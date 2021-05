Juhannuksen säästä ensimmäinen ennuste – tällainen se on

Kesäkuun lähestyessä sää lämpenee päivä päivältä. Tuoreen kuukausiennusteen mukaan helleraja voi ylittyä ensi viikolla.

Myrskysää ruhjoi vielä keskiviikkona Suomea rajusti. Viikonloppuna sää poutaantuu ja lämpenee selvästi.

– Lännestä Suomeen saapuva korkeapaine vahvistuu lauantaina. Sää on maan etelä- ja länsiosissa aurinkoista, itä- ja pohjoisosissa on pilvisempää, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen kertoo Ilta-Sanomille.

Lauantaina on enimmäkseen poutaa ja melko aurinkoista monin paikoin Suomessa.

– Lämpötilat ovat maan eteläosissa noin +15 astetta, keskiosissa +10 ja pohjoisimmissa osissa + 5 astetta, hän sanoo.

– Kesäkuun lähestyessä sää lämpenee päivä päivältä. Sunnuntain on jo Seinäjoen korkeudella asti sisämaassa +20 astetta lämmintä. Rannikoilla on hieman viileämpää. Maan pohjoisosissakin on jo +15 astetta lämmintä sunnuntaina, Parviainen sanoo.

Kesäkuu alkaa lämpimänä – helle voi palata

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n tuoreen kuukausiennusteen perusteella 31. toukokuuta alkavan viikon keskilämpötila on Suomessa 1–6 astetta tavanomaista lämpimämpi.

Tuorein kuukausiennuste ulottuu ajalle 31.5.2021–27.6.2021 eli juhannusta seuraavaan päivään asti.

– Suomeen virtaa lämpimämpää ilmaa sunnuntaista 30. toukokuuta alkaen, tulossa on lämmintä kesäsäätä kesäkuun alkuun. Myös sateet jäävät korkeapaineen alla tavanomaista vähäisemmiksi, Forecan meteorologi Jenna Salminen kertoo Forecan blogissa.

Lämpötilat kohoavat 31. toukokuuta alkavalla viikolla jo 20–25 asteeseen. Aurinkoa ja kumpupilviä nähdään laajalti. Pohjois-Euroopassa olevan korkeapaineen ympärillä liikkuu kuitenkin myös sateita, joita saattaa ajoittain päästä Suomeenkin.

Hellerajan eli 25 asteen ylitys on siis ensi viikolla taas lähellä.

Kuukausiennusteen mukaan 7. kesäkuuta alkavalla viikolla Suomen itäpuolelle Venäjälle on odotettavissa matalapainesäätä.

– Tämä voi tarkoittaa, että matalapaineet saattavat kiskoa Suomeen viileämpää ilmaa. Asetelma näkyy ennusteessa keskimääräistä kylmempänä tai lämpötiloiltaan keskimääräisenä viikkona meillä, Salminen sanoo blogissa.

14. kesäkuuta alkavalla viikolla Suomen yllä on merkkejä hieman tavanomaista viileämmästä säästä.

– Suomen suunnalla ehkä vahvistuu matalapainevoittoiseen taittava tilanne, joka edeltävällä viikolla on ollut jo maan itäpuolella Venäjällä, hän kertoo.

Sademäärät ovat ennusteen mukaan edelleen Suomessa laajalti lähellä keskimääräisiä.

Toiveita lämpimästä juhannuksesta

Mitä pidemmälle ennuste ulottuu, sitä epävarmemmaksi se muuttuu. Juhannusviikkoa kohden ennusteen epävarmuus siis kasvaa. Tämän hetken ennusteessa juhannusviikon sademäärät ovat lähellä ajankohdan keskimääräisiä sademääriä.

– Islannin suunnalle on tässä vaiheessa keskittymässä mahdollisesti matalapainetta. Tämä mahdollistaisi, että Suomeen voi päästä nousemaan lämpimämpää ilmaa etelästä ja lännestä, Forecan Salminen kertoo.

– Kuukausiennusteessa juhannusviikon keskilämpötilat näyttävät tässä vaiheessa laajalti keskimääräisiltä tai hieman tavanomaista lämpimämmiltä, mutta viikko on vielä arvoitus, hän sanoo.