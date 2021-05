Syntyi traumoja, päihdehelvetti ja painajainen, joka päättyi poliisipiiritykseen. Lopulta Joonatan Luoto löysi itsensä – ja pelastui.

Kyynelpisaroita putoili Joonatan Luodon arpisille käsivarsille. Jokunen tippa pysähtyi myös keskisuomalaismiehen sylissä olleelle kiväärille, jonka piippua hän oli tovia aiemmin sovitellut suuhunsa.

Elettiin loppuvuotta 2016. Kolmekymppinen Joonatan istui tuskaisena vuoteensa reunalla. Hän tunsi itsensä henkisesti kahlituksi. Ahdistus ja masennus olivat aiemmin samana vuonna sysänneet hänet kuilun reunalle, psykoosiin.

– Siinä oli ollut vuosina 2015 ja 2016 jo muutama muukin hetki, jolloin olin suunnitellut tosissani itsemurhaa. Pari kertaa luulin jo jopa tehneeni sen, niin pulassa olin itseni kanssa, Joonatan, 35, sanoo nyt.

– Mutta onneksi koskaan ei ole liian myöhäistä pelastua.

Joonatan kertoo kokeneensa tuolloin sängyllä istuessaan, tunteidensa ristiaallokossa, yllättävän ja voimakkaan ahaa-elämyksen. Se ilmeisesti esti häntä puristamasta liipaisinta pohjaan asti.

– Avioero oli tullut. Olin myös juuri menettänyt sekä taloni että firmani. Toivoa en nähnyt, mutta kalkkiviivoilla jostain kumpusi yllättäen tunne, että ei hemmetti, ei tämä näin voi mennä, Joonatan kertoo.

– Uskon hakeneeni vielä pelastusta nimenomaan lasteni vuoksi. Jälkikäteen ajateltuna sekin vaikutti, että pelkäsin tappavani pienen pojan sisältäni.

Kului viikkoja, kuukausiakin, kunnes Joonatan vuonna 2017 tarttui härkää sarvista. Hän päätti kokeilla toista tietä piinasta selviytyäkseen. Hän hakeutui päihdehoitoon 13 vuoden sekakäyttökierteensä jälkeen ja etsi myös muunlaista apua.

– Siitä vasta noin vuoden kuluttua pystyin ylipäätään hahmottaman, mitä kaikkea se rankka päihdetaustani oli aiheuttanut. Viime vuosina olen asiantuntijoiden kanssa pystynyt jäsentämään, että se jo varhaisnuoruudessa alkanut kipuilu oli seurausta lapsuuteni traumoista, Joonatan kertoo.

– Uskoakseni niitä syntyi, koska vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluessani en pystynyt olemaan oma itseni. Elin lapsuuteni ja osan nuoruudestani liikkeen vankina.

Kertomansa mukaan Joonatan poti herätysliikkeen jäsenenä säännöllisesti ”helvetillistä tuskaa”.

– Kun en tuntenut sitä järjettömän kahlitsevaa maailmaa omakseni, sisälläni syttyi kapinahenki, mikä puolestaan synnytti aidon minäni vierelle rinnakkaispersoonan. Aloin elää elämääni pitkälti sen kautta, ja oman itseni kehitys pysähtyi. Siitä koko helvettini eskaloitui, hän näkee.

IS:n haastattelemien tutkijoiden mukaan vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä jäsenten tekemisten ja sanomisten kontrollointi on vuosikymmenten varrella ollut voimakasta.

Tutkijoiden mukaan tämä paineistava ilmapiiri on usein saattanut olla laukaiseva tekijä erilaisten lieveilmiöiden kehittymiselle.

– Yhteisöstä pakeneminen on vaikeaa. Niin se oli omalla kohdallanikin. Liikkeen sisäpiirin voiman ymmärtävät vain he, jotka ovat olleet osa sitä kaksinaismoralistista maailmaa, kymmenisen vuotta sitten liikkeestä eronnut Joonatan alleviivaa.

– Näissä tilanteissa joudutaan yleensä tyhjän päälle. Yksin jäädessäsi uuden identiteetin rakentaminen on tosi haastavaa, koska ihminen on usein jo valmiiksi rikki.

Keski-Suomessa pääasiassa asuneella Joonatanilla on kaikkiaan 12 sisarusta.

Joonatanin mukaan vanhoillislestadiolaisliikkeen jäsenten kontrollointi alkaa varhain.

– En lähtökohtaisesti tuomitse vanhoillislestadiolaisliikkeeseen kuuluvia ihmisiä, mutta se lähes kaikkea mahdollista kontrolloiva yhteisö on sairaalloinen. Se on kollektiivinen narsisti, joka pyrkii varastamaan yksilön identiteetin omaan käyttöönsä, Joonatan näkee.

