänen tuomitsemisekseen, sanoi kokenut poliisi esitutkintapöytäkirjan mukaan.