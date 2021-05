Poliisi otti kiinni ikäihmisten huijareita rysän päältä – varkaiden tekoja kuvataan häikäilemättömiksi

Huijarit tekeytyivät huoltomiehiksi ja tuholaistorjujiksi. Osa uhreista on yli 90-vuotiaita. Huijarit käyttivät tekaistua maksupäätettä kalastaakseen ikäihmisten pin-koodeja.

Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten omaisuusrikostutkintaryhmät ovat kevään aikana saaneet kiinni useita ikäihmisten huijareita, jotka ovat tunkeutuneet vanhusten asuntoihin muun muassa huoltomiehiksi ja tuholaistorjujiksi tekeytyen.

Teoissa on noudatettu pääosin samaa kaavaa. Ensin uhrille on soitettu ja kerrottu huoltokäynnistä. Tämän jälkeen uhrin luo on saattanut mennä kolmekin valehuoltomiestä. Yksi heistä on jututtanut uhria muiden mennessä penkomaan asuntoa. Tarkoituksena on ollut etsiä uhrien pankkikortteja ja -tunnuksia.

Useissa tapauksissa tekijöillä on ollut mukanaan tekaistu maksupäätelaite. Ikäihmisiltä on pyydetty tarkastuskäynnistä muutaman euron maksu, joka on täytynyt tehdä pankkikortilla. Näin on saatu uhrin pankkikortin pin-koodi.

Tekijät ovat poistuessaan anastaneet uhrin pankkikortin.

– Joissakin tapauksissa on käytetty tekaistua veruketta kortin toimimattomuudesta, ja menty ulos, missä nettiyhteys olisi parempi. Korttia ei tietysti koskaan palautettu, rikoskomisario Kari Martikainen Helsingin poliisilaitoksen törkeän omaisuusrikollisuuden tutkinnasta kertoo.

Epäillyt nostivat ikäihmisen tilillä olevat rahat pankkiautomaateista useissa tapauksessa, mutta yhdessä tapauksessa uhrin pankkikortilla ostettiin matkapuhelimia yhteensä lähes 15 000 euron arvosta. Uhrien asunnoista anastettiin jossakin tapauksissa myös koruja ja rahaa. Rikoshyöty oli kokonaisuudessaan noin 22 000 euroa.

Uhrit ovat olleet useissa tapauksissa yli 90-vuotiaita.

– Nämä häikäilemättömät teot, jotka ovat kohdistuneet yhteiskunnassamme erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin, ovat varkaus- ja petosrikosten törkeitä tekomuotoja. Lisäksi tekojen suunnitelmallisuus ja osallisten epäiltyjen henkilömäärä huomioiden voidaan puhua järjestäytyneestä rikollisuudesta, joka on tuomioiden koventamisperuste, kertoo rikoskomisario Klaus Geiger Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen järjestäytyneen rikollisuuden (JR) ja omaisuusrikollisuuden tutkinnasta poliisin tiedotteessa.

Kaksi epäiltyä otettiin verekseltään kiinni Jätkäsaaressa maaliskuun puolessa välissä, kun he olivat poliisin tarkkailussa.

Pariskunta meni Jätkäsaaressa sijaitsevaan rappuun huoltomiehen vaatetus yllään. Poliisi otti pariskunnan kiinni, kun he poistuivat 97-vuotiaan uhrin asunnosta.

Toisen epäillyn hallusta löytyi uhrin pankkikortti. Heidän epäillään käyttäneen maksupäätehuijausta, jonka avulla he saivat pin-koodin.

Kolme epäiltyä jäi kiinni Leppävaarassa maaliskuun lopussa. Poliisin tarkkailussa ollut mies meni toisen miehen kanssa ikäihmisen asuntoon. Heidän seurassaan ollut nainen jäi rapun ulkopuolelle. Tarkkailussa ollut mies piti puhelua auki ulkona olleen naisen kanssa. Miesten epäillään etsineen asunnosta uhrin pankkitunnuksia.

Poliisi otti toisen miehen kiinni tämän poistuttua asunnosta, ja toinen mies otettiin kiinni uhrin asunnosta. Rapun ulkopuolelle vartioimaan jäänyt nainen otettiin myös kiinni.

Rikostarkastaja Markku Heinikarin mukaan vuosien 2020–2021 aikana pelkästään Helsingissä on tapahtunut yli sata rikosta, joissa ikäihmisten asuntoihin on tunkeuduttu erilaisilla tekaistuilla syillä anastustarkoituksessa.

Rikoskokonaisuudessa on ollut vangittuna yhteensä kuusi henkilöä. Heidän epäillään syyllistyneen eri kokoonpanoissa ainakin noin 30 rikokseen.

Poliisi muistuttaa, että olisi tärkeää, että ihmiset varmistaisivat isännöitsijältä tai kiinteistöhuollosta vastaavalta yritykseltä, onko huoltomiestä tai muuta vastaavaa tilattu, ennen kuin päästävät ketään tuntemattomia sisälle kotiinsa.