– Erityisesti lasten ja nuorten tekemisiä kontrolloidaan jatkuvasti. Ei saa tehdä sitä eikä tätä, ja jos ”sortuu” tekemään samaa kuin yhteisön ulkopuoliset nuoret, vaikkapa urheilemaan kilpaa, yhteisö tuomitsee sinut syntiseksi. Kun lasta pidetään näin herkästi pahana ihmisenä, hän tuntee pian sietämätöntä pelkoa.

Erilaisilla määräyksillä, kuten television kieltämisellä, herätysliike on Joonatanin mielestä yrittänyt hallita ja rajoittaa jäsenten tiedonsaantia. Joonatanin nuoruudessa sosiaalinen media ei vielä kukoistanut.

– Kun eletään pitkälti liikkeen sääntöjen kahleissa, niistä saarnoista muodostuu helposti mielikuvallinen totuus. Omalla kohdallani pahinta oli, että tiedostin jo lapsena oman totuuteni elämästä, mutta sitä ei voinut sanoa ääneen, Joonatan sanoo.

– Arvelen menneeni jo lapsena tietynlaiseen psykoosiin kuunneltuani pelottavia seurasaarnoja, joiden mukaan palan helvetin tulessa ”syntiin” sortuessani. Itkin usein öisin, vaikka en mielestäni ollut tehnyt mitään pahaa.

Joonatan kertoo haaveilleensa jääkiekkoilijan urasta.

Yhteisössä kilpaurheilu on kuitenkin kiellettyä, ja erityisesti seuraurheilu on syntiä, Joonatan kertoo.

– Mulla oli lahjoja ja katsoin kateellisena, kun kaverit saivat pelata lätkää ja itse en. Koska myös mm. musiikin kuuntelu oli syntiä, aloin haaveilla salaa artistin urasta.

– Ystävyyssuhteita liikkeen ulkopuolisten kanssa ei oikein synny, koska lapsille opetetaan jo varhain, että muut ovat huonompia ihmisiä ja menossa helvettiin.

– Olen saanut elämäni takaisin, Joonatan Luoto sanoo nyt.

Joonatan painottaa tunteneensa nopeasti, että se maailma ei ollut häntä varten.

– Koko kuvio oksetti. Oli kuitenkin vaikeaa keksiä pakokeinoa, hän sanoo.

– Yhteisössä kaikki ongelmat halutaan lakaista maton alle ja ongelmien äänitorvet vaientaa. Häpeän pelko pitää ihmiset hiljaisina. Kaikki tehdään muka rakkauden nimissä, mutta niinhän narsistinen kollektiivi toimii.

Hän nostaa esiin liikkeen ”anteeksiantomekanismin”.

– Se suojelee väärintekijöitä usein todella pitkään, koska manipuloivaan opetukseen kuuluu, että pitää antaa anteeksi eikä anteeksiannetuista asioista ole lupa puhua.

Joonatan itse pakeni herätysliikkeen paineita päihteisiin. Helpoimman tien valitsemisella oli vakavat seuraukset.

– Luonnettani on kuvailtu kiltiksi ja herkäksi. Mutta siinä epätoivossa sorruin vetämään ensimmäiset kännini jo 12-vuotiaana. Se oli tietysti väärä ratkaisu, mutta siihen tuska ajoi.

– Pakenin myös moniin muihin addiktoiviin asioihin – esimerkiksi uhkapeleihin ja seksiin.

Joonatanin mukaan myös jotkut hänen vanhoillislestadiolaiskavereistaan alkoivat elää teini-iässä kaksoiselämää. Kaveriporukan päihteiden käyttö pysyi pitkään piilossa, mutta ei loputtomiin.

– Kohtasin yhteisössä paitsi henkistä, myös fyysistä väkivaltaa. Turpaan tuli monta kertaa kunnolla, nyrkiniskut sattuivat.

Vanhoillislestadiolaisliikkeen ympärillä on kymmenen viime vuoden aikana kohistu paljastuneista lasten seksuaalisista hyväksikäyttötapauksista.

– Niiden paljastuminen ei yllätä. Ongelmat lähtevät siitä, että yhteisössä seksi on liiaksi tabu, Joonatan näkee.

Joonatan kertoo paenneensa herätysliikkeen paineita päihteisiin.

Nuoruudessa Joonatanin vaikeudet kulminoituivat armeijavuoteen, jolloin hän joutui ensimmäisen kerran hakemaan psykiatrista apua.

