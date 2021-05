Poliisi epäilee: Poika murhasi äitinsä – mökkiläinen löysi saunastaan uhkaavasti käyttäytyneen epäillyn

Äitinsä murhasta epäilty poika ei antautunut suosiolla vaan poliisi joutui käyttämään etälamautinta.

Lounais-Suomen poliisi epäilee 23-vuotiasta poikaa oman äitinsä murhasta. Äiti surmattiin helatorstaina Eurassa. Poika on vangittu murhasta todennäköisin syin epäiltynä.

Poliisi on edistynyt henkirikoksen tutkinnassa, ja tapahtumien kulku on hyvin tiedossa. Epäilty on kuulusteluissa pääosin myöntänyt teon.

Poliisi sai helatorstaina 13. toukokuuta kello 13.18 hälytyksen tapahtumapaikalle, missä ensitietojen mukaan oli meneillään väkivallanteko. Poliisin päästyä paikalle rikoksen uhri, äiti, oli kuollut. Poika oli poistunut paikalta äidin autolla.

Poliisi järjesti mittavat etsinnät epäillyn löytämiseksi. Auto löytyi myöhemmin hylättynä maastosta.

Noin kolmen tunnin kuluttua tapahtumasta poliisi sai hälytyksen Euraan noin 20 kilometrin päähän henkirikoksen tapahtumapaikasta.

Asukas oli löytänyt kesämökkinsä saunatilasta tuntemattoman miehen. Mies oli käyttäytynyt uhkaavasti asukasta kohtaan. Asukas soitti hätäkeskukseen.

Poliisi pääsi nopeasti paikalle ja otti miehen kiinni. Mies osoittautui henkirikoksesta epäillyksi uhrin pojaksi. Poliisi joutui käyttämään kiinniottotilanteessa etälamautinta.

Poliisi on yhdessä syyttäjän kanssa arvioinut esitutkinnassa esiin tulleita seikkoja, ja niiden perusteella asia tulee siirtymään syyteharkintaan murhana.

Poliisi on kuulustellut asiassa useita henkilöitä.

Poliisi ei tiedota asiasta enempää eikä avaa tarkempia tekoon liittyviä yksityiskohtia. Syytteen nostamisen määräaika asiassa on 3. syyskuuta.