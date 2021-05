Nämä sairaudet voivat heikentää korona­rokotteen tehoa virus­muunnoksia vastaan – yksi riski­tekijä on ylitse muiden

Muun muassa ikä, eri syöpähoidot ja elinsiirrot laskevat ihmisen immuunipuolustusta – tällöin koronarokotekaan ei tehoa niin hyvin.

Koronarokotuksen suojateho voi jäädä terveydentilaltaan haurailla heikommaksi kuin rokotetuilla keskimäärin. Näin on erityisesti virusmuunnoksen aiheuttaman koronavirustartunnan osalta.

Terveydentilaltaan haurailla kehon immuunipuolustusjärjestelmä on jo valmiiksi heikentynyt, eivätkä rokotuksen aikaan saamat vasta-aineet nouse samalle tasolle perusterveiden kanssa. Erityisesti virusvarianttien neutraloimiseen (brittivarianttia lukuun ottamatta) vaaditaan enemmän vasta-aineita ja neutraloivia vasta-aineita kuin kantavirus sars-cov-2:n neutraloimiseen.

Immuunipuolustusta heikentävät esimerkiksi elin-, kudos- ja kantasolusiirrot ja erilaiset syöpähoidot.

– Elinsiirtopotilaille annetaan hylkimisreaktion estämiseksi immuunipuolustusta alentavia lääkkeitä. Silloin on kohonnut riski siihen, että rokotteen teho laskee, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoi.

– Sama koskee syöpäsairauksien hoitoa, jos annetaan solunsalpaaja- tai muuta immuunipuolustusta alentavaa hoitoa, esimerkiksi sädehoitoa. Syöpätyypillä ei ole sinänsä merkitystä. Asian pihvi on se, annetaanko immuunipuolustusta alentavaa hoitoa, Mäkijärvi jatkaa.

Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen lisää, että nyrkkisääntö on, että kaikilla syystä tai toisesta immuunijärjestelmää alentavilla seikoilla voi olla vaikutusta koronarokotteen tehoon.

Tällaisia ovat Järvisen mukaan myös autoimmuunisairaudet kuten esimerkiksi nivelreuma, kilpirauhasen autoimmuunitulehdus, tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisen vajaatoiminta.

Nivelreuma kuuluu autoimmuunisairauksiin ja alentaa elimistön vastustuskykyä.

– Myös tulehduksellinen suolistosairaus voi alentaa vastustuskykyä, jos lääkehoito on voimakas, Järvinen sanoo.

Pienellä osalla väestöstä esiintyy hyvin harvinaisia synnynnäisiä immuunipuolustuspuutossairauksia kuten hypogammaglobulinemiaa (veriplasman alentunut IgG-pitoisuus), fagosytoosihäiriötä (bakteerien ja mikrobien tuhoamishäiriö) tai soluvälitteisen immuniteetin häiriötä.

Vastustuskykyä alentavat myös muun muassa pahanlaatuinen veritauti, pernan puuttuminen tai hiv-infektio.

Näihin kaikkiin liittyy vasta-ainepitoisuuksien ja määrien aleneminen, eli ne lisäävät yleistä infektioriskiä. Myös riskiä saada koronavirusinfektio – rokotuksesta huolimatta.

Puolustusjärjestelmää voi alentaa myös lääkitys. Esimerkiksi pitkään (yli 2 viikkoa) jatkuva kortikosteroidien käyttö aiheuttaa merkittävän immuunipuutostilan. Lisäksi jotkut biologiset lääkkeet voivat heikentää vastustuskykyä.

Eri syöpiin annettava sädehoito vaikuttaa elimistön puolustuskykyyn.

Merkittävin puolustusjärjestelmää alentava tekijä on kuitenkin ikä. Myös immuunipuolustus vanhenee ja ”laiskistuu” muodostamaan rokotteen suojavastetta.

Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tänä keväänä kahdessa pääkaupunkiseudun hoivakodissa tekemästä tutkimuksesta, joissa mitattiin vasta-ainetasoja sekä rokotetuilta hoivakodin asukkailta että henkilökunnalta.