Toivuttuaan Joonatan avioitui pian vanhoillislestadiolaisen naisen kanssa.

– Oltiin molemmat alle parikymppisiä naimisiin mennessämme, ja pian jo ensimmäinen lapsemme syntyi. Tullaan siihen, että koska apua on vaikea hakea ulkopuolelta, ongelmat jäävät yleensä käsittelemättä, ja sitten nuori etsii jälleen turvaa liikkeen sisältä, Joonatan linjaa.

– Olin tosi rikki, mutta halusin ylläpitää siteen liikkeeseen, koska kaipasin turvallisuuden tunnetta. En kuitenkaan käynyt enää yhteisön tilaisuuksissa.

Joonatan korostaa, että hänellä on nykyään hyvät välit tutun lestadiolaisyhteisönsä kanssa.

– Olemme puhuneet paljon menneisyyden arvista ja oppineet katsomaan eteenpäin. Se on ollut tärkeää toipumiseni kannalta, hän korostaa.

– Voimaa olen saanut myös siitä, että tiedän olevan isä neljälle suuresti rakastamalleni lapselle. Samaan aikaan raskas huoltajuuskiista on kuitenkin syönyt voimiani.

Kun Joonatanin pahaan oloon johtaneet syyt jäivät myös avioliittoaikana käsittelemättä, muutaman vuoden seesteisen jakson jälkeen ongelmat iskivät uudestaan – pahempina kuin aiemmin.

– Yritin pelastua, mutta en osannut tehdä sitä omana itsenäni, Joonatan sanoo.

– Rinnakkaispersoonani roolissa päihteiden käyttö ryöpsähti käsistä, huumeita ja väkivaltaakin tuli kuvioihin mukaan. Olin kuin tuomittuna kulkemaan, tunsin itseni roskaksi.

Elämänsä syvimpään päähän hän ajautui vuosina 2015–2016, avioeronsa jälkeen.

– Tein kaikenlaista hölmöä. Huippuna se, että toista ihmistä uhkailtuani mun luultiin kantavan asetta. Vaikka asia ei ollut niin, poliisit seurasivat eräälle talolle perässäni. Kun uhkasin riistää henkeni, seurasi tovin piiritystilanne, ja pian sen jälkeen oma psyykeeni petti, myöhemmin vajaan vuoden ehdollisen vankeustuomion saanut Joonatan kertoo.

– Sitten oltiinkin niiden itsemurha-aikeiden äärellä.

” Haluan kannustaa erilaisista lapsuuden traumoista kärsiviä uskomaan parempaan huomiseen ja etsimään apua muualta kuin päihteistä.

Tänään, nelisen vuotta myöhemmin, Joonatan kertoo voivansa paremmin kuin koskaan. Toipumisvaihe on kuulemma ollut rankka, mutta kannattava.

– Pelastuin päihdehelvetistä erityisesti siten, että aloin kirjoittaa musiikkia. Lapsuuteni suureen unelmaan tähdätessäni elämänliekkini roihahti uudella tavalla.

– Vuonna 2018 opin ensimmäisen kerran käsittelemään vanhoillislestadiolaisuuteen liittyviä traumojani, ja siinäkin musiikilla oli oma hurja voimansa. Prosessoinnin lopputuloksensa olen löytänyt aidon itseni uudestaan.

Joonatan korostaa, että töitä on jäljellä paljon.

– En ole saanut kaikkia asioitani vielä haluamallani tavalla kuntoon, mutta mikä tärkeintä, addiktiot eivät enää hallitse elämääni, hän sanoo.

– Haluan esimerkkini kautta kannustaa kaikkia erilaisista lapsuuden traumoista kärsiviä uskomaan parempaan huomiseen ja etsimään apua muualta kuin päihteistä.

Joonatan saattaa hyvinkin toteuttaa lapsuudenhaaveensa, sillä vuonna 2019 julkaistu debyyttisinkku Pienen tytön suurta ikävää on saanut somessa paljon positiivista palautetta. Se on kerännyt jo yli 350 000 striimausta, mikä on omakustanteelle hyvä saavutus.

Joonatanin biisin sanat kertovat siitä, kuinka etäisyys omiin lapsiin sattuu.

– Toinen sinkkuni alkaa olla julkaisuvalmis. Onneksi jotkut musiikin ammattilaiset uskovat jo tarinaani, ja niinpä uskon olevani uuden elämäni kynnyksellä, hän näkee.

– Ilman musiikkia en voi hengittää. Olen saanut vapauteni myös rakkauden ansiosta. Rakkaushan on huone, jonne pelko ei mahdu asumaan.

