Lohikalojen IHN-virus on levinnyt Ahvenan­maalla tanskalaisten viljely­kalojen mukana

Kaloja ei ole tiettävästi toimitettu Manner-Suomeen.

Ahvenanmaalaiselta kalanviljelylaitokselta on löytynyt kirjolohista IHN-virusta, Ruokavirasto ilmoittaa. Tartunta on peräisin tanskalaiselta kalanviljelylaitoksilta, joista on toimitettu kaloja Ahvenanmaalle kahteen pitopaikkaan.

Molemmista on toimitettu näytteitä Ruokavirastoon tutkittavaksi, ja IHN-tartunta on varmistunut toisesta.

Ruokavirasto kehottaa kalankasvattajia toistaiseksi pidättäytymään tuomasta eläviä viljelykaloja Tanskasta IHN-taudin leviämisriskin vuoksi.

Tanskalaislaitoksilta, joilta tartuntaa on löydetty, ei tiettävästi ole toimitettu kaloja Manner-Suomeen.