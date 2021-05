Koronarokotteen ensimmäinen annos antaa noin 33 prosentin suojan Intian varianttia vastaan – voiko variantti muuntua entistä vaarallisemmaksi?

Tämän hetken tiedon mukaan Intian variantti pystyy kiertämään rokotesuojaa muita paremmin.

Koronaviruksen Intian variantin leviäminen on aiheuttanut huolta ympäri maailmaa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kertoi tällä viikolla, että sairaalaepidemioissa yli puolet niistä, jotka ovat saaneet koronatartunnan Intian variantista, olivat jo saaneet ensimmäisen koronarokoteannoksen.

Jo aiemmin on kerrottu, että Pfizerin, AstraZenecan ja Biontechin rokotteet tarjoavat ensimmäisen annoksen jälkeen vain noin 33 prosentin suojan Intian varianttia vastaan. Toisen annoksen jälkeen suoja on noin 88 prosenttia. Tämän hetken tiedon mukaan Intian variantti pystyykin kiertämään rokotesuojaa paremmin kuin muut variantit.

Tämä on herättänyt kysymyksen siitä, voiko koronaviruksen Intian variantti muuntua joksikin toiseksi, rokotesuojaa kiertäväksi variantiksi, kun jo rokotetut ovat saaneet koronatartunnan verrattain helposti?

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet toteaa, että ”kaikki on mahdollista”. Yksittäisessä tapauksessa riski siitä, että Intian variantti muuntuisi rokotevastetta täysin kiertäväksi, on pieni, mutta isossa kuvassa virukselle on parempi, mitä enemmän se pääsee leviämään.

– Isossa kuvassa on niin, että mitä kauemmin viruksella on mahdollisuus jakaantua ja löytää keinoja väistää jo olemassa olevaa immuunivastetta, sitä todennäköisemmin niin tapahtuu.

Valintapaine ohjaa evoluutiota, mikä tarkoittaa, että sellainen virus, joka tavalla tai toisella onnistuu kiertämään immuunipuolustuksen, menestyy.

Niinpä, Rämet sanoo, paras keino taistella tätä kehityskulkua vastaan on ottaa rokote heti, kun sen saa, sillä kun rokotteen antama puolustusvaste hävittää viruksen elimistöstä, virukselle ei jää mahdollisuuksia keksiä keinoja kiertää sitä. Tällöin on myös huomattavasti epätodennäköisempää, että virus pääsisi leviämään lähiympäristöön.

Ensimmäinen annos nostaa puolustusvastetta jo hyvin, mutta toinen annos vahvistaa sitä entisestään.

Rämet toteaakin, ettei yhden rokoteannoksen saaneen kannata tuudittautua siihen, että tartuntamäärät ovat laskussa, vaan ottaa myös toinen rokoteannos heti kun se on saatavilla.

– Vaikka saisimmekin painettua tartuntamäärät alas, on tärkeää, että kaikki ottaisivat sen toisenkin rokotteen, jolloin me annamme vähemmän mahdollisuuksia koronavirukselle.

– Kaikki keinot kannattaa käyttää.

Englannin kansanterveyslaitos (PHE) on arvioinut, että Intian muunnos olisi jopa 50 prosenttia tarttuvampi kuin valtavirukseksi noussut brittimuunnos. Myös brittimuunnos tarttuu ärhäkämmin kuin alkuperäinen kanta.

THL:ssä ei suunnitella Intian virusmuunnoksen johdosta mitään muutoksia voimassa oleviin koronaohjeistuksiin.

THL muistuttikin aiemmin tällä viikolla käsi- ja yskimishygienian, käsienpesun, turvavälien ja kasvomaskien käytön tärkeydestä sekä siitä, että pienimmistäkin hengitystieoireisiin viittaavista jäädään kotiin sairastamaan ja hakeudutaan koronavirustestiin.