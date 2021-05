Helsingin poliisi kertoo Twitterissä, että Siltasaarenkadulla on sattunut raitiovaunuliikenneonnettomuu

Helsingissä Hakaniemen torin raitiovaunupysäkillä on menossa pelastustehtävä nimikkeellä ihmisen pelastaminen puristuksesta.

STT:n paikalla olevan toimittajan mukaan paikalla on useita poliisin, pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksiköitä, muun muassa pelastuslaitoksen raivausauto. Pelastushenkilöt toimivat raitiovaunun etupäässä, jonka ympärille on viritetty näkösuoja. Porthaninkadulle johtava raitiovaunuväylä on suljettuna.

Helsingin poliisi kertoo Twitterissä, että Siltasaarenkadulla on sattunut raitiovaunuliikenneonnettomuus. Poliisi kertoo tiedottavansa asiasta tarvittaessa lisää myöhemmin.