– Hoivakodissa oli hyvin iäkkäitä asukkaita. Henkilökunta oli paljon nuorempaa. Erot vasta-aineiden määrissä olivat isot, ne olivat jopa viisinkertaiset, THL:n tutkimuspäällikkö Merit Melin sanoo.

Melin lisää, että jos vasta-aineita on selvästi vähemmän, iso ero näkyy myös neutraloivissa vasta-aineissa. Neutraloivat vasta-aineet ovat tärkeitä, sillä Melinin mukaan kaikki rokotteen muodostamat vasta-aineet eivät tunnista muuntuneen viruksen osia.

Tutkimuksessa vantaalaisessa hoivakodissa havaittiin Etelä-Afrikan virusmuunnoksen aiheuttamia koronavirustartuntoja. Lähes kaikki hoivakodin asukkaat olivat täysin rokotettuja, eli he olivat saaneet kaksi rokoteannosta.

Ikä on merkittävin vastustuskykyyn vaikuttava tekijä, myös vastustuskyky vanhenee.

Yksikössä, jossa tartuntoja todettiin, noin puolet asukkaista sai tartunnan. Valtaosa sairasti taudin lieväoireisena, osa tartunnoista oli oireettomia.

Silti osa tartunnan saaneista menehtyi. Vielä ei ole kuitenkaan tietoa, missä määrin kuolemat johtuivat koronavirustartunnasta ja missä määrin syynä olivat muut sairaudet.

Tutkimuksen johtopäätös on selvä. Toinen rokoteannos tarvitaan, ja se kannattaa ehdottomasti käydä ottamassa, jotta saa mahdollisimman hyvän suojan sekä kantavirusta että virusmuunnoksia vastaan.

Jo yhden rokoteannoksen jälkeen kaikilla hoivakotien työntekijöillä ja lähes kaikilla asukkailla oli muodostunut vasta-aineita koronavirusta vastaan. Kaikilla ei kuitenkaan ollut mitattavissa neutraloivia vasta-aineita, joilla on todennäköisesti suurin merkitys suojatehon muodostumisessa erityisesti virusmuunnoksia vastaan.

Kaksi rokoteannosta saaneilla vasta-aineiden määrä oli odotetusti korkeampi. Silloin myös neutraloivia vasta-aineita oli jo kaikilla tutkituilla.

– Toinen rokoteannos on erittäin tärkeä. Jo ensimmäisellä annoksella saadaan heräteltyä immuunivastetta, mutta suoja jää vaillinaiseksi. Varsinkin mitä iäkkäämpi on, sitä tärkeämpi toinen annos on, koska ikä vaikuttaa immuunijärjestelmään, vaikka ei olisi sairauksiakaan, Melin lisää.

Toinen rokoteannos tarvitaan erityisesti Intian virusmuunnoksen kukistamiseksi. Brittitutkimuksen mukaan ensimmäinen annos suojaa Intian variantilta vain noin 34-prosenttisesti, toisen annoksen jälkeen suoja kohoaa Pfizerin rokotteella jo 88 prosenttiin.

– Isoin viesti on se, että nuorempienkin kannattaa rokotuksissa käydä. Se on paras keino suojatua Intian varianttia vastaan, ja kun yleinen rokotekattavuus nousee ja virusta on liikkeellä vähemmän, se suojaa myös riskiryhmiä, Asko Järvinen muistuttaa.

Kaksi rokoteannosta antaa hyvän suojan myös Intian virusvarianttia vastaan.

Miten huolissaan pitää kaikkiaan olla Intian variantista, joka on jo aiheuttanut kovat tautiryöpsähdykset Keski-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä?

– Eihän sitä kukaan vielä varmaksi tiedä. Näyttää selvältä, että se pystyy tunkemaan rokottamattoman ja osittain yhden kerran rokotetunkin immuunisuojan läpi, Järvinen sanoo.

– Jos rokotus kuitenkin suojaa vaikealta taudilta, vakavaa epidemiaa ei syntyisi. Rokotekattavuus lisääntyy koko ajan, eli en olisi hirveän huolissani. Kokonaisuutena en näe uhkaa isoksi, paikallisia epidemioita ja rajoitustoimia voi toki tulla.