–Vanhoillislestadiolainen herätysliike on edelleen tosi kontrolloiva, mutta somen myötä tiedon kontrollointi on jo mahdotonta, sanoo tutkija Aini Linjakumpu.

Herätysliikkeessä kova kato

Suomessa vanhoillislestadiolaisliikkeeseen arvioidaan kuuluvan tällä hetkellä noin 70 000–80 000 jäsentä. Tutkijoiden mukaan liikkeestä eroaminen on lisääntynyt selvästi kymmenen viime vuoden aikana.

– Valistuneimpien arvioiden mukaan liikkeestä on tuona aikana lähtenyt mahdollisesti jopa 5 000–10 000 jäsentä, Helsingin yliopistossa teologian tiedekunnan professorin tehtävästä äskettäin elälleelle jäänyt Jouko Talonen sanoo.

Kirkkohistoriaan laajasti perehtyneen Talosen mukaan ilmiöön löytyy muutama keskeinen syy.

– Ensinnäkin koulun arvomaailma on muuttunut monilta osin. Toiseksi kun uskovaisilla on nyt sosiaalisen median myötä ”maailma” taskussaan, herätysliikkeeseen kohdistuvat jännitteet ovat aivan eri tavalla hahmotettavissa kuin ennen. Somen tarjoama tiedonrunsaus on saanut osan liikkeen jäsenistä näkemään asioita toisessa valossa, Talonen uskoo.

– Kolmanneksi herätysliike on näyttäytynyt suurelle yleisölle aika kielteisessä valossa – esimerkiksi erilaisten kohujen myötä. Monet saattavat kokeaa häpeää uskonnollisesta taustastaan.

Lapin yliopiston tutkija Aini Linjakumpu korostaa maailman muuttuneen rajusti.

– Aiemmin vanhoillislestadiolainen liike pystyi hallitsemaan jäseniään tietoa kontrolloimalla. Tiedon pimittämisellä liikkeestä tehtiin aika suljettu, sen jäsenistö haluttiin yhdenmukaistaa. Kun tiedonsaantia rajattiin esimerkiksi television kieltämisellä, jäsenten arvomaailmaa pystyttiin kehittämään halutunlaiseksi, Linjakumpu ruotii.

– Nyt sama ei median rajun muutoksen myötä enää onnistu.

Linjakumpu korostaa, että erilaiset liikkeeseen yhdistetyn ongelmat, kuten paljastuneet lasten seksuaaliset hyväksikäyttötapaukset, ovat saaneet osan jäsenistä tuntemaan stigmaa.

– Vanhoillislestadiolainen herätysliike on edelleen tosi kontrolloiva, mutta somen myötä tiedon kontrollointi on jo mahdotonta. Tiedon saamisen jälkeen osa jäsenistä on alkanut kokea liikkeen arvomaailman ongelmalliseksi suhteessa omaan arvopohjaan.

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen toimitalo sijaitsee Oulussa.

Suomessa vanhoillislestadiolaisen liikkeen keskusjärjestö on Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK). Sen viestintäpäällikkö Harri Vähäjylkkä kommentoi jäsenten eroamisilmiötä näin:

– Tällaista kehitystä on ollut aina. Usko on jokaisen ihmisen henkilökohtainen asia. On totta, että osa ihmisistä on päätynyt ajattelemaan tai uskomaan toisin, Vähäjylkkä sanoo.

– Ketään ei tule pakottaa tai vaatia uskomaan tietyllä tavalla. Yhteinen uskonkäsitys ei näkemyksemme mukaan tule opetuksen tai vaatimusten kautta, vaan Raamatun mukaan pyhä henki liittää uskovat yhteen. Toimintamme on yhä vireää ja monipuolista.

Tutkijoiden mukaan yhteisöstänne on erottu mm. siksi, että osa jäsenistä on kyllästynyt sen voimakkaaseen kontrollointiin sekä tiettyihin kohuihin, erityisesti lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviin. Mitä ajatuksia tästä?

– Osa liikkeestämme lähteneistä on sanoittanut asian noin, että on alkanut kokea uskostamme nousevan opetuksen omaa elämäänsä rajoittavana. Joku toinen taas kokee saman opetuksen uskoa ja elämää suojaavana asiana. Esimerkiksi täysraittius voidaan nähdä elämää rajoittavana tai suojaavana tekijänä, Vähäjylkkä alleviivaa.

– Takavuosien kohut ovat saattaneet vaikuttaa joidenkin ihmisten kohdalla siten, että he ovat halunneet jättää liikkeen. Tällaisesta meillä ei ole kuitenkaan kokemusta laajemmin.