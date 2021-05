Kuopiolaisen ajoneuvoyhdistelmän jumittuminen Hyvinkään keskustassa pääradan alle johtui paikalta hävinneestä alituksen korkeudesta kertovasta liikennemerkistä.

Kuopiolaisen kuljetusliikkeen kuljettaja koki perjantaina puolen päivän aikaan Hyvinkäällä ikävä yllätyksen, kun hänen ajamansa ajoneuvoyhdistelmä jumittui Seittemänmiehenkadulla pääradan kahteen siltaan: vetoauton kuormakorin etuosa tarrasi kiinni länsipuolisen sillan alikulun kattoon, peräkärry puolestaan itäpuoliseen siltaan.

Rikoskomisario Markku Lylykangas kertoi onnettomuuden jälkeen Aamuposti-lehdelle, että kyseessä ei ollut ensimmäinen eikä varmaankaan edes viimeinen kerta, kun rekka jäi kiinni kyseiseen paikkaan.

Sekä Lylynkangas että Ilta-Sanomien haastattelema Hyvinkään kaupungin liikenneinsinööri Kimmo Kiuru mainitsivat sillan kattorakenteissa olleista vanhemmista jäljistä, jotka osoittavat, että siltaan on ajettu kiinni aiemmin.

– En ole kuullut, että kaupungille olisi tullut sillan mataluudesta korvausvaateita, Kiuru sanoo.

Kaupunki ei joudu korvausvastuuseen, jos sillan suurin sallittu alituskorkeus on merkitty liikennemerkillä.

Kuopiolaisen kuljetusyrittäjän noin 4,2 metriä korkean yhdistelmän kokemat vauriot tulevat kuitenkin Hyvinkään kaupungin maksettaviksi, vaikka alikulun enimmäismitaksi ilmoitetaankin 3,8 metriä.

Kuljetusyrittäjän mukaan poliisi oli todennut saman asian, jonka paikalla olleet totesivat heti onnettomuuden jälkeen: ennen siltaa ei ollut 3,8 metrin korkeudesta kertovaa liikennemerkkiä.

Kuljettaja oli todennäköisesti huomannut sillan epäilyttävän mataluuden sen alle ajaessaan, mikä todennäköisesti vähensi ajoneuvojen kokemia vaurioita.

Tarvittava liikennemerkki asennettiin sitä varten valmiina olleeseen varteen välittömästi onnettomuuden jälkeen.

Kaupungin liikenneinsinööri Kimmo Kiurulla ei ole tietoa, mihin ja milloin merkki on kadonnut. Hänen mukaansa vaihtoehtoja on kaksi: joku on ottanut sen itselleen muistoksi, tai sitten merkki on vaurioitunut esimerkiksi lumitöiden yhteydessä, eikä uutta merkkiä ole muistettu tuoda paikalle.

Liikennemerkkien päätyminen talleihin tai vastaaviin koristeeksi ei ole mitenkään harvinaista, mutta harvoin noista muistohankinnoista aiheutuu samanlaisia kustannuksia, kuin mitä nyt Hyvinkäällä tapahtui.

Kiuru kertoo, että vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi paikalle laitetaan tuplamäärä alikulun korkeudesta kertovia liikennemerkkejä.

Vetoauto ajettiin irti sen jälkeen, kun sen eturenkaat oli tyhjennetty. Kuormakorin kattorakenteiden vaurioitumisen lisäksi ohjaavan akselin renkaat vaurioituivat niin pahasti, että niihin ei saatu irrotuksen jälkeen ilmaa.

Peräkärryn irrotusta viivästytti jonkin verran se, että vetoaisa oli arvatenkin saanut ”kipeää”, kun meno tyssäsi. Kärry työnnettiin takaisin tulossuuntaan etummaisten akseleiden renkaiden tyhjentämisen jälkeen.

Rengasvaurioiden lisäksi peräkärryn kuormakori kärsi betonirakenteiden kanssa hierotusta tuttavuudesta.